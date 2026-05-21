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16:06 (UTC+5), 21 Мая 2026

Уроженцу Уфы Мурату Абдульманову вручили российскую награду

20 мая в Екатерининском зале Кремля состоялось награждение государственными наградами выдающихся деятелей культуры, спорта и политики. Медали «За труды в культуре и искусстве» был удостоен наш земляк, музыкальный продюсер Мурат Абдульманов, сообщили «Башинформу» в пресс-службе минкультуры РБ.

Фото: минкульт РБ | предоставлено «Башинформу»
Лейла Аралбаева

Мурат Абдульманов родился и вырос в Уфе. Пошел по стопам своего деда, заслуженного артиста РБ Гумера Абдульманова. Мурат Абдульманов пишет песни для звезд российской эстрады. Снял много видеоклипов в качестве автора сценария и режиссера и реализовал большое количество собственных музыкальных и общественных проектов.

С 2022 года Мурат Абдульманов в составе агитбригад Министерства обороны при поддержке администрации президента РФ принял участие в 150 концертных мероприятиях для военнослужащих, в том числе в зоне СВО. Ранее принимал участие в организации мероприятий на Северном Кавказе и в Сирии.

Ветеран боевых действий. Награжден медалью «Генерал-майор Александр Александров» Министерства обороны РФ, значком «Отличник службы» войск Национальной гвардии РФ, медалью общественной организации «Герои с нашего двора». Обладатель премии в номинации поп-видео года по версии портала «IVI».

минкульт РБ предоставлено Башинформу
минкульт РБ предоставлено Башинформу
минкульт РБ предоставлено Башинформу
минкульт РБ предоставлено Башинформу
Фото: минкульт РБ | предоставлено Башинформу
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