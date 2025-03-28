Марина Мартова: Пекин стал для меня вторым домом

Еще одна героиня рубрики «Земляки» — тележурналистка, уроженка Уфы Марина Мартова. Год назад она переехала в Китай и связывает свое будущее с этой страной.
— Марина, вы уже год работаете на телеканале CGTN-Русский. В чем заключается ваша работа? Кто составляет вашу аудиторию?
— На телеканале CGTN-Русский я работаю уже второй год. Изначально пришла на должность редактора службы новостей, а с декабря прошлого года стала ведущей. Наши обязанности как редакторов включают подготовку текстов для новостных выпусков: сюжеты, репортажи, срочные новости и многое другое. Особенность работы заключается в том, что помимо оригинальных материалов, мы адаптируем контент с китайского и английского каналов для русскоязычной аудитории. Основные зрители нашего канала — это страны СНГ, особенно активно сотрудничающие с Китаем. Большое внимание мы уделяем развитию торговых отношений между странами-членами ШОС и БРИКС, освещаем международную повестку и официальную позицию Китая.
— Почему вы решили переехать в Китай? Это была осознанная цель, к которой вы стремились?
— Мое знакомство с Китаем началось в 2013 году, когда я приехала в Шеньян по студенческой программе обмена между тогда ещё БГУ и Государственным университетом провинции Ляонин. Тогда я училась на факультете романо-германской филологии со специализацией на английском языке и даже не думала о Китае. Тем не менее дух авантюризма взял верх. Я всегда хотела путешествовать и знакомиться с разными странами и их культурами. Еще до Китая побывала в США по программе Work and Travel. В городе Шеньян провинции Ляонин, изучая язык, мы провели один год. Этот совершенно новый мир удивительным образом оказался очень близок мне. Несмотря на сложности коммуникации, люди всегда были готовы помочь. Уже после возвращения домой я поняла, что обязательно вернусь в Китай.
— Чем интересна для вас эта страна?
— Китай — страна контрастов. Экономический и технологический прогресс заметен повсюду, особенно в крупных городах. Уровень автоматизации и цифровизации поражает: практически для всего существуют мобильные приложения, а в отелях работают роботы-консьержи. При этом во многих регионах люди сохраняют древний уклад жизни и строго следуют традициям. Например, китайцы предпочитают дома обустраивать по фэн-шую, предприятия следуют правилам традиционного китайского сельскохозяйственного календаря (он делится на 24 малых сезона), на праздники люди идут в парк запускать фонари или украшают дома определенным образом и многое другое. Мне очень интересно это сочетание несочетаемого.
— Какие традиции больше всего пришлись вам по душе, а какие кажутся не очень комфортными?
— Меня восхищает отношение китайцев к питанию и здоровью. Питание строго по расписанию, ровно в 12.00 все уходят на обед. Поначалу для меня это было непривычно, ведь мы привыкли есть, когда придется. Сейчас в этом плане я могу назвать себя китаянкой. Кроме того, за китайским столом всегда присутствуют блюда, полезные для здоровья, и каждому известно, для чего предназначено каждое из них. Мне также нравится традиционная китайская медицина, ее философия. Она направлена на лечение причин заболеваний, а не симптомов. Теперь, заболев, я сама предпочитаю лекарства на основе трав.
Сложностью, пожалуй, можно назвать особенности местного менталитета. Китайцы избегают прямых конфликтов и открытого обсуждения неприятных вопросов. Проблемы часто замалчиваются до последнего момента, так как сообщить плохую новость — значит «потерять лицо». Со временем учишься учитывать это в общении и решении вопросов.
— Как вам удалось выучить китайский язык? Иероглифы достаточно непросто даются тем, кто привык к другой системе…
— Изучение китайского языка сначала кажется невозможной задачей. Иероглифы кажутся страшными монстрами, которые просто невозможно запомнить. Однако в языке много логики, и иероглифы — не просто картинка. Каждый состоит из смысловых компонентов. В этом на самом деле очень интересно разбираться. А вот грамматика проще русской. Здесь нет падежей и склонений. Сложности, конечно, возникают с произношением. В китайском есть 4 тона, которые полностью меняют смысл слов. Однако пребывание в языковой среде значительно облегчает обучение. Быстрее привыкаешь воспринимать речь на слух, чаще практикуешься.
— Вы получили второе высшее образование в Китае?
— Степень магистра по специальности «Международная журналистика» я получила в Китайском университете коммуникаций в Пекине. Интерес к журналистике появился еще в школе, но тогда выбор пал на языковую сферу, которая впоследствии и привела меня к журналистике.
— Как вам удалось обустроить свой быт в Китае?
— В бытовом плане в Китае я чувствую себя очень комфортно. Удобные сервисы, широкий выбор жилья, доступность любых товаров и даже привычных русских продуктов на платформах вроде Taobao или JingDong значительно упрощают повседневную жизнь. Сейчас я с уверенностью могу сказать, что Пекин стал для меня вторым домом.
— Вы родились в Уфе? Расскажите о своем детстве.
— Родилась я в Уфе, выросла в микрорайоне Сипайлово и училась в общеобразовательной школе № 17. С пяти лет серьезно занималась фигурным катанием, получила звание кандидата в мастера спорта. Как водится, родители привели в секцию скорее для здоровья, к тому же старший брат тогда серьезно занимался хоккеем, и занятия проходили в одном и том же дворце спорта. Несмотря на завершение спортивной карьеры из-за травмы в 16-17 лет, именно фигурное катание развило во мне дисциплину и любовь к публичным выступлениям, а в нашей профессии это важный навык. Языками, а именно английским, я начала увлекаться с младших классов. Первая учительница по английскому Фидалия Султановна была довольно требовательной, но искренне старалась привить нам любовь к изучению языка. После этого уже появилось желание понимать, о чем поют любимые зарубежные исполнители. Я брала словарь и переводила каждое слово. Из стремления понимать язык, наверное, и родилось желание много путешествовать.
А за возможность идти по выбранному пути я бесконечно благодарна своим родителям — особенно папе Игорю Мартову. Он всегда поддерживал мои, порой рискованные, планы и верил, что у меня всё обязательно получится.
— Знаю, что ваш профессиональный путь начинался на телеканале БСТ. Какие проекты вы вели, чем вам запомнились?
— Мой профессиональный путь начался на телеканале БСТ благодаря главному режиссеру Ярославе Феоктистовой, разглядевшей мой потенциал, несмотря на отсутствие опыта работы на телевидении. Пришлось многому учиться, и я благодарна нашему генеральному директору Рустаму Ришатовичу Зарафутдинову, Ярославе Альбертовне и всей нашей команде за возможность пробовать, ошибаться, искать те сферы, в которых получается больше всего. Первый проект, в котором я приняла участие как редактор, — это документальный фильм «Башкортостан. Хроники COVID-19». После этого стала постоянным редактором социального проекта «Ради добра», а также телевизионных версий и трансляций мероприятий благотворительного проекта «Территория женского счастья». В новой роли продюсера постпродакшена я выступила на международном музыкальном конкурсе «Яңы Моң». В серии телевизионных дневников VI Всемирной фольклориады CIOFF и финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» World Skills Russia была уже ведущей и корреспондентом. Между этими проектами были десятки прямых трансляций таких мероприятий, как День города, парад на 9 мая и других крупных республиканских событий. Работала в качестве продюсера на трех прямых линиях с Главой Республики Башкортостан. С нашей съемочной командой мы также выпустили документальные фильмы «Уроки мужества» и «Валериан Альбанов: на юг к земле Франца-Иосифа». Там я выступила в качестве продюсера и редактора. И это только часть из тех проектов, на которых мне удалось поработать в различных амплуа. Наша редакция по праву носит название «Редакция оперативного контента». Работы всегда было много. Всегда новые задачи, новые вызовы, было сложно, но безумно интересно. В плане профессионального роста я получила неоценимый опыт.
— Как отличаются принципы работы российского и китайского ТВ?
— Опыт, полученный в России, заметно отличается от китайского подхода к распределению задач. У нас специалист многофункционален, тогда как в Китае роли четко разграничены и не пересекаются.
— Связываете ли вы свое будущее с Китаем или планируете вернуться?
— В планах на ближайшие несколько лет — работать и развиваться в Китае. Хочется глубже понять и погрузиться в местную медиаиндустрию. Китай действительно развивается стремительно, и его медиарынок становится все более перспективным, хотя пока еще не очень приветствует чужаков. У меня есть желание стать частью этого процесса. Однако будущее непредсказуемо: в моей жизни часто планы расходились с реальностью. Тем не менее я благодарна за любой опыт, даже негативный, ведь именно благодаря ему я оказалась там, где нахожусь сейчас.
– Спасибо, Марина, желаю осуществления всего задуманного!