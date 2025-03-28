Марина Мартова: Пекин стал для меня вторым домом

Еще одна героиня рубрики «Земляки» — тележурналистка, уроженка Уфы Марина Мартова. Год назад она переехала в Китай и связывает свое будущее с этой страной.

— Марина, вы уже год работаете на телеканале CGTN-Русский. В чем заключается ваша работа? Кто составляет вашу аудиторию?

— На телеканале CGTN-Русский я работаю уже второй год. Изначально пришла на должность редактора службы новостей, а с декабря прошлого года стала ведущей. Наши обязанности как редакторов включают подготовку текстов для новостных выпусков: сюжеты, репортажи, срочные новости и многое другое. Особенность работы заключается в том, что помимо оригинальных материалов, мы адаптируем контент с китайского и английского каналов для русскоязычной аудитории. Основные зрители нашего канала — это страны СНГ, особенно активно сотрудничающие с Китаем. Большое внимание мы уделяем развитию торговых отношений между странами-членами ШОС и БРИКС, освещаем международную повестку и официальную позицию Китая.

— Почему вы решили переехать в Китай? Это была осознанная цель, к которой вы стремились?

— Мое знакомство с Китаем началось в 2013 году, когда я приехала в Шеньян по студенческой программе обмена между тогда ещё БГУ и Государственным университетом провинции Ляонин. Тогда я училась на факультете романо-германской филологии со специализацией на английском языке и даже не думала о Китае. Тем не менее дух авантюризма взял верх. Я всегда хотела путешествовать и знакомиться с разными странами и их культурами. Еще до Китая побывала в США по программе Work and Travel. В городе Шеньян провинции Ляонин, изучая язык, мы провели один год. Этот совершенно новый мир удивительным образом оказался очень близок мне. Несмотря на сложности коммуникации, люди всегда были готовы помочь. Уже после возвращения домой я поняла, что обязательно вернусь в Китай.

— Чем интересна для вас эта страна?

— Китай — страна контрастов. Экономический и технологический прогресс заметен повсюду, особенно в крупных городах. Уровень автоматизации и цифровизации поражает: практически для всего существуют мобильные приложения, а в отелях работают роботы-консьержи. При этом во многих регионах люди сохраняют древний уклад жизни и строго следуют традициям. Например, китайцы предпочитают дома обустраивать по фэн-шую, предприятия следуют правилам традиционного китайского сельскохозяйственного календаря (он делится на 24 малых сезона), на праздники люди идут в парк запускать фонари или украшают дома определенным образом и многое другое. Мне очень интересно это сочетание несочетаемого.

— Какие традиции больше всего пришлись вам по душе, а какие кажутся не очень комфортными?

— Меня восхищает отношение китайцев к питанию и здоровью. Питание строго по расписанию, ровно в 12.00 все уходят на обед. Поначалу для меня это было непривычно, ведь мы привыкли есть, когда придется. Сейчас в этом плане я могу назвать себя китаянкой. Кроме того, за китайским столом всегда присутствуют блюда, полезные для здоровья, и каждому известно, для чего предназначено каждое из них. Мне также нравится традиционная китайская медицина, ее философия. Она направлена на лечение причин заболеваний, а не симптомов. Теперь, заболев, я сама предпочитаю лекарства на основе трав.

Сложностью, пожалуй, можно назвать особенности местного менталитета. Китайцы избегают прямых конфликтов и открытого обсуждения неприятных вопросов. Проблемы часто замалчиваются до последнего момента, так как сообщить плохую новость — значит «потерять лицо». Со временем учишься учитывать это в общении и решении вопросов.