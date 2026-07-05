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11:21 (UTC+5), 05 Июля 2026

Фируза Париж: Я была и остаюсь башкиркой и горжусь этим

Героиня рубрики "Земляки" - актриса, певица и блогер Фируза Париж. Сейчас наша соотечественница живёт в Испании. Недавно Фируза приехала на родину навестить близких и дала интервью обозревателю "Башинформа" Лейле Аралбаевой.

Фото: Валерий Шахов | ИА Башинформ
Лейла Аралбаева

— Фируза, раньше постоянно приходилось видеть вас на сцене и экране телевизора. А потом вдруг вы пропали и совершенно случайно я в соцсетях обнаружила ваши посты из Польши. Как и почему вы решили уехать?

— Для меня это не было спонтанной идеей. Когда я только окончила институт искусств, увидела одну уфимскую девушку, которая вышла замуж и жила в Германии. В то время в мире было всё относительно спокойно, и во мне мелькнуло: я тоже хочу путешествовать, открывать мир, изучать языки, знакомиться с интересными людьми. Я уже собиралась уехать, но меня остановил брат, он сказал: у тебя же здесь есть роли, спектакли. Как раз я тогда играла в Башкирском драмтеатре Нэркэс, спектакль шел с большим успехом, еще было много других ролей, и я не поехала. Но эта мысль меня не покидала. В 2017 году я уволилась из театра, потому что почувствовала, что потеряла интерес к работе. А я такой человек: не хочу себя заставлять, если мне неинтересно. Несколько лет занималась сольной карьерой на эстраде. Но тогда случился период какого-то застоя в башкирском шоу-бизнесе, всё словно буксовало. Вот сейчас новая волна пошла, появились AY YOLA, Zainetdin, новые артисты, которые формируют совсем другой уровень, и я очень горжусь своими! Сначала я планировала поехать в Барселону. Подготовилась, уже нашла, куда устроить сына, продала машину, но грянула пандемия ковида. И только когда вновь открылись все границы, в 2021 году я уехала. Меня вела мечта о путешествиях и новых странах. Первой страной моего пребывания стала Польша. 

—  После переезда пришлось поменять сферу деятельности?

— Да, поначалу мне было разрешено заниматься только рабочими профессиями. Для меня это был переломный момент, поскольку на родине я держала в руке микрофон, а там пришлось взять вёдра и швабру. Удивительно, но, когда убиралась в одном из учреждений, встретила нашу землячку. В Польше вообще башкир и татар не встречала, страна довольно закрытая. И вдруг оказалось, что папа женщины-руководителя этой организации — Риф Султанов из Уфы! А ее тётя оказалась певицей Галией Султановой, которая пела башкирские народные песни. Она мне дала работу, стремилась поддержать как землячку. Я у неё проработала 9 месяцев, чтобы получить европейскую визу на три года. Теперь уже четыре года живу в Испании.

личный архив предоставлено героем публикации
личный архив предоставлено героем публикации
Фото: личный архив | предоставлено героем публикации
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— Еще в годы учебы в институте искусств приходилось изучать историю западноевропейской музыки, литературы, театра. Когда вы оказались в Европе, наверно, представилась возможность всё это увидеть воочию. Какие интересные культурные явления вас больше всего впечатлили?

— Куда бы ни поехала, в любом городе я первым делом иду в музей. Впечатления потрясающие. Это словно другая реальность, попадание в матрицу — когда получаешь возможность смотреть то, что раньше видел только на репродукциях. Пабло Пикассо жил в Малаге, и его дом сейчас полностью переделан в музей. В Мадриде тоже представлены картины всех известных художников, как у нас в Эрмитаже. Посмотрела музыкальный спектакль «Mamma Mia!», хожу на концерты симфонического оркестра. В Севилье, столице Андалузии, где я живу, проходит очень много уличных концертов фламенко, испанцы организовывают их моментально. 

— Видимо, там живут очень темпераментные люди…

— Да, очень. Вот я была на севере Испании, в страна басков — там люди такие же, как мы, спокойные, хотя это тоже испанцы с тем же языком, культурой. А андалузцы совершенно другие - они очень много говорят. Если зайдешь в ресторан, ты себя не услышишь, не сможешь разговаривать, потому что все галдят. Они очень громкие и болтливые - такой у них темперамент. При этом они очень открытые и добрые, могут искренне протянуть руку помощи. Если ты заблудишься, тебе охотно объяснят дорогу и даже доведут до нужной точки. Когда я им говорю, что из России, мне не верят. Для них русская — это блондинка с голубыми глазами и светлой кожей. Они говорят мне: вы, наверно, из Японии. Интересно, что полякам я казалась уроженкой Казахстана.

— А вы говорите им, что вы из Башкортостана, рассказываете, что есть такая республика?

— Конечно, объясняю. Когда говорю про Уральские горы, они начинают немного понимать. Я рассказываю, что мы древний народ с самобытной культурой. Из России они знают очень многих, даже песни поют, но про Башкортостан даже многие не слышали.

Но где бы я ни была, я была и остаюсь башкиркой и горжусь этим. Мой многовековой народ достоин гордости и уважения. Я даже на чужбине ещё больше ощущаю это, когда рассказываю друзьям или представителям других народов. Жизнь в другой стране научила меня ещё больше ценить свой народ, хотя я и раньше любила и защищала его.

личный архив предоставлено героем публикации
личный архив предоставлено героем публикации
личный архив предоставлено героем публикации
личный архив предоставлено героем публикации
Фото: личный архив | предоставлено героем публикации
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- Как в Испании относятся к россиянам?

- Отношение хорошее. Я не видела ни в Польше, ни в Испании, чтобы к нам относились негативно. Наоборот, когда устраиваешься на работу, россиянам, особенно российским девушкам, отдается приоритет. Потому что наши очень трудолюбивые, ответственные, искренние, воспитанные и культурные.

— А с творческими людьми там удаётся общаться — с композиторами, поэтами,  певцами?

— Когда я только приехала в Испанию, еще не знала ни языка, ни культуры. Но надо было зарабатывать на жизнь. Одна наша землячка устроила меня помогать по хозяйству человеку, который оказался моим коллегой — телеведущим, писателем и режиссером фильмов. С Хуаном я смогла практиковать испанский язык. Мне было интересно общаться, потому что ранее я тоже работала в театре и на телевидении. Мы подружились, и он помог мне найти работу и познакомил с семьей Хосе и Мерседес, у которых дома была музыкальная студия. Их сын занимается музыкой, у него есть своя группа, он пишет песни. С ним мы записали несколько песен на башкирском языке. И вот недавно я впервые записала песню на испанском. Думаю, что сам Аллах меня ведет, помогает найти своих людей.

— А премьеры башкирских песен, записанных в Испании, уже состоялись?

-Да, были, и в этом году мы даже снимали клип. Там, где я живу, есть арабский замок, и мне захотелось снять в той атмосфере. Вообще, при создании песен я сотрудничаю с Уфой, с башкирскими ребятами.

— Когда находишься вдали от Родины, неизбежно чувство ностальгии. Какие-то башкирские предметы окружает вас в интерьере? Или, может быть, вы носите башкирскую одежду?

— У меня есть самовар, пою своих гостей чаем. Там у нас большая башкирская диаспора. Севилья — словно полуфы, наших земляков очень-очень много, но они все немного разбросаны. Проводили до этого маленькие сабантуи и даже показали башкирский обряд «Ҡаҙ өмәһе». Эти праздники мы сейчас будем расширять. Наш руководитель башкирской диаспоры Гульгина Гайнуллина, уроженка Абзелиловского района, живет в Барселоне. В прошлом году все мы участвовали в этно-фестивале в Барселоне. Туда приехали участники из разных стран Европы — из Швейцарии, Португалии, Италии, Эстонии. Наши земляки дали большой концерт. Были еще выставочные моменты, показ кино, мы надевали национальные костюмы. Народу собралось много, испанцы смотрели с интересом. Фестиваль длился три дня, я была ведущей и спела. Приехали наши земляки из Италии, в том числе певец Рафис Хуснутдинов, который учился в Уфимском училище искусств.

личный архив предоставлено героем публикации
личный архив предоставлено героем публикации
личный архив предоставлено героем публикации
личный архив предоставлено героем публикации
Фото: личный архив | предоставлено героем публикации
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- После этого фестиваля я начала организовывать массовые мероприятия. Сама снимаю, отправляю на БСТ, они показывают. На днях была передача «Башкорттар», там показали наш йыйын, который мы организовали в Севилье. На общеевропейский йыйын мы собрали наших самых активных земляков из Италии, Испании, Швейцарии, Швеции, Португалии, Эстонии и других стран. Многие уже живут в Европе по 20-25 лет, укоренились, но, конечно же, скучают по Родине. Мы им показали севильскую, андалузскую ферию — шикарный праздник фламенко, который идет целую неделю. Потом их угощали бишбармаком, чаем из самовара с угощением. Потом в парке танцевали, пели.

— Рада, что вы снова возвращаетесь в творческую деятельность. 

— Я сейчас больше внимания уделяю творчеству, потому что уже пять лет у меня был перерыв и настало время вернуться.

— У творческих людей всегда интересуюсь родословной, откуда у них талант, кем были родители, бабушки-дедушки. Слышала, что ваш псевдоним Париж связан с дедушкой…

— Я родом из деревни Кульчурово Баймакского района. Моя мама — певица Флюра Туйсина, ее там все знают, она очень активно выступает, записывает песни. Ее отца, моего дедушку, звали Париж. Такое имя ему дали в честь северных амуров, воевавших в Отечественной войне с Наполеоном. Чтобы было немного на башкирский лад, его в паспорте записали с именем Абдельпариж. Он был обычным колхозником, бабушка — дояркой, но по рассказам родных, дед любил петь. Я была маленькой и помню только, как он всегда в жизни что-то напевал под нос. Его сыновья — популярные на башкирской эстраде артисты Рамиль Туйсин и Радмир Туйсин, а двоюродная сестра моего дедушки — Рашида Туйсина, легендарная башкирская танцовщица, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка Башкортостана. Родные со стороны отца Аллаяровы тоже пели народные песни.

семейный архив предоставлено героем публикации
семейный архив предоставлено героем публикации
семейный архив предоставлено героем публикации
семейный архив предоставлено героем публикации
семейный архив предоставлено героем публикации
семейный архив предоставлено героем публикации
семейный архив предоставлено героем публикации
Фото: семейный архив | предоставлено героем публикации
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— Целая династия у вас, получается. А дети пошли по вашим творческим стопам?

— Моя дочь живет и работает в Казани, зять военный, подполковник, уже три года на специальной военной операции. Сын — студент, со своим отцом живет в Уфе. Мои дети выбрали не творческие профессии. Дочь хотела, оказывается, стать актрисой, но я ей сказала, что не стоит. Сейчас она говорит, что у нее незакрытый гештальт остался.

— А что для вас важнее - карьера или семья, любовь?

— Хочется, конечно, и того, и другого. После развода я в Уфе 10 лет была одна, сложно было найти своего человека. Конечно, у меня была карьера, я работала и в театре, и на эстраде, были хорошие роли и песни, но чего-то не хватало. В период подъема карьеры было чувство вины перед детьми, что не додаю внимания, потому что всё время на гастролях. Творчество било ключом, а личная жизнь будто ушла на задний план, лучшие годы проходили в одиночестве. Почему-то в Уфе я не могла реализоваться, как женщина, наверно, еще и это подтолкнуло меня к отъезду. 

Семейный архив предоставлено героем публикации Фируза с детьми
Семейный архив предоставлено героем публикации
Семейный архив предоставлено героем публикации
Семейный архив предоставлено героем публикации
Фируза с детьми
Фото: Семейный архив | предоставлено героем публикации
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Сейчас я замужем. Мой супруг юрист, и он против того, чтобы я работала ради денег. Он хочет, чтобы я занималась творчеством для своего вдохновения и удовольствия. Но я не хочу быть зависимой и иногда работаю для своих карманных расходов и помощи родителям.

— Изменилось ли ваше мировоззрение после переезда?

— Конечно. Не зря говорят: если хочешь расширить свой кругозор — путешествуй. Это сильно меняет человека и его горизонты. В других странах другой менталитет, язык, атмосфера, культура. Сейчас я смотрю назад и вижу, что раньше жила словно в маленьком аквариуме, особенно в театре.

Когда я оттуда уволилась, я будто вышла в большой океан и свободное плавание. Сперва я испугалась вообще. На самом деле это было реально страшно. Кто я, как я? Там коллектив, ты как будто в большой семье живешь. Поэтому многие, кто даже хочет, не могут уйти, страх держит. А сейчас у меня страх ушел.

Я такой человек: когда боюсь, наоборот, я это делаю, всегда смотрю страху в глаза. У меня так с детства. Сейчас про свои комплексы я могу говорить свободно, а в то время я боялась вообще. В детстве я сильно заикалась. Помню, как было страшно, когда учительница говорила: «Фируза, вставай, рассказывай стих!» Вы не представляете, для меня это был ад просто, сильный стресс.

— Каким образом тогда вы смогли поступить и выучиться на актрису?

— Когда мне было где-то 14-15 лет, я начала над собой работать. Сейчас много психологов, которые учат преодолевать страхи, а в наше время вообще такого не было. Впервые говорю об этом, но в подростковом возрасте я даже из-за этого комплекса хотела покончить с собой, думала, что я самая никудышная. Почему я родилась такой, почему я не могу разговаривать хорошо? Это был мой большой для меня комплекс. Потом я начала над собой работать.

Учительница по математике всё время говорила мне только негативные вещи, подчеркивала, что у меня ничего не получается. Говорила: у тебя папа механизатор, и ты тоже пойдешь на ферму работать. Я забросила математику и погрузилась в творчество, начала писать стихи, они даже публиковались в районных газетах. Я стала много читать, перечитала всю библиотеку в деревне. А потом ко мне пришла на уверенность в себе.

Я решила участвовать в конкурсе красоты «Хылыукай» в Зауралье и завоевала там первое место. Этот момент у меня был переломным, я участвовала вопреки всему, вышла и рассказала большой монолог в конкурсе визиток. До этого я на школьной сцене только танцевала и пела, а не разговаривала. И после конкурса я решила поступать в институт искусств, хотя мои родители хотели, чтобы я стала учительницей. Так я оказалась на актерском курсе Габдуллы Гилязева. Потом была недолгая работа в Сибайском театре и три года в Сибайской филармонии, где я работала как певица и ведущая. Так я преодолела свой страх.

- Ваша жизнь - действительно поучительная история победы над страхами, принятия себя и реализации своих мечтаний. Учитывая ваши разносторонние творческие запросы, чем вы еще хотели бы заняться в будущем?

- Я собираюсь начать писать мемуары - столько интересных событий было в жизни, хочется поделиться с читателями. 

Буду обязательно продолжать организовывать новые встречи и фестивали с земляками. У меня есть свой канал в интернете, там я беру интервью у своих выдающихся соотечественников, которые живут в разных странах. Хочу показать наших башкир всему миру!

- Спасибо, Фируза, желаю вам осуществления всего задуманного!

семейный архив предоставлено героем публикации
семейный архив предоставлено героем публикации
семейный архив предоставлено героем публикации
семейный архив предоставлено героем публикации
семейный архив предоставлено героем публикации
семейный архив предоставлено героем публикации
семейный архив предоставлено героем публикации
семейный архив предоставлено героем публикации
Фото: семейный архив | предоставлено героем публикации
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