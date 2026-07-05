Фируза Париж: Я была и остаюсь башкиркой и горжусь этим

— Фируза, раньше постоянно приходилось видеть вас на сцене и экране телевизора. А потом вдруг вы пропали и совершенно случайно я в соцсетях обнаружила ваши посты из Польши. Как и почему вы решили уехать?

— Для меня это не было спонтанной идеей. Когда я только окончила институт искусств, увидела одну уфимскую девушку, которая вышла замуж и жила в Германии. В то время в мире было всё относительно спокойно, и во мне мелькнуло: я тоже хочу путешествовать, открывать мир, изучать языки, знакомиться с интересными людьми. Я уже собиралась уехать, но меня остановил брат, он сказал: у тебя же здесь есть роли, спектакли. Как раз я тогда играла в Башкирском драмтеатре Нэркэс, спектакль шел с большим успехом, еще было много других ролей, и я не поехала. Но эта мысль меня не покидала. В 2017 году я уволилась из театра, потому что почувствовала, что потеряла интерес к работе. А я такой человек: не хочу себя заставлять, если мне неинтересно. Несколько лет занималась сольной карьерой на эстраде. Но тогда случился период какого-то застоя в башкирском шоу-бизнесе, всё словно буксовало. Вот сейчас новая волна пошла, появились AY YOLA, Zainetdin, новые артисты, которые формируют совсем другой уровень, и я очень горжусь своими! Сначала я планировала поехать в Барселону. Подготовилась, уже нашла, куда устроить сына, продала машину, но грянула пандемия ковида. И только когда вновь открылись все границы, в 2021 году я уехала. Меня вела мечта о путешествиях и новых странах. Первой страной моего пребывания стала Польша.

— После переезда пришлось поменять сферу деятельности?

— Да, поначалу мне было разрешено заниматься только рабочими профессиями. Для меня это был переломный момент, поскольку на родине я держала в руке микрофон, а там пришлось взять вёдра и швабру. Удивительно, но, когда убиралась в одном из учреждений, встретила нашу землячку. В Польше вообще башкир и татар не встречала, страна довольно закрытая. И вдруг оказалось, что папа женщины-руководителя этой организации — Риф Султанов из Уфы! А ее тётя оказалась певицей Галией Султановой, которая пела башкирские народные песни. Она мне дала работу, стремилась поддержать как землячку. Я у неё проработала 9 месяцев, чтобы получить европейскую визу на три года. Теперь уже четыре года живу в Испании.