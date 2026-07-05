Фируза Париж: Я была и остаюсь башкиркой и горжусь этим

— Фируза, раньше постоянно приходилось видеть вас на сцене и экране телевизора. А потом вдруг вы пропали и совершенно случайно я в соцсетях обнаружила ваши посты из Польши. Как и почему вы решили уехать?
— Для меня это не было спонтанной идеей. Когда я только окончила институт искусств, увидела одну уфимскую девушку, которая вышла замуж и жила в Германии. В то время в мире было всё относительно спокойно, и во мне мелькнуло: я тоже хочу путешествовать, открывать мир, изучать языки, знакомиться с интересными людьми. Я уже собиралась уехать, но меня остановил брат, он сказал: у тебя же здесь есть роли, спектакли. Как раз я тогда играла в Башкирском драмтеатре Нэркэс, спектакль шел с большим успехом, еще было много других ролей, и я не поехала. Но эта мысль меня не покидала. В 2017 году я уволилась из театра, потому что почувствовала, что потеряла интерес к работе. А я такой человек: не хочу себя заставлять, если мне неинтересно. Несколько лет занималась сольной карьерой на эстраде. Но тогда случился период какого-то застоя в башкирском шоу-бизнесе, всё словно буксовало. Вот сейчас новая волна пошла, появились AY YOLA, Zainetdin, новые артисты, которые формируют совсем другой уровень, и я очень горжусь своими! Сначала я планировала поехать в Барселону. Подготовилась, уже нашла, куда устроить сына, продала машину, но грянула пандемия ковида. И только когда вновь открылись все границы, в 2021 году я уехала. Меня вела мечта о путешествиях и новых странах. Первой страной моего пребывания стала Польша.
— После переезда пришлось поменять сферу деятельности?
— Да, поначалу мне было разрешено заниматься только рабочими профессиями. Для меня это был переломный момент, поскольку на родине я держала в руке микрофон, а там пришлось взять вёдра и швабру. Удивительно, но, когда убиралась в одном из учреждений, встретила нашу землячку. В Польше вообще башкир и татар не встречала, страна довольно закрытая. И вдруг оказалось, что папа женщины-руководителя этой организации — Риф Султанов из Уфы! А ее тётя оказалась певицей Галией Султановой, которая пела башкирские народные песни. Она мне дала работу, стремилась поддержать как землячку. Я у неё проработала 9 месяцев, чтобы получить европейскую визу на три года. Теперь уже четыре года живу в Испании.
— Еще в годы учебы в институте искусств приходилось изучать историю западноевропейской музыки, литературы, театра. Когда вы оказались в Европе, наверно, представилась возможность всё это увидеть воочию. Какие интересные культурные явления вас больше всего впечатлили?
— Куда бы ни поехала, в любом городе я первым делом иду в музей. Впечатления потрясающие. Это словно другая реальность, попадание в матрицу — когда получаешь возможность смотреть то, что раньше видел только на репродукциях. Пабло Пикассо жил в Малаге, и его дом сейчас полностью переделан в музей. В Мадриде тоже представлены картины всех известных художников, как у нас в Эрмитаже. Посмотрела музыкальный спектакль «Mamma Mia!», хожу на концерты симфонического оркестра. В Севилье, столице Андалузии, где я живу, проходит очень много уличных концертов фламенко, испанцы организовывают их моментально.
— Видимо, там живут очень темпераментные люди…
— Да, очень. Вот я была на севере Испании, в страна басков — там люди такие же, как мы, спокойные, хотя это тоже испанцы с тем же языком, культурой. А андалузцы совершенно другие - они очень много говорят. Если зайдешь в ресторан, ты себя не услышишь, не сможешь разговаривать, потому что все галдят. Они очень громкие и болтливые - такой у них темперамент. При этом они очень открытые и добрые, могут искренне протянуть руку помощи. Если ты заблудишься, тебе охотно объяснят дорогу и даже доведут до нужной точки. Когда я им говорю, что из России, мне не верят. Для них русская — это блондинка с голубыми глазами и светлой кожей. Они говорят мне: вы, наверно, из Японии. Интересно, что полякам я казалась уроженкой Казахстана.
— А вы говорите им, что вы из Башкортостана, рассказываете, что есть такая республика?
— Конечно, объясняю. Когда говорю про Уральские горы, они начинают немного понимать. Я рассказываю, что мы древний народ с самобытной культурой. Из России они знают очень многих, даже песни поют, но про Башкортостан даже многие не слышали.
Но где бы я ни была, я была и остаюсь башкиркой и горжусь этим. Мой многовековой народ достоин гордости и уважения. Я даже на чужбине ещё больше ощущаю это, когда рассказываю друзьям или представителям других народов. Жизнь в другой стране научила меня ещё больше ценить свой народ, хотя я и раньше любила и защищала его.
- Как в Испании относятся к россиянам?
- Отношение хорошее. Я не видела ни в Польше, ни в Испании, чтобы к нам относились негативно. Наоборот, когда устраиваешься на работу, россиянам, особенно российским девушкам, отдается приоритет. Потому что наши очень трудолюбивые, ответственные, искренние, воспитанные и культурные.
— А с творческими людьми там удаётся общаться — с композиторами, поэтами, певцами?
— Когда я только приехала в Испанию, еще не знала ни языка, ни культуры. Но надо было зарабатывать на жизнь. Одна наша землячка устроила меня помогать по хозяйству человеку, который оказался моим коллегой — телеведущим, писателем и режиссером фильмов. С Хуаном я смогла практиковать испанский язык. Мне было интересно общаться, потому что ранее я тоже работала в театре и на телевидении. Мы подружились, и он помог мне найти работу и познакомил с семьей Хосе и Мерседес, у которых дома была музыкальная студия. Их сын занимается музыкой, у него есть своя группа, он пишет песни. С ним мы записали несколько песен на башкирском языке. И вот недавно я впервые записала песню на испанском. Думаю, что сам Аллах меня ведет, помогает найти своих людей.
— А премьеры башкирских песен, записанных в Испании, уже состоялись?
-Да, были, и в этом году мы даже снимали клип. Там, где я живу, есть арабский замок, и мне захотелось снять в той атмосфере. Вообще, при создании песен я сотрудничаю с Уфой, с башкирскими ребятами.
— Когда находишься вдали от Родины, неизбежно чувство ностальгии. Какие-то башкирские предметы окружает вас в интерьере? Или, может быть, вы носите башкирскую одежду?
— У меня есть самовар, пою своих гостей чаем. Там у нас большая башкирская диаспора. Севилья — словно полуфы, наших земляков очень-очень много, но они все немного разбросаны. Проводили до этого маленькие сабантуи и даже показали башкирский обряд «Ҡаҙ өмәһе». Эти праздники мы сейчас будем расширять. Наш руководитель башкирской диаспоры Гульгина Гайнуллина, уроженка Абзелиловского района, живет в Барселоне. В прошлом году все мы участвовали в этно-фестивале в Барселоне. Туда приехали участники из разных стран Европы — из Швейцарии, Португалии, Италии, Эстонии. Наши земляки дали большой концерт. Были еще выставочные моменты, показ кино, мы надевали национальные костюмы. Народу собралось много, испанцы смотрели с интересом. Фестиваль длился три дня, я была ведущей и спела. Приехали наши земляки из Италии, в том числе певец Рафис Хуснутдинов, который учился в Уфимском училище искусств.
- После этого фестиваля я начала организовывать массовые мероприятия. Сама снимаю, отправляю на БСТ, они показывают. На днях была передача «Башкорттар», там показали наш йыйын, который мы организовали в Севилье. На общеевропейский йыйын мы собрали наших самых активных земляков из Италии, Испании, Швейцарии, Швеции, Португалии, Эстонии и других стран. Многие уже живут в Европе по 20-25 лет, укоренились, но, конечно же, скучают по Родине. Мы им показали севильскую, андалузскую ферию — шикарный праздник фламенко, который идет целую неделю. Потом их угощали бишбармаком, чаем из самовара с угощением. Потом в парке танцевали, пели.
— Рада, что вы снова возвращаетесь в творческую деятельность.
— Я сейчас больше внимания уделяю творчеству, потому что уже пять лет у меня был перерыв и настало время вернуться.
— У творческих людей всегда интересуюсь родословной, откуда у них талант, кем были родители, бабушки-дедушки. Слышала, что ваш псевдоним Париж связан с дедушкой…
— Я родом из деревни Кульчурово Баймакского района. Моя мама — певица Флюра Туйсина, ее там все знают, она очень активно выступает, записывает песни. Ее отца, моего дедушку, звали Париж. Такое имя ему дали в честь северных амуров, воевавших в Отечественной войне с Наполеоном. Чтобы было немного на башкирский лад, его в паспорте записали с именем Абдельпариж. Он был обычным колхозником, бабушка — дояркой, но по рассказам родных, дед любил петь. Я была маленькой и помню только, как он всегда в жизни что-то напевал под нос. Его сыновья — популярные на башкирской эстраде артисты Рамиль Туйсин и Радмир Туйсин, а двоюродная сестра моего дедушки — Рашида Туйсина, легендарная башкирская танцовщица, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка Башкортостана. Родные со стороны отца Аллаяровы тоже пели народные песни.
— Целая династия у вас, получается. А дети пошли по вашим творческим стопам?
— Моя дочь живет и работает в Казани, зять военный, подполковник, уже три года на специальной военной операции. Сын — студент, со своим отцом живет в Уфе. Мои дети выбрали не творческие профессии. Дочь хотела, оказывается, стать актрисой, но я ей сказала, что не стоит. Сейчас она говорит, что у нее незакрытый гештальт остался.
— А что для вас важнее - карьера или семья, любовь?
— Хочется, конечно, и того, и другого. После развода я в Уфе 10 лет была одна, сложно было найти своего человека. Конечно, у меня была карьера, я работала и в театре, и на эстраде, были хорошие роли и песни, но чего-то не хватало. В период подъема карьеры было чувство вины перед детьми, что не додаю внимания, потому что всё время на гастролях. Творчество било ключом, а личная жизнь будто ушла на задний план, лучшие годы проходили в одиночестве. Почему-то в Уфе я не могла реализоваться, как женщина, наверно, еще и это подтолкнуло меня к отъезду.
Сейчас я замужем. Мой супруг юрист, и он против того, чтобы я работала ради денег. Он хочет, чтобы я занималась творчеством для своего вдохновения и удовольствия. Но я не хочу быть зависимой и иногда работаю для своих карманных расходов и помощи родителям.
— Изменилось ли ваше мировоззрение после переезда?
— Конечно. Не зря говорят: если хочешь расширить свой кругозор — путешествуй. Это сильно меняет человека и его горизонты. В других странах другой менталитет, язык, атмосфера, культура. Сейчас я смотрю назад и вижу, что раньше жила словно в маленьком аквариуме, особенно в театре.
Когда я оттуда уволилась, я будто вышла в большой океан и свободное плавание. Сперва я испугалась вообще. На самом деле это было реально страшно. Кто я, как я? Там коллектив, ты как будто в большой семье живешь. Поэтому многие, кто даже хочет, не могут уйти, страх держит. А сейчас у меня страх ушел.
Я такой человек: когда боюсь, наоборот, я это делаю, всегда смотрю страху в глаза. У меня так с детства. Сейчас про свои комплексы я могу говорить свободно, а в то время я боялась вообще. В детстве я сильно заикалась. Помню, как было страшно, когда учительница говорила: «Фируза, вставай, рассказывай стих!» Вы не представляете, для меня это был ад просто, сильный стресс.
— Каким образом тогда вы смогли поступить и выучиться на актрису?
— Когда мне было где-то 14-15 лет, я начала над собой работать. Сейчас много психологов, которые учат преодолевать страхи, а в наше время вообще такого не было. Впервые говорю об этом, но в подростковом возрасте я даже из-за этого комплекса хотела покончить с собой, думала, что я самая никудышная. Почему я родилась такой, почему я не могу разговаривать хорошо? Это был мой большой для меня комплекс. Потом я начала над собой работать.
Учительница по математике всё время говорила мне только негативные вещи, подчеркивала, что у меня ничего не получается. Говорила: у тебя папа механизатор, и ты тоже пойдешь на ферму работать. Я забросила математику и погрузилась в творчество, начала писать стихи, они даже публиковались в районных газетах. Я стала много читать, перечитала всю библиотеку в деревне. А потом ко мне пришла на уверенность в себе.
Я решила участвовать в конкурсе красоты «Хылыукай» в Зауралье и завоевала там первое место. Этот момент у меня был переломным, я участвовала вопреки всему, вышла и рассказала большой монолог в конкурсе визиток. До этого я на школьной сцене только танцевала и пела, а не разговаривала. И после конкурса я решила поступать в институт искусств, хотя мои родители хотели, чтобы я стала учительницей. Так я оказалась на актерском курсе Габдуллы Гилязева. Потом была недолгая работа в Сибайском театре и три года в Сибайской филармонии, где я работала как певица и ведущая. Так я преодолела свой страх.
- Ваша жизнь - действительно поучительная история победы над страхами, принятия себя и реализации своих мечтаний. Учитывая ваши разносторонние творческие запросы, чем вы еще хотели бы заняться в будущем?
- Я собираюсь начать писать мемуары - столько интересных событий было в жизни, хочется поделиться с читателями.
Буду обязательно продолжать организовывать новые встречи и фестивали с земляками. У меня есть свой канал в интернете, там я беру интервью у своих выдающихся соотечественников, которые живут в разных странах. Хочу показать наших башкир всему миру!
- Спасибо, Фируза, желаю вам осуществления всего задуманного!
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