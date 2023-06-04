В октябре 2021-го года на борту самолета, летевшего из Турции в Москву, едва не случилась ужасная трагедия — через два часа в воздухе стало плохо маленькой девочке Алине. У ребенка поднялась температура и случился приступ, после чего она потеряла сознание: запал язык, остановилось дыхание, начались судороги. Еще немного — и перестало бы биться сердце…

К счастью, на том же рейсе находилась уфимский врач Гузелия Валеева, которая возвращалась в Башкирию после отпуска в Анталье. Заведующая лечебно-профилактическим отделением № 2 стоматологической поликлиники № 2 столицы незамедлительно пришла на помощь перепуганной маме, ведь терять нельзя было ни секунды.

Медик сделала малышке непрямой массаж сердца и реанимировала методом «рот в рот», пытаясь вытащить язык всеми доступными средствами. На какое-то время Алина пришла в себя, однако вскоре приступ повторился.

«Минут через 10 мы положили ее на ровную поверхность, меняли положение. Снова начались судороги и посинение. Вместе с матерью делали все возможное для спасения девочки. В моей врачебной практике бывают случаи, когда мы спасаем жизнь человека — идет реакция на анестезию и другие манипуляции. Но, конечно, не в самолете, где нет инструментов и персонала», — вспоминала Гузелия Валеева.

Проведя необходимые процедуры повторно, специалисту удалось нормализовать состояние ребенка. Окончательно она пришла в сознание только после того, как рейс экстренно приземлился в аэропорту Ростова. Здесь уже ждал реанимобиль, доставивший пациентку в одну из больниц города. Благодаря грамотным действиям стоматолога, к тому моменту жизнь Алины была вне опасности.

Сама Гузелия Валеева свой поступок подвигом не считает — по словам героини, это просто было ее профессиональным долгом. Наверное, сработал и материнский инстинкт, ведь она сама воспитывает двойняшек.

«Если я сумела помочь ребенку в критической ситуации, значит, живу не зря», — рассказывала стоматолог-терапевт в интервью.

Указом Главы республики Радия Хабирова Гузелия Валеева была награждена орденом генерал-майора Минигали Шаймуратова.

Проект «Ярҙам — время добрых дел» реализуется агентством «Башинформ» на средства гранта Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ совместно с региональной общественной молодежной организацией «Башкирское молодежное движение «Максат» РБ.