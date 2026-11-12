О чем Радий Хабиров рассказал на Прямой линии. Самое главное
Глава республики провел большую Прямую линию, она длилась более 4,5 часов и была посвящена преимущественно решению проблем граждан республики. Мы собрали для вас самые важные заявления.
Об отражении атак вражеских БПЛА
– В республике действует оперштаб, который я возглавляю. Работает Центр боевого управления, который совместно с Минобороны страны принимает необходимые решения. Сегодня над Башкортостаном сбили семь беспилотников, также очень серьёзная атака была на прошлой неделе. Пока тот объём, который нас атакует, мы выдерживаем, но мы понимаем, что их количество будет расти. На наших предприятиях организована система пассивной и активной безопасности. Только на пассивную защиту уже направили 30 млрд рублей. Важным элементом системы защиты от БПЛА стало формирование мобильных огневых групп «БАРС», где служат 1,5 тысячи бойцов. Они прошли обучение работе с пулемётами, зенитными установками, FPV-дронами, а также взрывчатыми веществами. Мы видим и качество их работы, и полную дисциплину. Благодарю ребят за принятое решение заниматься этой боевой задачей. Мы должны отбиваться, иначе не сохраним наши предприятия. К вражеским атакам мы относимся предельно серьёзно – без всяких там, знаете, «авось» или «пронесёт». Идёт серьёзная боевая работа.
Об ограничениях мобильного интернета
– Когда объявляется «Беспилотная опасность», включаются все необходимые режимы, определённые Министерством обороны страны и Федеральной службой безопасности. И ограничения мобильного интернета, которые происходят по регламенту, жителям надо принимать с пониманием, потому что это мешает управлению вражескими БПЛА. А они разные – мы сейчас наблюдаем, что появляются более быстрые модели с реактивными двигателями со скоростью до 350 км/ч. Враг применяет разные формы управления, тактику нанесения ударов. Но мы чётко фиксируем – что, куда и как летит, вплоть до расстояния, высоты. Мы видим все эти угрозы и готовы им противостоять.
Про FPV-дроны «Уфимец» для фронта
– Я часто думаю, всё ли мы делаем. Мы организованно стали поставлять FPV-дроны в большом количестве. Мы распределяем их по подразделениям, где служат бойцы из нашей республики. Поручаю увеличить производство дронов, мы поищем резервы. Каждый дрон – это ваша жизнь, ваше здоровье и успешное выполнение боевых задач.
О мирных переговорах
Любая война в истории человечества заканчивается переговорами, поэтому сам факт диалога – это хорошо. В том числе потому, что он позволяет решать гуманитарные вопросы. Но переговоры нужны не ради того, чтобы остановить конфликт любой ценой. Важно добиться решений, которые обеспечат безопасность нашей страны на долгие годы и дадут ей возможность развиваться. Если сейчас оставить нерешённые вопросы, мы рискуем вернуться к этой ситуации в будущем.
Про антикризисную экономику
Почти пять лет специальной военной операции республика объективно проходит без потрясений. Предприятия работают, зарплаты выплачивают, идёт строительство объектов, социальные программы реализуются. Мы точно знаем, что и дальше будут вызовы, а всё остальное будет зависеть от нас – руководства региона и его жителей.

Состояние экономики по всем показателям – индексу промышленного производства, объёму инвестиций, обороту торговли и т. д. – стабильное, всё работает. Конечно, люди ждут от нас решения социальных вопросов. И мы должны понимать, что некоторые проекты объективно сдвинули вправо. Но мы их не остановили и обязательно реализуем. Спасибо жителям республики за то, что мы вместе достойно проходим этот непростой период. Люди трудятся на своих местах, идёт небывалая волна патриотизма, поддержки участников СВО, волонтёрской деятельности. Вот ответ нашего общества на этот серьёзный вызов.
Про нового премьер-министра
«У Александра Шельдяева очень серьёзные управленческие и профессиональные качества. У меня не было ни капли сомнения, кто будет премьер-министром, – абсолютно не было сомнений».
О сокращении штата чиновников
– Это всего лишь один элемент оптимизации расходов в соответствии с поручением нашего Президента. В условиях специальной военной операции все органы государственной власти пересматривают свои расходы, в том числе сокращая численность управленческого аппарата. Речь идёт о небольшой группе госслужащих – в пределах 10%. Это нормальный процесс. Хоть я и сам плоть от плоти чиновник, но знаю, что чиновничество – это довольно искусственная структура. Её периодически «подрезают», а через какое-то время она разрастается вновь.

Вообще госуправление – это живой организм. Там есть свои болячки, недостатки. Накапливается определённый балласт – кто-то устал, кто-то достиг пенсионного возраста, но его держат в силу разных причин. Поэтому небольшое «хирургическое вмешательство», думаю, только на пользу пойдёт. Да, эта оптимизация сократит некоторые расходы, но они не являются определяющими. Поэтому я всегда живу по принципу, что надо думать не о том, как сократить расходы, а как увеличить доходы.
Про форум ШОС в Уфе
17 ноября депутаты горсовета назначат нового руководителя администрации Уфы. Новой команде предстоит очень серьёзный вызов – подготовить город к ШОС, который пройдет в 2028 году и соберет глав 30 ведущих государств мира. Нам предстоит просто потрясающий, огромный объём работы. Деталей пока не скажу, но наследие ШОС в Уфе будет. Мы позиционируем Уфу как город, который может себе позволить стать центром, где принимаются судьбоносные решения.
О парке имени Ленина в Уфе
Работы в этом парке до конца не завершены. Мы доделываем входную арку – там должны быть часы. В ближайшее время они появятся. Парк мы открыли, люди уже могут туда приходить. Документы ещё не все оформлены. Тем не менее территорию уже взяли в работу – там убирают, следят за порядком. У нас много обращений в ЦУР: когда мы что-то делаем, люди благодарят, но потом вполне справедливо начинают писать, что нет надлежащего ухода – стрижки деревьев, уборки листвы и снега. Это традиционные жалобы. Поэтому по парку имени Ленина не переживайте. Всё под контролем.
Про улицу Октябрьской революции
Делаю публичную оферту. Мы сделали огромный и самый грязный объем работы на улице Октябрьской революции, к 2028 году доведем благоустройство до набережной Белой. Вторая часть сложнее, на улице несколько десятков гнилых домов – объектов культурного наследия. Обращаюсь к бизнесу, меценатам, богатым людям. Я предлагаю быстро решить все бюрократические вопросы, если вы возьмете на себя ремонт этих домов. Делайте там, что хотите – гостиницу, музей, коворкинг, но сдайте до 1 июня 2028 года. Это точно будет прикормленное место. Звоните Елене Анатольевне Прочаковской 8-967-169-36-36.
Про ремонт и строительство новых дорог
По обходу Стерлитамака мы работы завершили, в конце года мы его откроем. И этот в прошлом достаточно травмоопасный участок, скажем так, «полетит». Дальше мы планировали расширить трассу практически до Зиргана. К сожалению, это мешают сделать нормативы – там нет такого потока машин, который позволил бы нам сделать дорогу в четыре полосы. Но мы не сбрасываем со счетов этот проект и в будущем его реализуем.

В числе дальнейших задач, которые мы ставим перед собой, – дорога Стерлитамак – Белорецк – Сибай. Там сложная гористая местность, строительство будет идти несколько лет. Но мы это понемногу делаем.

16 ноября открываем новый участок, соединяющий улицу Галле и Восточный выезд, можно будет повернуть с проспекта Салавата и сразу выехать в Затон.

Скоро мы закрываем старый Затонский мост на ремонт, который продлится четыре года. Пробки будут, надо перетерпеть. Работы будут вести за счет республиканского дорожного фонда.
Про математический лицей
Эту школу мы построим и введём в эксплуатацию в следующем году. Сейчас идёт отбор талантливых ребят, который ведёт образовательный центр «Сириус». Перед нами стоит cерьёзная задача – собрать сильный педагогический коллектив. Мы этому лицею придали особый статус, вплоть до того, что директора буду назначать я, а не министр. Знаю, что уже пытались договориться записать туда «своих» детей. Не надо ходить просить, отбор ведем не мы, а «Сириус», там очень объективная система. Не мучайте детей, там будет специализированная гораздо более сложная программа.
Про памятник Салавату Юлаеву
Наша задача – установить скульптуру в октябре 2027 года. Пока я не вижу особых проблем с этим. Сложнее синхронизировать все работы – мы занимаемся памятником и постаментом, а также планируем полностью благоустроить территорию, обновить фонтан и построить круговую смотровую лестницу. Для прежнего чугунного памятника нашли место в строящемся Евразийском музее кочевых цивилизаций. Монумент планируют разместить внутри здания. Такое решение позволит защитить произведение искусства от воздействия погодных условий и даст посетителям возможность рассмотреть скульптуру вблизи. Мы пока прорабатываем этот вопрос. Музей введут в эксплуатацию к середине 2028 года.

На днях на заводе «Монументскульптура» в Санкт-Петербурге начали отливать детали бронзовой статуи. Символично, что работы ведут в тех же цехах, где автор Сосланбек Тавасиев когда-то создавал чугунный вариант памятника. До мая 2027 года планируют завершить отливку всех деталей, после чего начнут сборку монумента.
Про благоустройство
Сейчас мы формируем бюджет республики, режем расходы. Ну, и министр финансов знает, и правительство знает, вот это не трогать. Это Радий Фаритович занимается благоустройством, парками и так далее. Поэтому и на следующий год у нас определённые деньги заложены, и двигаемся дальше.

Мы стараемся делать не только в Уфе. Сейчас при поддержке «Башнефти» стартует программа, по которой планируем приводить в порядок центральные площади в районных центрах. В следующем году работы начнутся в Ермекеевском, Аскинском и Татышлинском районах. Центральная площадь – это место схода людей, сборка смыслов происходит, новогодняя ёлка. Надо приводить в порядок.
Про «Ар-Рахим» и Воскресенский храм
Часть стилобата зашла на территорию, не отведённую под мечеть. Поэтому приступать к работам там проблематично, поэтому впереди достаточно большой объём землеустроительных вещей, которые в силу регламентов этого процесса занимают много времени. Тем не менее уже в следующем году планируется завершить работы над вспомогательными помещениями (гардеробом, санузлами) и открыть небольшой молитвенный зал для прихожан. Дальше будем решать юридические вопросы. Шаг за шагом, кусок за кусочком мы будем доводить дело до конца.

Что касается Воскресенского храма на улице Российской, им занимается Геннадий Иванович Букаев. Он был у меня дома, мы с ним вот буквально неделю назад встречались, понимаем источник финансирования для храма. Они уже занялись фасадом, заходят уже туда, подают тепло.
Про медведей
Каждый год в рамках установленных правил мы выделяем достаточно большую квоту на отстрел, но в последние годы она никогда не выбирается. Это приводит к увеличению численности животных. Этот год, по-моему, прошёл под эгидой медведя. К сожалению, мы видим трагические случаи нападений на людей. Мы также фиксируем факты того, что медведи выходят к населенным пунктам. Это представляет потенциальную опасность, поэтому нужно более чётко регулировать численность. Мы сейчас не просто продаём лицензию на медведя, но и платим 50 тысяч рублей из бюджета республики за убитого зверя.
О запрете вейпов
– Мой опыт подсказывает, что запрет – порой не всегда самый эффективный инструмент решения вопроса. Часто многомерную проблему пытаются решить одномерным способом. Но если просто запретить продажу вейпов, мы точно откроем второй, нелегальный рынок.

Нужно понять, почему подростки начинают курить. Почему родители не обращают на это внимания? Почему школы не всегда реагируют? Нужно работать с семьями, образовательными учреждениями, правоохранительными органами, внимательно следить за тем, где и кому продают такую продукцию. Мы уже прошли подобный путь в отношении продажи алкоголя и когда разберёмся в ситуации с вейпами, то с какими-то решениями точно выйдем.
Про поддержку выпускников колледжей
– Работа с выпускниками наших колледжей – это двусторонний процесс. Я попросил руководителей учебных заведений быть более требовательными к предприятиям. Мы сильно укрепили систему среднего профессионального образования, улучшили инфраструктуру и подготовку молодых людей. Поэтому теперь можем выбирать, с кем работать. Если предприятие активно взаимодействует с колледжем, поддерживает студентов во время учёбы, предлагает стипендии и возможность подработать, молодой человек постепенно привязывается к этому месту. Куда вы идёте, куда инвестируете, где поддерживаете молодых людей, туда они и приходят. Это очень эффективный подход. На ближайшем Республиканском Совете по развитию среднего профессионального образования поручу отдельно рассмотреть взаимодействие колледжей с предприятиями, представить лучшие практики.
О принципах управления и примерах для подражания в политике
– Я очень уважаю нашего Президента. Всё-таки у меня есть возможность с ним общаться, я его эмоционально чувствую и многому у него учусь. Сами посмотрите, какая нагрузка – полмира совсем с ума сошло, огромное давление. А с его стороны – абсолютная выдержка, спокойный, ровный голос. Вы хоть раз видели, чтобы Президент срывался на главу региона или министра? Президенту достаточно сделать замечание – и люди уже в обморок падают. Вот это стиль управления.

Я являюсь фанатом Сергея Семёновича Собянина. Блестящий руководитель. У нас очень хорошие отношения, он с большим уважением относится к республике и всегда нам помогает. Мне очень нравится работа Правительства России в целом, Михаила Владимировича Мишустина. Это классический технократический подход – дело, порядок исполнения, контроль. Всё очень просто и понятно.

Что касается принципов, методов управления, то я до сих пор учусь. Потому что управленческая практика тоже меняется, меняются события, вызовы, люди, вся система. Но одно знаю точно – если не будешь контролировать, то всё, нулевой результат. Всегда в основе – контроль исполнения. Это, наверное, самое главное в управленческой деятельности. Да, всё важно – и правильная постановка задачи, и правильный выбор исполнителя. И там можно ошибиться. Но если ты ошибся в системе контроля, то ничего не работает. Так всё устроено.
Личное
Старший просит сестренку, младший пока нет. Говорит: «Я своими игрушками делиться не буду».

Прощать я умею. Всем не советую, я никогда не советую. Я считаю, это правильно. Прощать надо уметь.

Но чего я боялся с первого дня моей работы здесь? Для меня было бы моим жизненным фиаско, если бы про меня, когда там, когда придёт время оценивать мою деятельность, будут говорить: «А он болтал, ничего не делал». Для меня это катастрофа будет. Я себя так не считаю. Потому что я чётко увязываю, что я сказал, я делаю. Поэтому очень важно на самом деле сдерживать своё обещание. Очень важно. Два-три раза обманул – и полетело всё в тартарары.

Поэтому я и говорю: значит, всё, что нужно было, я высказал и сделал. Это дело я доведу до конца.
«У меня собака есть, вернее, три. Немецкая овчарка зовётся Саладин. Это воин, который бился за Иерусалим, а его оппонентом был король Ричард Львиное Сердце. Недавно появился кот, я назвал его Ричардом Львиное Сердце. А на прошлой неделе у нас козлёнок родился».
О важности прямой линии
Я ответственно отношусь к Прямой линии. Смысл прямой линии и главный критерий для меня — это полезность для людей. Какие-то вопросы либо сразу решим, либо там поставлю на контроль, и они будут решаться.

Текст: Станислав Шахов.

Фото: Пресс-служба Главы РБ, Олег Яровиков, Валерий Шахов, kremlin.ru.

Верстка: Валерия Любина.

12.11.2026 г.