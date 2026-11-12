О чем Радий Хабиров рассказал на Прямой линии. Самое главное

– Я очень уважаю нашего Президента. Всё-таки у меня есть возможность с ним общаться, я его эмоционально чувствую и многому у него учусь. Сами посмотрите, какая нагрузка – полмира совсем с ума сошло, огромное давление. А с его стороны – абсолютная выдержка, спокойный, ровный голос. Вы хоть раз видели, чтобы Президент срывался на главу региона или министра? Президенту достаточно сделать замечание – и люди уже в обморок падают. Вот это стиль управления.



Я являюсь фанатом Сергея Семёновича Собянина. Блестящий руководитель. У нас очень хорошие отношения, он с большим уважением относится к республике и всегда нам помогает. Мне очень нравится работа Правительства России в целом, Михаила Владимировича Мишустина. Это классический технократический подход – дело, порядок исполнения, контроль. Всё очень просто и понятно.



Что касается принципов, методов управления, то я до сих пор учусь. Потому что управленческая практика тоже меняется, меняются события, вызовы, люди, вся система. Но одно знаю точно – если не будешь контролировать, то всё, нулевой результат. Всегда в основе – контроль исполнения. Это, наверное, самое главное в управленческой деятельности. Да, всё важно – и правильная постановка задачи, и правильный выбор исполнителя. И там можно ошибиться. Но если ты ошибся в системе контроля, то ничего не работает. Так всё устроено.