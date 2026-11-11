Радий Хабиров завершил Прямую линию, длившуюся почти 4,5 часа

Глава Башкортостана Радий Хабиров завершил традиционную Прямую линию. В завершение встречи Радий Хабиров поблагодарил жителей республики за совместную работу.

«Даже будучи весьма информированным человеком, многое всё равно получаешь через такое общение. Я получаю и настроение, и в целом эмоциональный фон, и, конечно, конкретные те проблемы, которые мучают и не дают человеку нормально, комфортно жить», — сказал он.

Глава республики призвал верить в будущее Башкортостана.

«Экономика работает. Мы сплочены. Президент и Правительство нас поддерживают. Ну чего не жить? Чего не развивать экономику? Поэтому надо верить в наше будущее, будущее нашей республики! Верить в то, что мы не остановимся, будем идти вперёд и делать так, чтобы наши дети хотели здесь жить! Вот я лично хочу жить здесь со своими детьми», — подчеркнул Радий Хабиров.

Он также поручил главам муниципалитетов и правительству оперативно проанализировать все поступившие вопросы.

«Те вопросы, которые решаемы уже сейчас, в течение двух недель должны быть исполнены. Я уверен, сразу 1-2 тысячи вопросов отлетят. Срок исполнения — две недели. Всё остальное систематизировать, убрать то, что не соответствует истине, и поставить график на контроль управления по работе с обращениями и контрольного управления», — распорядился Глава республики.

Он поблагодарил коллег за сотрудничество и обратился к участникам специальной военной операции: «Обнимаю, крепко жму руку. Вы наши братья, и так оно всегда и будет. И дай бог, чтобы все домой живыми вернулись».

«Уважаемые главы муниципалитетов, правительство — не унывать, вперёд, республика! Люди нам верят, и мы это доверие оправдаем. Всем хорошего вечера», — заключил Радий Хабиров.

Добавим, что трансляция шла в эфире телеканалов БСТ, «Вся Уфа», «Сәләм» и радиостанции «Юлдаш», радио «Россия. Башкортостана» и в социальных сетях официальных ресурсов Главы республики. Она длилась почти четыре с половиной часа. За это время Радий Хабиров успел ответить более чем на 80 вопросов.

Общение шло на двух языках. Модераторами выступили — начальник управления Главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская, генеральный директор ГУП ТРК «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов, пресс-секретарь Главы РБ Диана Сафаргалеева и мадиаредактор издательского дома «Республика Башкортостан» Марсель Байдавлетов. В зале также присутствовали представители СМИ и общественные деятели, которые смогли задать свои вопросы руководителю региона.

Также все 4,5 часа сурдопереводчики Гульнара Габдуллина и Ирина Ильтубаева адаптировали речь Главы Башкортостана для тех, кто плохо слышит.

Полную текстовую онлайн-трансляцию Прямой линии с Радием Хабировым 2026 смотрите здесь.