Мошенники создали дипфейк с премьер-министром Башкирии о мобилизации

Это видео — дипфейк. Никаких обсуждений мобилизации и контрактов на военную службу с работниками промышленных предприятий не было. Об этом сообщает портал «Фактчекинг по-башкирски».
В основе ролика лежит видео Александра Шельдяева, опубликованное на его официальной странице 11 ноября 2026 года. В оригинале он говорит, что в Туймазинском районе, в городе Октябрьском, проходит совещание с руководителями промышленных предприятий. Обсуждаются вопросы роботизации, цифровизации и внедрения искусственного интеллекта в промышленности.
«Фейкометы наложили на исходное видео искусственный голос, созданный нейросетью. Враги системно пытаются продвинуть ложную информацию о возможной мобилизации. Цель одна — заставить людей сомневаться в достоверности официальной информации и посеять панику среди населения», — отмечает «Фактчекинг по-башкирски».
Отметим, что это не первая попытка очернить имя Александра Шельдяева. Ранее враги придумывали фейковые указы и «криминальные истории», создавали копию аккаунта в одном из мессенджеров.
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