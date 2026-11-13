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13:37 (UTC+5), 13 Ноября 2026

Мошенники создали дипфейк с премьер-министром Башкирии о мобилизации

В соцсетях распространяется видео с премьер-министром правительства Башкортостана Александром Шельдяевым. В нем он якобы рассказывает о встрече с промышленниками в Туймазинском районе, где обсуждались вопросы мобилизации и заключения контрактов на военную службу работниками промышленных предприятий.

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Фактчекинг по-башкирски Мах
Фото: Фактчекинг по-башкирски | Мах
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

Это видео — дипфейк. Никаких обсуждений мобилизации и контрактов на военную службу с работниками промышленных предприятий не было. Об этом сообщает портал «Фактчекинг по-башкирски».

В основе ролика лежит видео Александра Шельдяева, опубликованное на его официальной странице 11 ноября 2026 года. В оригинале он говорит, что в Туймазинском районе, в городе Октябрьском, проходит совещание с руководителями промышленных предприятий. Обсуждаются вопросы роботизации, цифровизации и внедрения искусственного интеллекта в промышленности.

«Фейкометы наложили на исходное видео искусственный голос, созданный нейросетью. Враги системно пытаются продвинуть ложную информацию о возможной мобилизации. Цель одна — заставить людей сомневаться в достоверности официальной информации и посеять панику среди населения», — отмечает «Фактчекинг по-башкирски».

Отметим, что это не первая попытка очернить имя Александра Шельдяева. Ранее враги придумывали фейковые указы и «криминальные истории», создавали копию аккаунта в одном из мессенджеров.

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