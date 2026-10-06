В Башкирии опровергли фейк о вспышке чумы

Лжеруководитель кабмина РБ написал о якобы четырёх пассажирах из Иркутска с подозрением на чуму и приложил к своему посту фейковое видео, где сказано о введении домашнего карантина для всех прибывающих оттуда. Также «Шельдяев» анонсировал возможные ограничения на территории республики.

Как подчеркнули авторы канала «Фактчекинг по-башкирски» в мессенджере «Макс», никакой вспышки заболевания в Башкирии нет. Ранее тот же поддельный аккаунт распространял выдуманную информацию от имени и. о. премьера.

Жителей призвали не пересылать подобные сообщения как достоверные и проверять информацию в официальных источниках. Настоящий Александр Шельдяев зарегистрирован по этой ссылке.

Ранее в Башкирии развенчали фейк от имени канала «Моя Уфа».