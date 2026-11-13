Прямая линия Радия Хабирова была открытой и доступной для каждого – мнение

«Возможность посмотреть трансляцию из любой точки мира, задать вопрос и услышать ответ — это очень ценно. Но не менее важны честность и открытость самого разговора. Для меня, как для руководителя аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан, особенно значимым стало внимание к волонтерскому движению. В республике действует огромное количество некоммерческих и общественных организаций, в том числе объединений, работающих на общественных началах, не имеющих юридического лица, помогающих нашим бойцам», — прокомментировала «Башинформу» Элина Гатауллина.

Такая работа ведется в каждом муниципалитете, в том числе в сельских поселениях. За ней стоят тысячи неравнодушных людей, которые по зову сердца делают очень важное дело, отметила руководитель аппарата Общественной палаты РБ.

«На Прямой линии Радий Хабиров сообщил, что в ближайшее время будет учрежден почетный знак волонтера СВО. Это не просто форма признания заслуг. Это важный сигнал для всех добровольцев: их труд видят, ценят и поддерживают, они не одни. И для меня особенно важно, что государство таким образом подчеркивает значимость волонтерского движения и каждого человека, который вносит свой вклад в общее дело — в дело Победы, — сказала Элина Гатауллина и добавила, что ее особенно тронул сюжет об Азамате Муллашеве, участнике СВО и члене нового, восьмого состава Общественной палаты РБ. — Он проявил настоящее мужество, спасая своих сослуживцев, при этом сам получил тяжелое ранение. Такие истории вызывают глубокое уважение. Азамат — пример стойкости, силы духа и настоящего товарищества. Гордимся, что такие люди вошли в новый состав нашей Общественной палаты».

Ранее Глава Башкортостана Радий Хабиров после Прямой линии в интервью специальному корреспонденту Башинформа рассказал, доволен ли он тем, как прошло мероприятие, не чувствует ли усталость и как будет идти работа над поступившими обращениями от жителей республики.