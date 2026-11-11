Радий Хабиров рассказал, кому вручат знак «Волонтер СВО Башкортостана»

Во время Прямой линии заместитель главного редактора газеты «Башкортостан» Алсу Аглиуллина спросила, какие меры поощрения волонтеров СВО введут в республике.

Глава Башкирии ответил, что часто, выезжая в районы, общается с добровольцами, помогающими фронту. И они попросили, чтобы государство как-то оказало им знак внимания за их труд. Так родилась идея создания почетного знака «Волонтер СВО Башкортостана».

«Мы учредим в ближайшее время, насколько я знаю, положение уже готово, почетный знак. У нас есть знак "Волонтёр", это награда высокого уровня. Теперь по моему распоряжению будет и знак "Волонтёр СВО". Тем самым мы хотим отметить труд и деятельность тех, кто оказывает содействие специальной военной операции: вяжут масксети, гуманитарные конвои сопровождают, чинят для бойцов автомобили, делают ребятам массажи.

Это очень обширная сфера деятельности. Учитывая, что речь идёт об огромном количестве людей, которое будет исчисляться десятками тысяч, очень важно было продумать, кто будет инициировать представление к этой награде. Поэтому мы придумали следующий механизм: отталкиваться будем от представлений, которые будет делать сообщество ветеранов и Ассоциации участников СВО. Вы же дома, вы погружены в ситуацию. Они будут формировать документы на имя руководителя нашего министерства молодёжи Вито Сабирова. А он уже после проработки документа вносит мне на решение, и я подписываю указ о награждении.

Награда не повлечёт за собой каких-то правовых последствий, льгот и так далее. Но это будет знак — знаете, свой своего будет узнавать. Вот в это время ребята носят свои ордена и медали, а вы – этот знак. И он будет говорить о том, что в тяжёлое для страны время ты не сидел сложа руки и выразил свою позицию. Я очень надеюсь, знак в общество войдёт и будет правильно принят», – пояснил Радий Хабиров.

Также Глава Башкирии анонсировал, что в январе 2027 года в уфимском Дворце борьбы пройдет большая встреча с волонтерами СВО.