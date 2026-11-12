Радий Хабиров рассказал, какие задачи он решал во время Прямой линии

По его словам, эмоциональное напряжение мероприятия даёт силы:

«Знаете, вот как говорится, «раздухарился», что ли? Ну как-то это всегда эмоциональные вещи, эмоции они же энергию дают».

Он отметил, что люди чаще всего спрашивали именно о том, что мешает им жить комфортно — дороги, коммунальные услуги, благоустройство.

«Это нормальная история. Людей волнует то, что им мешает жить», – сказал руководитель республики.

Радий Хабиров подчеркнул, что все поступившие обращения будут собраны, систематизированы и взяты в работу:

«И будем их просто решать. Мы все эти вопросы сейчас сгруппируем, систематизируем и – вперёд в работу».

Глава региона также добавил, что главная цель таких встреч не только отвечать на жалобы, но и доносить объективную информацию напрямую людям.

«Всегда пользуюсь этой возможностью общения с людьми, задаю смыслы и даю людям информацию. Потому что, ну всё-таки напрямую из уст Главы всё это услышать — оно так и есть, объективная информация, правдивая, то, что я говорю. Поэтому эту задачу я выполнил», – подытожил Радий Хабиров.