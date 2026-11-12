Радий Хабиров рассказал, какие задачи он решал во время Прямой линии

По его словам, эмоциональное напряжение мероприятия даёт силы:
«Знаете, вот как говорится, «раздухарился», что ли? Ну как-то это всегда эмоциональные вещи, эмоции они же энергию дают».
Он отметил, что люди чаще всего спрашивали именно о том, что мешает им жить комфортно — дороги, коммунальные услуги, благоустройство.
«Это нормальная история. Людей волнует то, что им мешает жить», – сказал руководитель республики.
Радий Хабиров подчеркнул, что все поступившие обращения будут собраны, систематизированы и взяты в работу:
«И будем их просто решать. Мы все эти вопросы сейчас сгруппируем, систематизируем и – вперёд в работу».
Глава региона также добавил, что главная цель таких встреч не только отвечать на жалобы, но и доносить объективную информацию напрямую людям.
«Всегда пользуюсь этой возможностью общения с людьми, задаю смыслы и даю людям информацию. Потому что, ну всё-таки напрямую из уст Главы всё это услышать — оно так и есть, объективная информация, правдивая, то, что я говорю. Поэтому эту задачу я выполнил», – подытожил Радий Хабиров.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.