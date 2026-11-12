Прямая линия продемонстрировала высокий уровень доверия к Радию Хабирову

«Люди уже достаточно по-свойски общались с руководителем региона, и это дорогого стоит. Потому что были и личные вопросы, и вопросы муниципального, и федерального уровней. Были и неудобные, острые вопросы, и всё это характеризует то, что Радию Хабирову доверяют, — отметил Алексей Мухин. — Доверяют в том смысле, что знают: настанет время, и с него тоже можно будет спросить. И кстати, Радий Хабиров был, по-моему, даже совсем не против такой ответственности. И он брал на себя ответственность, причём в самых неудобных формах. Ему задавали вопросы о коррупции, о кадровых изменениях, и он их не избегал».
Как подчеркнул генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, в ходе Прямой линии Радий Хабиров отшутился только пару раз. В остальных случаях он «отвечал довольно серьёзно и обстоятельно».
«Всё это говорит о том, что Радий Хабиров чувствует себя очень уверенно на посту руководителя республики, — добавил Алексей Мухин, комментируя итоги Прямой линии Главы Башкортостана.
Ранее Глава Башкортостана Радий Хабиров после Прямой линии в интервью специальному корреспонденту Башинформа рассказал, доволен ли он тем, как прошло мероприятие, не чувствует ли усталость и как будет идти работа над поступившими обращениями от жителей республики.
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