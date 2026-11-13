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13:45 (UTC+5), 13 Ноября 2026

В ТФОМС сообщили размер страховки на жителя Башкирии

В Госсобрании – Курултае республики рассмотрели проект бюджета фонда медицинского страхования.

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Элина Ахметова

Бюджет башкирского Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) в 2027 году планируется в объёме 114,55 млрд руб., сообщила глава фонда Юлия Кофанова на заседании комитета Госсобрания – Курултая РБ по бюджетной и налоговой политике. 

Кроме того, на рассмотрение республиканского парламента внесена поправка по бюджету ТФОМС на текущий год — расходы увеличены на 3,282 млрд руб. (утверждённый объём на 2026 — 105,4 млрд). Это расходы на оплату труда медработников, в том числе поощрение за раннее обнаружение онкозаболеваний.

По данным ТФОМС, медстраховка жителя Башкирии в текущем году составляет 28,23 тыс. руб. (по РФ — 22,9 тыс. руб.). 

На 2027 год «страховка» в Башкирии планируется в объёме 30,12 тыс. руб. (при российском показателе 25,33 тыс. руб.).

Стоимость диспансеризации застрахованного лица в текущем году — 3,5 тыс. руб.

Ранее напомнили, кому полагается бесплатное обследование в 2026-м. 

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