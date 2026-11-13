В Башкирии депутаты обсудили детали проекта бюджета на 2027-2029 годы

Законопроект по бюджету прошёл обсуждение в комитете по бюджетной и налоговой политике Госсобрания – Курултая РБ. Глава минфина Светлана Малинская напомнила, что при вёрстке бюджета ведомство учитывало поставленную перед ним задачу не допустить сокращения расходов и сохранить его сбалансированность. Соответственно, сказала и. о. министра, бюджет на 2027 год бездефицитным не получился (на следующие два года казна планируется уже без обременений), при этом дефицит на 19,6 млрд руб., по оценке минфина РФ, обеспечен покрытием, республика обладает долговой устойчивостью.

Об основных параметрах документа сообщали по итогам его рассмотрения в «жилищном» комитете. Члены профильной группы рассмотрели проект более пристрастно и задавали «точечные» вопросы по интересующим их темам. Например, стало известно, что на льготное зубопротезирование для участников СВО на 2027 год заложено 10 млн руб. — столько же, сколько в текущем. На денежные выплаты вместо бесплатного участка льготникам — 50 млн руб. (тоже без сокращений).

Депутаты также поинтересовались, не будут ли сокращены субвенции Уфе на выполнение функций столицы региона. Глава минфина проинформировала, что в бюджете нет такой отдельной «строки», благоустройство города «зашито» во множестве программ РАИП и нацпроектов, и, учитывая подготовку к ШОС в 2028 году, сокращение таких расходов не предполагается.

Минэкономразвития Башкирии дало на предстоящие три года сдержанно-позитивный прогноз социально-экономического развития, рост ВРП в 2027-м ожидается на 2,5%.

Председатель комитета Рузалия Хисматуллина сообщила, что проект бюджета на 2027-2029 годы прошёл все ступени экспертизы и будет передан президиуму Госсобрания – Курултая на первое чтение.