Курултай Башкирии приступил к рассмотрению проекта республиканского бюджета

Комитет Госсобрания — Курултая Башкортостана по жилищной политике и инфраструктурному развитию рассмотрел проект закона о региональном бюджете на 2027 год (и планы на 2028-2029), внесённый Главой Башкирии.

Как следует из презентации законопроекта, доходы 2027 года рассчитаны в размере 326,2 млрд руб. (2026 — 305,5 млрд). Налоговых доходов в следующем году ожидается на 10% больше, чем в текущем (247,4 млрд руб. против 225,6 млрд). Безвозмездных поступлений из федерального бюджета ожидается меньше на 1,4% — 78,8 млрд руб.

В фонд оплаты труда на следующий год заложено 150,7 млрд руб. (+1,6% к 2026), на социальные выплаты — 85,7 млрд руб. (2026 — 90,4 млрд). На обеспечение жильём льготников — 4,1 млрд руб. (2026 — 4,3 млрд).

На сферу образования закладывается 87,2 млрд руб. (2026 — 86,6 млрд), здравоохранение — 31,8 млрд руб. (2026 — 33,5 млрд руб.), культуру — 7,9 млрд руб. (2026 — 8,4 млрд руб.), физическую культуру и спорт 5,1 млрд руб. (2026 — 4,9 млрд).

На развитие ЖКХ планируется направить 15,4 млрд руб., из них 1 млрд — помощь новым территориям РФ (финансирование ЖКХ в 2026 — 14 млрд).

На финансирование мероприятий Республиканской адресно-инвестиционной программы закладывается 20,1 млрд руб. (2026 — 16,8 млрд). Объём Дорожного фонда в следующем году составит 51,1 млрд руб. (2026 — 44,7 млрд). На обновление транспорта в 2027-м предусматривается 6,7 млрд руб. (2026 — 6,5 млрд).

На развитие промышленности планируется направить 0,6 млрд руб. (2026 — 1,9 млрд), АПК — 6,9 млрд руб. (2026 — 7,6 млрд).

Ранее сообщали о других параметрах бюджета.