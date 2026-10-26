Глава Башкирии внёс проект бюджета республики на рассмотрение в Курултай

Перед рассмотрением законопроекта о бюджете Госсобранием Башкортостана документ опубликован для ознакомления. Далее его рассмотрит профильный комитет и эксперты Контрольно-счётной палаты, и пройдут общественные слушания. Затем закон о бюджете должен принять региональный парламент.

Основные параметры государственной казны республики следующие.

На 2027 год: доходы 326,169 млрд руб., расходы 345,769 млрд руб., дефицит 19,6 млрд руб., верхний предел госдолга (на 1 янв. 2028) — 97,979 млрд руб.

Бюджет на следующие два года планируется бездефицитным.

2028 год: доходы 336,991 млрд руб., расходы в том же объёме, учитывая условно утверждённые (зарезервированные средства, пока без конкретных статей расхода) в сумме 7,5 млрд руб.

2029 год: доходы и расходы в объёме 354,476 млрд руб., включая условно утверждённые 16,5 млрд руб. Такие расходы конкретизируют перед принятием бюджета на данный год.

Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2029 — 96,06 млрд руб., на 1 января 2030 — 94,03 млрд руб.

Ранее сообщали другие подробности: на дороги в следующем году планируется направить 30 млрд руб., на социальные выплаты — более 87 млрд руб., а в целом на соцсферу — 208,5 млрд руб.