В Башкирии на соцвыплаты направят 87,5 млрд, на дороги – 30 млрд рублей

Согласно проекту, доходы бюджета республики в 2027 году составят 326,2 млрд рублей, расходы — 345,8 млрд рублей. Дефицит запланирован на уровне 19,6 млрд рублей, сообщили в региональном кабмине.

Главная статья расходов — социальная сфера. На нее в 2027 году потратят 208,5 млрд рублей — на 6% больше, чем в этом году. 104 млрд рублей предусмотрены на оплату труда. Общий фонд оплаты труда бюджетников составит 150,7 млрд рублей. На социальные выплаты жителям планируется направить 87,5 млрд рублей. В приоритете — помощь семьям участников специальной военной операции, льготные лекарства, страхование неработающих граждан и квартиры для детей-сирот.

93 млрд рублей запланированы на первоочередные нужды. Из них 30 миллиардов отправят в Дорожный фонд на ремонт и строительство трасс.

«Формирование подходов к бюджетным параметрам на предстоящую трехлетку проходит в непростой ситуации. Наша задача — максимально эффективно использовать бюджетные средства, направлять их на решение наиболее важных задач развития республики, безусловно выполнять обязательства перед гражданами, сохранять и развивать человеческий капитал», — подчеркнул исполняющий обязанности премьер-министра Александр Шельдяев.

В ближайшее время проект закона о бюджете отправят для представления Главе региона.

Ранее минфин Башкирии отчитался об исполнении бюджета республики за девять месяцев текущего года.