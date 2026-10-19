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15:25 (UTC+5), 19 Октября 2026

Доходы и расходы бюджета Башкирии выросли на 3,4%

Социальные выплаты заняли 72,5% всех трат.

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Олег Яровиков Башинформ
Фото: Олег Яровиков | Башинформ
Элина Ахметова
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Минфин Башкирии отчитался об исполнении бюджета республики за девять месяцев текущего года. По предварительным данным на 1 октября, план исполнен с дефицитом 11,6 млрд руб.

Доходы сложились в объёме 221,9 млрд руб., расходы – 233,5 млрд руб. И доходная, и расходная части бюджета увеличились на 3,4% по сравнению с январём–сентябрём 2025 года.

Основными источниками доходов остаются налог на доходы физических лиц (35,7%), акцизы (20,8%), налог на прибыль организаций (19,8 %), налоги на совокупный доход (7,9 %) и на имущество (7,6 %).

Транши федерального бюджета составили 61,9 млрд руб., это почти 28% всех доходов бюджета республики.

В структуре расходов преобладает социальная составляющая – 72,5% всех расходов.

– Все социальные обязательства выполнены в полном объёме. Это, в первую очередь, зарплаты бюджетной сферы, социальные выплаты и пособия, выплаты участникам СВО и членам их семей, обязательное медицинское страхование неработающего населения, – прокомментировала глава минфина Башкирии Светлана Малинская.

Об исполнении бюджета за первое полугодие писали здесь

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