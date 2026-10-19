Доходы и расходы бюджета Башкирии выросли на 3,4%

Минфин Башкирии отчитался об исполнении бюджета республики за девять месяцев текущего года. По предварительным данным на 1 октября, план исполнен с дефицитом 11,6 млрд руб.
Доходы сложились в объёме 221,9 млрд руб., расходы – 233,5 млрд руб. И доходная, и расходная части бюджета увеличились на 3,4% по сравнению с январём–сентябрём 2025 года.
Основными источниками доходов остаются налог на доходы физических лиц (35,7%), акцизы (20,8%), налог на прибыль организаций (19,8 %), налоги на совокупный доход (7,9 %) и на имущество (7,6 %).
Транши федерального бюджета составили 61,9 млрд руб., это почти 28% всех доходов бюджета республики.
В структуре расходов преобладает социальная составляющая – 72,5% всех расходов.
– Все социальные обязательства выполнены в полном объёме. Это, в первую очередь, зарплаты бюджетной сферы, социальные выплаты и пособия, выплаты участникам СВО и членам их семей, обязательное медицинское страхование неработающего населения, – прокомментировала глава минфина Башкирии Светлана Малинская.
Об исполнении бюджета за первое полугодие писали здесь.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.