Власти Башкирии утвердили исполнение бюджета за I полугодие

Правительство Башкирии в соответствии законодательством отчиталось о состоянии бюджетов за I и II кварталы 2026 года.

По данным минфина, республиканский бюджет по доходам исполнен на 42,2% от годового плана — 133,53 млрд руб.

Более половины доходов (почти 66%) пришлись на налоговые поступления. Неналоговые доходы заняли долю 4,3%, транши федерального бюджета — 30%.

37% доходов сформированы за счёт НДФЛ, 23% — акцизов, 14,4% — налога на прибыль организаций, 8,5% — налогов на имущество (почти 90% составили налоги на имущество организаций).

Расходы республиканского бюджета составили 150,59 млрд руб. — 44,2% к годовому плану.

Расходы на образование составили почти 30% (44,67 млрд руб.), на социальные выплаты — почти 28% (41,68 млрд), на здравоохранение — 9,5% (14,26 млрд), культуру и кинематографию — 2,6% (3,9 млрд), ЖКХ — 2,4% (3,622 млрд), СМИ — 0,3% (463,3 млн), охрана окружающей среды — 0,1% (212,5 млн).

Расходы на развитие реального сектора экономики заняли 17,4% (26,2 млрд руб.).

Ранее сообщали, насколько сократился госдолг Башкирии.