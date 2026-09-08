Госдолг Башкирии сократился на 8,5% с начала года

Государственный долг региона на 1 сентября составил 62,97 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 8,5% (1 января было 68,87 млрд руб.), сообщили в минфине РБ.

Как следует из отчёта, госдолг в ценных бумагах уменьшился на 7,67 млрд – до 17,87 млрд руб., банковские займы обнулились, бюджетных кредитов получено больше — добавилось 4,6 млрд до 36,6 млрд руб., госгарантий (поддержка бизнеса) предоставлено ещё на 460 млн – до 8,48 млрд руб.

Ранее сообщали, как исполняется республиканский бюджет.