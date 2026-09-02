В Башкирии социальные обязательства заняли 73% бюджета республики

На 1 августа 2026 года консолидированный бюджет Башкирии по доходам исполнен на 206,8 млрд руб. Из них налоговые и неналоговые доходы составили более 159 млрд руб., безвозмездные поступления — 47,77 млрд руб., сообщили в минфине РБ.

Расходы за семь месяцев составили 223,7 млрд руб. Традиционно в отраслевой структуре расходов наибольший удельный вес занимает социальная составляющая бюджета — 73,1% всех расходов, или 163,44 млрд руб.

Республиканский бюджет за январь – июль 2026 года исполнен по доходам в сумме 166,226 млрд руб., в том числе по налоговым и неналоговым доходам — 118,8 млрд руб., по расходам — в сумме 179,9 млрд руб.

Доходы муниципальных бюджетов исполнены в сумме 98,48 млрд руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы составили 40,23 млн руб. Из них в бюджеты районов поступило

21,23 млрд руб., в бюджеты городских округов — 18,99 млрд руб. Расходы местных бюджетов на 1 августа — 101,7 млрд руб.

Ранее сообщали: региональный бюджет запланирован на 2026 год по доходам в объёме 314,1 млрд руб., по расходам на 336,6 млрд руб.