Правительство одобрило прогноз социально-экономического развития Башкирии

В целом Башкортостан сохраняет позитивные тенденции, заявил исполняющий обязанности премьер-министра правительства РБ Александр Шельдяев.

«Промышленность демонстрирует положительную динамику — по итогам года ожидается рост на 3,7%. В среднесрочной перспективе планируем выйти на рост экономики примерно на 4%, это выше среднероссийских ожиданий», — отметил Шельдяев.



Одна из ключевых задач, стоящих сейчас перед республикой — дать новый импульс инвестициям. По итогам 2026 года в Башкирии намерены сохранить их объем не ниже прошлогоднего уровня. Для этого уже готовят новые механизмы поддержки бизнеса и запуска инвестпроектов. Среди них — Башкортостанский инвестиционный режим, который апробируют в семи муниципалитетах уже с 2027 года. По прогнозам специалистов, в среднесрочной перспективе темпы роста инвестиций восстановятся в республике до уровня 7% в год.



«Экономический рост в первую очередь должны чувствовать наши люди, — заявил и. о. премьер-министра правительства РБ Александр Шельдяев. — Поэтому в проекте бюджета на 2027 год сохраняем главный приоритет — социальная сфера. Здесь финансирование усилили, заложили 208,5 млрд рублей — это на 6% больше плана текущего года. В том числе свыше 20 млрд предусмотрено на поддержку участников СВО и их семей, более 10 млрд ежегодно — на льготные лекарства, по 2,8 млрд рублей в год заложено на обеспечение жильем детей-сирот».



Александр Шельдяев предложил одобрить прогноз социально-экономического развития республики на 2027–2029 годы и основные параметры долгосрочного прогноза до 2042 года, а также подходы к формированию бюджета на ближайшую трехлетку. Министерству финансов РБ поручено представить Главе республики Радию Хабирову проект закона о бюджете с необходимыми документами и материалами.

Как ранее сообщал Башинформ, по прогнозам средняя заработная плата в Башкирии по итогам 2026 года составит 79 тысяч рублей. К 2029 году достигнет 94 тысяч рублей, к 2042 году — 250 тысяч рублей. Уровень безработицы в 2026 году ожидается на уровне 1,6%, к 2029 году — 1,8%.