В Башкирии спрогнозировали рост ВРП на уровне 4%

По прогнозам регионального экономического блока, опережающими темпами продолжат расти отрасли машиностроительного и химического комплексов, нефтепереработки и пищевой промышленности. Рост прогнозируется за счет планов по расширению производственных мощностей предприятий, увеличению выпуска высокотехнологичной продукции, наращиванию межрегиональных и международных поставок продукции. Дополнительными предпосылками для ускоренного роста отрасли выступают обширная сеть индустриальных парков и технопарков, а также высокая степень развития кластерной политики в регионе.

Темп роста производства сельхозпродукции в 2026 году составит 100,1% из-за гибели посевов. В среднесрочном периоде он достигнет 104%. Рост обеспечат инвестиции в молочное и мясное скотоводство и использование удобрений.

Розничный товарооборот вырастет на 105,7%. В среднесрочной перспективе он составит 104,0-104,5%, в долгосрочной — 104,0-104,7%. Как сообщили в минторге РБ, принимаемые меры по развитию кооперации, оптовой и логистической инфраструктуры будут способствовать увеличению сферы торговли.

Инвестиции в основной капитал в 2026 году не упадут, а в среднесрочном периоде вырастут до 106-107% за счет поддержки бизнеса и крупных проектов. В республике 2,6 тыс. инвестпроектов на 1,6 трлн рублей, 139 резидентов ТОР привлекут 52 млрд рублей и создадут 12 тыс. рабочих мест.

В рамках ГЧП реализуется 62 проекта на 102 млрд рублей, прорабатываются инициативы на 170 млрд рублей. В Агидели создается «Башкортостанский инвестиционный режим».

Заработная плата в 2026 году составит 79 тыс. рублей, к 2029 году — 94 тыс. рублей, к 2042 году — 250 тыс. рублей. Уровень безработицы в 2026 году — 1,6%, к 2029 году — 1,8%.

Александр Шельдяев отметил, что регион долгое время сохраняет темпы роста выше среднероссийских. Удержание такой высокой планки является непростой задачей, особенно в условиях текущей геополитической ситуации. И.о. руководителя республиканского кабинета министров предложил согласиться с уточненными параметрами прогноза. В дальнейшем прогноз представят на рассмотрение Главе региона Радию Хабирову.

Ранее сообщалось, что Башкирия обновит парк сельхозтехники.