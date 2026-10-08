В Башкирии спрогнозировали рост ВРП на уровне 4%

В правительстве Башкирии представили уточненные параметры прогноза социально-экономического развития на среднесрочный и долгосрочный периоды. Как напомнил и. о. премьер-министра Александр Шельдяев, ранее предварительный прогноз был одобрен на заседании Страткомитета в июле текущего года.
«Рассматриваемые значения скорректированы с учетом итогов первого полугодия 2026 года, уточнения статистической базы, экспертного заключения научного сообщества, а также обновленных федеральных сценарных условий. Несмотря на текущие сложности и новые вызовы, мы сохраняем курс на ключевую цель — достижение объема ВРП в 4 трлн рублей к 2030 году, — отметил Александр Шельдяев.
Как отметила первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Наркас Хайруллина, в среднесрочном периоде рост ВРП будет последовательно наращиваться и достигнет порядка 4%.
«По итогам 2026 года с учетом уточненных прогнозов индекс физического объема валового регионального продукта республики по итогам 2026 года оценивается на уровне 101,7%. В долгосрочном периоде прогнозируется сохранение устойчивой положительной динамики: темпы роста экономики сохранятся и будут превышать 3%», — сказала Наркас Хайруллина.
Индекс промышленного производства к концу 2026 года оценивается на уровне 103,7%, что также превышает среднероссийские ориентиры. В среднесрочном периоде промышленное производство прогнозируется в пределах от 2,5% до 4,4%. Ведущей отраслью останется сектор обрабатывающих производств с ежегодным приростом до 5%. К 2030 году ожидается выход на уровень более 143% к уровню 2022 года, что превышает целевой ориентир, установленный указом № 309 президента России Владимира Путина.
По прогнозам регионального экономического блока, опережающими темпами продолжат расти отрасли машиностроительного и химического комплексов, нефтепереработки и пищевой промышленности. Рост прогнозируется за счет планов по расширению производственных мощностей предприятий, увеличению выпуска высокотехнологичной продукции, наращиванию межрегиональных и международных поставок продукции. Дополнительными предпосылками для ускоренного роста отрасли выступают обширная сеть индустриальных парков и технопарков, а также высокая степень развития кластерной политики в регионе.
Темп роста производства сельхозпродукции в 2026 году составит 100,1% из-за гибели посевов. В среднесрочном периоде он достигнет 104%. Рост обеспечат инвестиции в молочное и мясное скотоводство и использование удобрений.
Розничный товарооборот вырастет на 105,7%. В среднесрочной перспективе он составит 104,0-104,5%, в долгосрочной — 104,0-104,7%. Как сообщили в минторге РБ, принимаемые меры по развитию кооперации, оптовой и логистической инфраструктуры будут способствовать увеличению сферы торговли.
Инвестиции в основной капитал в 2026 году не упадут, а в среднесрочном периоде вырастут до 106-107% за счет поддержки бизнеса и крупных проектов. В республике 2,6 тыс. инвестпроектов на 1,6 трлн рублей, 139 резидентов ТОР привлекут 52 млрд рублей и создадут 12 тыс. рабочих мест.
В рамках ГЧП реализуется 62 проекта на 102 млрд рублей, прорабатываются инициативы на 170 млрд рублей. В Агидели создается «Башкортостанский инвестиционный режим».
Заработная плата в 2026 году составит 79 тыс. рублей, к 2029 году — 94 тыс. рублей, к 2042 году — 250 тыс. рублей. Уровень безработицы в 2026 году — 1,6%, к 2029 году — 1,8%.
Александр Шельдяев отметил, что регион долгое время сохраняет темпы роста выше среднероссийских. Удержание такой высокой планки является непростой задачей, особенно в условиях текущей геополитической ситуации. И.о. руководителя республиканского кабинета министров предложил согласиться с уточненными параметрами прогноза. В дальнейшем прогноз представят на рассмотрение Главе региона Радию Хабирову.
Ранее сообщалось, что Башкирия обновит парк сельхозтехники.
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