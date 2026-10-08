Башкирия обновит парк сельхозтехники

Вице-премьер республики — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов в Москве обсудил обновление парка техники аграриев Башкирии. Он провел переговоры на международной выставке сельскохозяйственной техники «Агросалон».
На стенде Петербургского тракторного завода вице-премьер РБ ознакомился с новейшими моделями техники, а также провел переговоры с генеральным директором Валерием Серебряковым. В ходе диалога стороны обсудили условия предоставления скидок для аграриев республики и возможности увеличения объемов поставок техники в регион.
Ильшат Фазрахманов отметил важность технической модернизации агропромышленного комплекса республики. На сегодняшний день тракторы «Кировец» составляют 12% тракторного парка Башкирии — это 1100 единиц техники. Ежегодно аграрии региона приобретают около 60 таких машин.
Активно пополняется и парк комбайнов «Ростсельмаш». В настоящее время в республике насчитывается более 1200 комбайнов этого бренда, что составляет 40% от общего объема зерноуборочной техники. Только за последний год аграрии закупили более 200 единиц техники компании.
Глава аграрного ведомства подчеркнул, что для проведения уборочной кампании в оптимальные сроки региону в ближайшие годы необходимо приобрести 1200 единиц зерноуборочной техники.
Ранее Глава Башкирии представил Михаилу Мишустину потенциал АПК Башкирии на «Золотой осени», сообщал «Башинформ».
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