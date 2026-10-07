Радий Хабиров представил Мишустину потенциал АПК Башкирии на «Золотой осени»

В Москве на площадке XXVIII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» стенд Башкирии посетили премьер-министр страны Михаил Мишустин, вице-премьер Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства Оксана Лут.
Глава республики Радий Хабиров рассказал о достижениях региона в сфере сельского хозяйства и крупнейших отраслевых проектах.
На республиканском стенде площадью 144 кв. м представлены научно-технологические проекты в сфере животноводства, растениеводства и биотехнологий. В их числе — программно-аппаратный комплекс для цифрового фенотипирования растений, разработанный в Башкирском государственном аграрном университете. Он позволяет многократно ускорить селекционную работу.
«Мы поставили задачу обеспечить республику своим семенным фондом. Объединили возможности Института биохимии и генетики УФИЦ РАН, нашего аграрного университета, а также крупного индустриального партнёра. Это позволило запустить уникальный проект в области селекции сельхозкультур, — подчеркнул Радий Хабиров. — Важно, что при федеральной поддержке мы серьёзно улучшили и научно-образовательную базу вуза».
Подробнее о технологии цифрового фенотипирования растений доложил ректор БашГАУ Илдар Габитов. Он рассказал об оценке специалистами продуктивных качеств растений.
Председатель правительства России высоко оценил научную разработку башкирских селекционеров.
«Это отличная возможность выращивать ту или иную культуру в соответствии с требованиями заказчика, — отметил Михаил Мишустин. — Знаю, как вы, Радий Фаритович, внимательно относитесь к научным изысканиям в разных областях. И то, что вы делаете в области генетики, представляет собой очень большой труд, который позволяет решать задачу обеспечения продовольственной безопасности за счёт семян отечественного производства».
Стенд Башкортостана также посетили главы регионов страны, руководители отраслевых предприятий и организаций. Гостям продемонстрировали потенциал АПК республики, в том числе инновационные проекты — роботизированный мультимодальный комплекс для автоматизации ПЦР-диагностики «Роболаб» и систему управления пасеками «Цифровой улей».
Ранее сообщалось, что Башкирия представила достижения АПК на «Золотой осени» в Москве.
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