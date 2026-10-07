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16:36 (UTC+5), 07 Октября 2026

Башкирия представила достижения АПК на «Золотой осени» в Москве

Делегация Республики Башкортостан во главе с Радием Хабировым участвует в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2026».

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пресс-служба Главы РБ сайт Главы РБ
Фото: пресс-служба Главы РБ | сайт Главы РБ
Гульфия Акулова

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» проходит в Москве с 7 по 10 октября в выставочном комплексе «Тимирязев центр».

Общая площадь экспозиции составила 14 тысяч кв. метров. Ожидается, что мероприятие посетят около 60 тысяч гостей.

Делегация Башкортостана представила масштабную экспозицию, посвященную научным достижениям и модернизации АПК. На стенде региона представлены научно-технологические проекты в сфере животноводства, растениеводства и биотехнологий, также продукция ведущих предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Комментируя работу делегации, Глава региона Радий Хабиров подчеркнул, что современный АПК не может развиваться без интеграции с наукой.

«Реализация передовых проектов возможна при объединении хозяйств, образовательной и научной деятельности. Именно такой подход стараемся применять в отрасли», — отметил он.

7 октября руководитель региона встретился с генеральным директором АО «Росагролизинг» Владимиром Балтером. Стороны обсудили итоги многолетней работы и планы на будущее. С 2002 года компания поставила в Башкортостан 6,7 тысячи единиц техники и оборудования на сумму более 31 млрд рублей. Республика стала пилотным регионом по запуску машинно-технологической компании МТК «РАЛ-Башкортостан». Предприятие уже получило 724 единицы техники на 6,2 млрд рублей и оказало услуги по обработке более 250 тысяч га земли.

Владимир Балтер отметил, что в структуре «Росагролизинга» республика занимает первое место в стране по объемам закупок сельхозмашин. Также продолжается взаимодействие по линии эко-лизинга с целью обновления парка мусоровозов. С прошлого года в регион поставили 26 таких машин.

Ранее «Башинформ» публиковал аналитический материал «Миллионы тонн успеха: АПК Башкирии — одна из главных житниц России».

пресс-служба сайт Главы РБ
пресс-служба сайт Главы РБ
пресс-служба сайт Главы РБ
пресс-служба сайт Главы РБ
пресс-служба сайт Главы РБ
Фото: пресс-служба | сайт Главы РБ
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