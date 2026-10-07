Миллионы тонн успеха: АПК Башкирии одна из главных житниц России

С 7 по 10 октября 2026 года в Москве, на территории выставочного комплекса «Тимирязев Центр», пройдет 28-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2026». Башкортостан на протяжении многих лет активно участвует в мероприятиях главного аграрного форума страны. Регион неоднократно удостаивался Гран-при выставки, а сотни предприятий и организаций получали медали различного достоинства за участие в конкурсных мероприятиях.

– Республика традиционно будет представлена на форуме ярким и содержательным стендом. На площади 144 кв. м продемонстрируем достижения в области АПК, в том числе научно-технологические проекты в сфере животноводства, растениеводства и биотехнологий, – рассказал заместитель премьер-министра правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

Цифры, которые кормят республику

По итогам восьми месяцев 2026 года производство продукции АПК составило 140,3 млрд рублей при индексе производства 101,5%. Агропромышленный комплекс республики уверенно удерживает место в первой десятке регионов страны: по итогам 2025 года Башкортостан занимает 9‑е место по объёму валовой продукции сельского хозяйства. За семь лет доля товарного сектора выросла на 10 процентных пунктов – это свидетельствует о переходе производства к эффективным хозяйствам.

Существенные результаты достигнуты в растениеводстве. Несмотря на сложные погодные условия, производство продукции этой отрасли за 7 лет увеличилось на 22,5 процента в сопоставимых ценах к уровню 2018 года. Особенно заметна динамика в сегменте масличных культур: посевные площади выросли в 2,3 раза – с 328 тысяч гектаров в 2018 году до 743 тысяч гектаров в 2026-м, а валовой сбор достиг рекордных 1 миллиона тонн, увеличившись в 2,4 раза. Значительный вклад в этот результат внесли лён масличный и рапс: урожай льна вырос почти в 5 раз, рапса – почти в 4 раза. При этом республика стабильно обеспечивает внутренние потребности в зерне: среднегодовой объём производства составляет порядка 3,5 миллиона тонн, что на 1 миллион тонн превышает потребность региона. Также зафиксирован рост производства сахарной свёклы – на 47 процентов.

В животноводстве акцент сделан на индустриализацию и развитие крупнотоварного производства. За 2019–2025 годы рост выпуска продукции в организованном секторе составил 25 процентов к уровню 2018 года в сопоставимых ценах. Производство товарного молока увеличилось на 7 процентов (плюс 51 тысяча тонн), а молочная продуктивность коров выросла на 50 процентов – с 5,3 тысячи килограммов в 2018 году до 8 тысяч килограммов в 2025 году. Существенно наращены объёмы производства скота и птицы на убой в организованном секторе – рост составил 55 процентов, или плюс 111,7 тысячи тонн.

Техническая и технологическая модернизация остаётся одним из ключевых направлений развития АПК. С 2019 года аграрии республики приобрели 23 тысячи единиц техники и оборудования на общую сумму 82 миллиарда рублей. Башкортостан лидирует среди регионов России по объёмам поставок техники в рамках программы «Росагролизинг»: в 2026 году по этой линии поставлено более тысячи единиц техники на 8,2 миллиарда рублей. Активно внедряются цифровые решения: навигационными системами оснащено свыше 6 тысяч единиц самоходной и грузовой техники, сформирован парк из 41 беспилотного аппарата для мониторинга посевов и проведения химобработок. С начала года с применением БПЛА обработано 15,8 тысячи гектаров сельхозугодий.

Инвестиции выступают основным драйвером развития отрасли. За семь лет в основной капитал АПК вложено 86 миллиардов рублей. Реализовано и находится в активной фазе 81 инвестиционный проект общей стоимостью 119 миллиардов рублей, в результате чего создано 1,8 тысячи рабочих мест. Среди значимых объектов – 26 модернизированных и вновь построенных молочных ферм (в том числе с роботизированными системами), 4 современных свинокомплекса, а также обновлённые птицеводческие предприятия.

Позитивная динамика наблюдается и в пищевой промышленности: за 2019–2025 годы выпуск продукции вырос на 31 процент, напитков – на 22 процента. В отрасли реализуется ряд крупных инвестиционных проектов, направленных на повышение глубины переработки и расширение ассортимента.

Признание на федеральном уровне

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут во время своего визита в Башкортостан высоко оценила динамику развития аграрного сектора республики, подчеркнув его стратегическую важность для всей страны.

«На сельских территориях республики проживает полтора миллиона человек. Башкортостан — один из ключевых сельскохозяйственных регионов страны. В прошлом году здесь впервые в истории собран 1 млн тонн масличных культур, а урожай зерновых и зернобобовых превысил 3,6 млн тонн. Здесь представлены все ключевые направления АПК: растениеводство, животноводство, ветеринария, наука и образование. Местная продукция хорошо известна потребителям во многих регионах страны. Уверена, республика продолжит наращивать свой потенциал», — отметила Оксана Лут.

Курс на импортозамещение и науку

В 2026 году республика сделала ставку на технологический суверенитет. В рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» финансирование отрасли из федерального центра увеличено до 1,25 млрд рублей (против 1 млрд в 2025 году). Эти средства направлены на развитие кадрового и научного потенциала, а также на строительство пяти современных молочных комплексов, которые позволят довести производство товарного молока до 1 миллиона тонн.

Башкирскими учеными создана уникальная климатическая камера роста «Спектр-1,0 КР» и стол селекционера с системой съёмки растений для структурного фенотипирования растений. Он позволяет многократно ускорить селекционную работу. Кстати, эту разработку можно будет увидеть на «Золотой осени».

Инновации также применяют в сфере животноводства. В их числе – совместный с группой компаний «Таврос» проект цифровой трансформации селекции в свиноводстве. Он, в частности, предполагает использование машинного зрения в производственных процессах выращивания животных. Это позволяет повысить точность отбора заданных параметров и проводить племенную работу с использованием элементов автоматизации.

В этом году в СПК имени Калинина Стерлитамакского района запустили крупнейшую в России «умную» ферму, где за здоровьем и продуктивностью тысяч буренок следит искусственный интеллект, а современные технологии работают на благо людей и экономики региона.

Важно, что разработчиком системы интеллектуального контроля расхода кормов выступила наша башкирская IT-компания «АгроИнновации». Объем инвестиций составляет 6,2 млрд рублей. Директор МТК Николай Коваленко рассказал, что реализация проекта началась в 2022 году. Молочная ферма рассчитана на содержание 3500 дойных коров, производство 40 тыс. тонн молока в год.

В растениеводстве приоритетом остается выполнение федеральной задачи по снижению зависимости от импортного семенного материала. Наши ученые и семеноводы уже сегодня закрывают потребности республики по ряду ключевых культур.

Слово аграриям: люди, которые работают на земле

За сухими цифрами статистики стоят тысячи людей, чей ежедневный труд обеспечивает полные прилавки магазинов.

«Новая техника, которую мы получили по программе льготного лизинга, работает без сбоев. Но главное — это семена. Мы полностью перешли на отечественные высокоурожайные сорта. Урожайность пшеницы в этом году дала плюс 8 центнеров к прошлому году. Земля чувствует заботу и отвечает тем же. Мы не просто выполняем план — мы создаем запас прочности для всей республики», — рассказал директор сельхозпредприятия «Базы» Чекмагушевского района Вадим Соколов.

В животноводческих комплексах Зауралья, где внедряются роботизированные системы доения, настроения не менее оптимистичные.

«Пять лет назад мы мечтали о таких фермах, — говорит молодая зоотехник-селекционер Олеся Клявлина, работающая на сельхозпредприятии «Красная Башкирия» Абзелиловского района. — Сегодня компьютер сам контролирует рацион каждой коровы, следит за ее здоровьем. Это уже не просто ферма, это высокотехнологичное производство. Молодежь идет к нам работать, потому что видит здесь будущее, а не только резиновые сапоги».

Социальный вектор

Развитие АПК неразрывно связано с качеством жизни на селе. Реализация госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» позволила за последние годы улучшить жилищные условия для 760 семей, построить и отремонтировать десятки социальных объектов, провести газо- и водоснабжение, а также проложить 80 километров новых сельских дорог.

«Мне кажется, что будет более выгодно жить не в больших городах, а в райцентрах или в городских поселениях. И количество, и качество услуг там ничем не хуже, чем в городе. При этом у тебя всегда в сельской местности есть возможность построить свой дом со всеми надворными постройками. Как бы то ни было, на селе всё равно сегодня жить комфортнее, чем это было 10 лет назад или 30 лет назад», – рассказывал в эксклюзивном интервью ИА «Башинформ» вице-премьер Ильшат Фазрахманов.

Политическая воля и взгляд в будущее

Руководство региона высоко оценивает вклад тружеников села в укрепление экономики страны.

«Башкортостан достиг полного самообеспечения по основным видам продукции АПК. В этом году Башкортостан продолжил укреплять свои позиции одного из ведущих аграрных регионов России. Но мы не собираемся останавливаться. Наша следующая цель — не просто накормить себя, но и стать главной экспортной продовольственной житницей Поволжья. Каждый килограмм башкирского меда, каждая тонна нашего зерна — это вклад в суверенитет России», — говорил Глава Башкортостана Радий Хабиров.

— Я регулярно приезжаю в Башкортостан. Это очень многоплановый регион, где развиваются различные отрасли экономики, в том числе сельское хозяйство. Республика каждый год растёт по объёму производства сельхозпродукции. В прошлом году был рекорд — Башкортостан собрал 1 млн тонн масличных и 3,6 млн тонн зерновых культур. По животноводству также идёт постоянный рост и по продуктивности, и по объёмам производства молока, мяса. Один из лучших аграрных университетов России тоже находится в Башкортостане. Вуз активно набирает обороты, развивается, участвует во всех программах, и его уже знает вся страна.

Большое спасибо аграриям за ваш труд, за то, что благодаря вам и компаниям, в которых вы работаете, наши граждане могут вкусно есть и каждый день видеть богатый ассортимент, которого нет в большинстве стран. Вся Россия знает башкирскую продукцию, башкирские бренды. Уверена, что сельское хозяйство в республике будет и дальше успешно развиваться», — отметила министр сельского хозяйства России Оксана Лут.

Опыт Башкортостана в 2026 году наглядно доказывает: продовольственная безопасность — это не абстрактная государственная задача, а результат синергии грамотных управленческих решений, миллиардных инвестиций в технологии и тяжелого, честного труда людей, преданных своей земле.