Оксана Лут и Радий Хабиров ознакомились с возможностями БашГАУ

26 августа в Уфе министр сельского хозяйства России Оксана Лут и Глава республики Радий Хабиров посетили Башкирский государственный аграрный университет, ознакомились с возможностями вуза и ходом его масштабной модернизации.

Образовательное учреждение, открытое в 1930 году, сегодня имеет современную материальную базу. Общая площадь зданий университета – 125 тысяч кв. м, в том числе учебно-лабораторных помещений – более 77 тысяч кв. м. В учебном заведении получают образование почти 9 тысяч студентов.

В 2025 году вуз вошёл в программу «Приоритет 2030» и получил федеральную поддержку на реализацию инициатив, направленных на технологическое лидерство, импортозамещение и обеспечение продовольственной безопасности страны. Кроме того, в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» вуз получил средства на обновление двух зданий. Строители провели капитальный ремонт корпуса № 2 и приступили к модернизации корпуса № 3. В 2025-2026 годах по программе Минобрнауки России также провели ремонт двух общежитий университета.

Министр сельского хозяйства страны и Глава Башкортостана ознакомились с ходом модернизации вуза, посетили Центр прогрессивных технологий, эмбриологии и генетики, а также лабораторию «Центр агронетики».

Ректор БашГАУ Илдар Габитов рассказал об инновационных разработках. Одну из них представили на III Всероссийском форуме селекционеров и семеноводов «Русское поле-2026». Речь идёт о создании на базе университета Российского центра цифрового фенотипирования на платформе «ПУСК». Таким образом, будет сформирована сеть, которая свяжет вузы, НИИ и индустриальных партнёров для ускорения селекции сортов растений нового поколения.

Ещё одна реализованная инициатива – уникальная климатическая камера роста «Спектр-1,0 КР» и стол селекционера с системой съёмки растений для структурного фенотипирования. Инновации также применяют в сфере животноводства. В их числе – совместный с группой компаний «Таврос» проект цифровой трансформации селекции в свиноводстве. Он, в частности, предполагает использование машинного зрения в производственных процессах выращивания животных. Это позволяет повысить точность отбора заданных параметров и проводить племенную работу с использованием элементов автоматизации.

Министр сельского хозяйства России отметила важность научно-исследовательской деятельности университета для агропромышленного комплекса страны.

– Это один из ключевых вузов в системе Минсельхоза, который вошёл в программу «Приоритет 2030». Фактически это не только образование, но и научное развитие. БашГАУ успешно работает в сфере растениеводства. На его базе формируется центр цифрового фенотипирования сельскохозяйственных культур. Это очень большая задача. Второе направление – животноводство. Здесь университет специализируется на свиноводстве для повышения продуктивности и увеличения объёма производства мяса», – сказала Оксана Лут, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа».

Глава Башкортостана высоко оценил обновление материально-технической базы вуза.

– Наш аграрный университет развивается хорошими темпами. Здесь очень большой объём вложений. В результате появились современные оснащённые помещения, идёт ремонт уже третьего общежития. Таких инвестиций в вуз не было с момента его основания. В целом для нас Минсельхоз России, – партнёр, с которым мы очень надёжно и плотно работаем и благодарны за поддержку наших инициатив», – отметил Радий Хабиров во время общения с журналистом «Башинформа».

На площадке Башкирского государственного аграрного университета министр сельского хозяйства России и Глава республики также провели встречу с представителями регионального бизнес-сообщества.