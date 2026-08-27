Четверг, 27 Августа 2026
Уфа
+17 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
10:02 (UTC+5), 27 Августа 2026

Оксана Лут и Радий Хабиров ознакомились с возможностями БашГАУ

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
Прослушать статью:
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
1 из 20

26 августа в Уфе министр сельского хозяйства России Оксана Лут и Глава республики Радий Хабиров посетили Башкирский государственный аграрный университет, ознакомились с возможностями вуза и ходом его масштабной модернизации.

Образовательное учреждение, открытое в 1930 году, сегодня имеет современную материальную базу. Общая площадь зданий университета – 125 тысяч кв. м, в том числе учебно-лабораторных помещений – более 77 тысяч кв. м. В учебном заведении получают образование почти 9 тысяч студентов.  

В 2025 году вуз вошёл в программу «Приоритет 2030» и получил федеральную поддержку на реализацию инициатив, направленных на технологическое лидерство, импортозамещение и обеспечение продовольственной безопасности страны. Кроме того, в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» вуз получил средства на обновление двух зданий. Строители провели капитальный ремонт корпуса № 2 и приступили к модернизации корпуса № 3. В 2025-2026 годах по программе Минобрнауки России также провели ремонт двух общежитий университета.  

Министр сельского хозяйства страны и Глава Башкортостана ознакомились с ходом модернизации вуза, посетили Центр прогрессивных технологий, эмбриологии и генетики, а также лабораторию «Центр агронетики».  

Ректор БашГАУ Илдар Габитов рассказал об инновационных разработках. Одну из них представили на III Всероссийском форуме селекционеров и семеноводов «Русское поле-2026». Речь идёт о создании на базе университета Российского центра цифрового фенотипирования на платформе «ПУСК». Таким образом, будет сформирована сеть, которая свяжет вузы, НИИ и индустриальных партнёров для ускорения селекции сортов растений нового поколения.  

Ещё одна реализованная инициатива – уникальная климатическая камера роста «Спектр-1,0 КР» и стол селекционера с системой съёмки растений для структурного фенотипирования. Инновации также применяют в сфере животноводства. В их числе – совместный с группой компаний «Таврос» проект цифровой трансформации селекции в свиноводстве. Он, в частности, предполагает использование машинного зрения в производственных процессах выращивания животных. Это позволяет повысить точность отбора заданных параметров и проводить племенную работу с использованием элементов автоматизации.  

Министр сельского хозяйства России отметила важность научно-исследовательской деятельности университета для агропромышленного комплекса страны.  

– Это один из ключевых вузов в системе Минсельхоза, который вошёл в программу «Приоритет 2030». Фактически это не только образование, но и научное развитие. БашГАУ успешно работает в сфере растениеводства. На его базе формируется центр цифрового фенотипирования сельскохозяйственных культур. Это очень большая задача. Второе направление – животноводство. Здесь университет специализируется на свиноводстве для повышения продуктивности и увеличения объёма производства мяса», – сказала Оксана Лут, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа».

Глава Башкортостана высоко оценил обновление материально-технической базы вуза.

– Наш аграрный университет развивается хорошими темпами. Здесь очень большой объём вложений. В результате появились современные оснащённые помещения, идёт ремонт уже третьего общежития. Таких инвестиций в вуз не было с момента его основания. В целом для нас Минсельхоз России, – партнёр, с которым мы очень надёжно и плотно работаем и благодарны за поддержку наших инициатив», – отметил Радий Хабиров во время общения с журналистом «Башинформа».

На площадке Башкирского государственного аграрного университета министр сельского хозяйства России и Глава республики также провели встречу с представителями регионального бизнес-сообщества.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
1 из 9
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru