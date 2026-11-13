В Госдуму внесли законопроект о беспилотных авто: что изменится с 2027 года

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах — проще говоря, о беспилотных автомобилях. Документ должен заработать с 1 сентября 2027 года.

Сейчас беспилотники тестируют в рамках экспериментальных правовых режимов, которые действуют с 2018 года. Новый закон закрепит постоянные правила: как допускать такие машины на дороги, кто отвечает за их работу и что обязаны делать производители, владельцы и операторы дистанционной поддержки.

Также прописаны требования к страхованию, техническому обслуживанию и защите данных. По прогнозам, к 2050 году доля беспилотников на российских дорогах может достичь 50%.

Ранее Глава Башкирии подписал ряд важных законов.