В Госдуму внесли законопроект о беспилотных авто: что изменится с 2027 года

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах — проще говоря, о беспилотных автомобилях. Документ должен заработать с 1 сентября 2027 года.
Сейчас беспилотники тестируют в рамках экспериментальных правовых режимов, которые действуют с 2018 года. Новый закон закрепит постоянные правила: как допускать такие машины на дороги, кто отвечает за их работу и что обязаны делать производители, владельцы и операторы дистанционной поддержки.
Также прописаны требования к страхованию, техническому обслуживанию и защите данных. По прогнозам, к 2050 году доля беспилотников на российских дорогах может достичь 50%.
Ранее Глава Башкирии подписал ряд важных законов.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.