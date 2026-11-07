Глава Башкирии подписал ряд важных законов: подробности

Поддержка бизнес-инициатив СВОих

В Башкирии появился новый закон, призванный помочь воинам СВО адаптироваться к мирной жизни, – о господдержке предпринимательских инициатив участников спецоперации и членов их семей. Законопроект, инициированный Главой республики, депутаты парламента приняли 27 октября.

Новый закон регулирует вопросы предоставления комплексной государственной поддержки бизнес-инициатив участников СВО и членов их семей, занимающихся предпринимательством или планирующих начать такую деятельность. Согласно документу, к таким мерам поддержки относятся: разработка готовых бизнес-решений с созданием онлайн-витрины; организация юридического, бухгалтерского, кадрового и маркетингового сопровождения; помощь в подборе земельных участков для ведения бизнеса и в обеспечении их инфраструктурой. Меры поддержки по данной программе участник СВО или член его семьи сможет получить один раз. Порядок их предоставления определит правительство Башкирии.

Законом также определены требования к получателю мер поддержки. В случае гибели участника СВО право на получение господдержки бизнес-инициатив сохраняется за членами его семьи.

Документ направлен на создание благоприятных условий для успешной интеграции участников спецоперации в экономическую деятельность, развитие их предпринимательского потенциала, создание новых рабочих мест.

Подписанный Главой Башкирии закон опубликован на портале правовой информации и уже вступил в силу.

Выплаты контрактникам

В Башкирии продлили меры поддержки военнослужащим-контрактникам. По указу Радия Хабирова жителям республики, заключившим контракт с Минобороны РФ для участия в специальной военной операции, срок действия единовременных выплат продлен по 30 ноября 2026 года. Размер единовременной республиканской выплаты для военнослужащих-контрактников составляет 1 млн рублей.

«Важно обеспечить наших земляков на передовой всем необходимым. Прежде всего это техническое оснащение и средства защиты. Каждые две недели из республики должен уходить на фронт гуманитарный конвой», – отметил Радий Хабиров 27 октября на заседании Госсобрания Башкирии. Также одной из главных задач он назвал помощь возвращающимся домой воинам с адаптацией к мирной жизни, поиском работы: «Нужно охватить каждого ветерана мерами поддержки, организовать медицинскую и социальную реабилитацию, предметно заниматься вопросами трудоустройства».

Помощь военкорам

В республике расширяют меры поддержки и для тех, кто доносит всю правду о происходящем на передовой – военных корреспондентов. Так, согласно изменениям, внесенным в закон «О бесплатной юридической помощи в Башкирии», ветераны военной журналистики республики смогут получить бесплатную юридическую помощь. Соответствующий нормативный акт Радий Хабиров подписал 1 октября.

Ранее в Башкирии по инициативе Главы республики разработали и приняли первый в стране закон о военкорах. Он определяет статус военного журналиста, ветерана военной журналистики, а также устанавливает меры господдержки. Так, в республике ветераны-военкоры смогут получить санаторно-курортное лечение, сообщил «Башинформ».

Прием без очереди

В Башкирии дополнен перечень категорий граждан, имеющих право в первую очередь попасть на личный приём в государственных и муниципальных органах. Соответствующие изменения в закон «Об обращениях граждан в РБ» Радий Хабиров утвердил 29 октября. Согласно закону, право на личный приём в госорганах в первоочередном порядке имеют ветераны и инвалиды боевых действий, участники СВО, те, кто выполнял задачи по отражению вооружённого вторжения на Россию и его границы, участники боевых действий в составе ВС ДНР и народной милиции ЛНР с 11 мая 2014 года, а также члены их семей и семьи погибших воинов, говорится в документе.

В целом для участников СВО и членов их семей в Башкирии разработали и внедрили более 60 мер поддержки – полный гид здесь.

Жилье для детей-сирот

В Башкирии изменились условия предоставления жилья сиротам. Согласно поправкам в закон, утвержденным Главой республики, расширены полномочия органов местного самоуправления в части социальной поддержки детей-сирот. Теперь органы местного самоуправления могут выдавать сертификаты о праве на выплату на приобретение жилого помещения или для погашения ипотеки. Сироты смогут получить благоустроенное жилье из спецфонда или выбрать сертификат.

Также документом уточнен порядок расчета субсидий для муниципалитетов. Теперь их размер будет зависеть от числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 1 июля каждого года в районе.

Больше льгот у волонтеров

В Башкирии расширены меры соцподдержки для волонтеров. Соответствующие поправки сразу в три республиканских закона утвердил Радий Хабиров. Так, согласно изменениям, внесенным в закон «О регулировании лесных отношений», волонтеры из республики, владеющие земельными участками под ИЖС или для ведения личного подсобного хозяйства, имеют преимущественное право на заготовку древесины для собственных нужд.

Также волонтеры смогут приобретать жилье по цене ниже рыночной. Согласно новой редакции республиканского закона «О регулировании жилищных отношений», волонтеры включены в отдельную категорию граждан, для которых создаются некоммерческие организации для обеспечения жильем.

Кроме того, волонтеры республики смогут бесплатно пользоваться платными парковками. Такие поправки внесли в республиканский закон «Об организации дорожного движения». Новые нормы уже вступили в силу.

В День народного единства Глава Башкирии поблагодарил 16-летнюю активистку движения «Волонтеры Победы» Самиру Гаеткулову из Кармаскалинского района республики. Под ее началом ребята-школьники поддерживают участников СВО и ветеранов Великой Отечественной войны. За ее плечами — несколько ярких проектов. О работе волонтеров в республике Самира Гаеткулова, будущий педагог, рассказала президенту России Владимиру Путину. «Своим примером ты еще раз доказываешь, что наша молодежь — самая лучшая», — отметил Глава Башкирии и пожелал Самире удачи.

Новые правила для референдума…

В Башкирии изменился порядок проведения референдума. Соответствующие поправки в закон «о местном референдуме» приняли депутаты Госсобрания и утвердил руководитель республики.

Из документа следует, что теперь списки участников референдума будут формироваться с использованием государственной системы регистрации избирателей, а не главой муниципалитета, как раньше. Также введен запрет на использование в агитматериалах изображения или голоса человека — в том числе вымышленного, а также созданных с помощью информационных технологий. Кроме того, если в материале используется образ или голос лица, аффилированного с иноагентом, это должно быть указано. По ряду норм решения вместо местной комиссии будет принимать Центризбирком РФ.

...И для получения грантов

Глава Башкирии внес изменения в свой ранний указ о грантах для поддержки научных исследований. Согласно новой редакции документа господдержка переориентирована: вместо исследований по приоритетным направлениям деятельности Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня гранты будут направлены на фундаментальные, поисковые, прикладные научные исследования в рамках нацпроектов по обеспечению технологического лидерства по направлениям, поддерживаемым республикой. Учреждены ежегодные гранты в виде субсидий.

Размер средств на выплату грантов будет определяться законом Башкортостана о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации. Ежегодный отбор получателей поручено обеспечивать Госкомитету РБ по науке и высшему образованию.

Указ Главы республики уже вступил в силу.

Без таксистов-зазывал

В Башкирии приняли закон, который запрещает незаконно предлагать услуги такси у аэропортов, железнодорожных вокзалов и автовокзалов.

Согласно изменениям, внесенным в закон о транспортном обслуживании населения, теперь пассажиры могут заказывать такси через мобильное приложение или на стойках заключивших соответствующие договоры легальных автоперевозчиков. Такой закон, подписанный Радием Хабировым 29 октября, вступит в силу уже в текущем месяце. Новые нормы призваны ограничить деятельность нелегальных перевозчиков.

Ключевые кадровые решения

В октябре Глава Башкирии принял ряд важных кадровых решений. Так, 26 октября Радий Хабиров своим указом назначил Искандера Ахметвалеева руководителем администрации Главы республики. С августа 2025 года Ахметвалеев занимал эту должность в статусе и. о.

27 октября, по указу Главы региона премьер-министром правительства Башкортостана назначен экс-глава минпрома Александр Шельдяев. Его кандидатуру на пост премьера, внесенную на рассмотрение Радием Хабировым, единогласно одобрили депутаты Госсобрания Башкирии.

Ранее возглавлявший кабмин республики Андрей Назаров стал председателем регионального парламента.

Также указом Главы республики от 13 октября министром строительства и архитектуры Башкирии назначен Павел Сафонов. До этого он занимал пост руководителя фонда капремонта «Региональный оператор». С 2024 года исполняющим обязанности министра строительства и архитектуры республики был Артем Ковшов.

Комментируя ключевые назначения, Радий Хабиров отметил, что администрация Главы республики – это центральное звено госуправления, поэтому там должен работать человек разумный, с жизненным и профессиональным опытом. «Искандер Рауфович, на мой взгляд, соответствует этому требованию», – сказал Глава в интервью «Башинформу». При выдвижении кандидатуры Шельдяева на пост премьера руководитель республики руководствовался тем, что «Александр Николаевич прошёл все этапы, сформировался как крупный руководитель республиканского уровня».