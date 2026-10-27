Радий Хабиров объяснил, чем руководствовался при ключевых назначениях

В эксклюзивном интервью специальному корреспонденту «Башинформа» Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал, чем руководствовался, когда выбирал кандидатуры Александра Шельдяева и Искандера Ахметвалеева на должности премьер-министра правительства и руководителя своей администрации.

«Это действительно ключевые назначения. То, что касается администрации Главы республики, это действительно центральное звено государственного управления. Именно администрация Главы республики, её руководитель должны обеспечить взаимодействие всех органов власти, взаимодействие всех муниципальных органов, они отвечают за кадровую политику, общественно значимые мероприятия. Откровенно скажу, я много думал, потому что там должен работать человек разумный, рассудительный, с жизненным опытом, профессиональным опытом. Там не надо махать шашкой, там нужно всё 300 раз взвешивать. Поэтому Искандер Рауфович, на мой взгляд, соответствует этому требованию. И очень надеюсь, что он достаточно эффективен. Тем более он уже практически год исполнял обязанности руководителя администрации.

Что касается премьер-министра, правительство – это центральный орган всех позитивных изменений. Именно там должны рождаться и смыслы, и самое главное – управление процессами экономическими, социальными. Премьер-министр должен быть человек разумный, компетентный и человек рассудительный. И человек с опытом, потому что без опыта туда нельзя, со стороны кого-то взять, поставить – это не сработает, на мой взгляд. Александр Николаевич прошёл все этапы, сформировался как крупный руководитель республиканского уровня. Поэтому тоже сегодня приятно, что единогласно утвердили, люди его знают. Ну и полагаю, что впереди у него действительно большой объём работы», – отметил Радий Хабиров.

Руководитель республики также считает, что важны и личные человеческие качества на таких высоких должностях.

«Безусловно, человек должен быть нормальный, как говорится, не злой человек, они управляют большими коллективами, от их действий судьбы людей зависят. И конечно, нужна очень большая эмоциональная устойчивость. Человек должен быть достаточно сильным, разумным и крепким. Большая ответственность быть на таких постах», – отметил Радий Хабиров.