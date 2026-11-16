В Башкирии Глава ответил на вопросы жителей, открыли новый детсад

Радий Хабиров ответил на вопросы жителей в прямом эфире и принял участие в заседании с Путиным; опыт Башкирии по трудоустройству участников СВО признан лучшим в России; о чем шла речь на встрече Главы с блогерами. Важные события минувшей недели – в одном материале «Башинформа».

07:45 | Политика

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