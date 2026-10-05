В Башкирии открыли новый фармкомплекс, «серебряные» туристы улетели в тур

В понедельник, 28 сентября, стало известно, что Глава Башкирии обратился с заявлением в Следком о возбуждении уголовного дела о клевете. Как рассказал Радий Хабиров на оперативном совещании, в некоторых медиаресурсах в анонимных публикациях сообщалось, что из компании «Башкиравтодор» якобы вывели 263 млн рублей и перечислили их за рубеж родственникам Хабирова.
«Это абсолютная ложь. Я отправил специальный запрос в Управление Федеральной налоговой службы по РБ и Росфинмониторинг, то есть в финансовую разведку. И получил ответ – …сведения о переводе указанной в медиаресурсах суммы в иностранные банки не подтвердились», – заявил Радий Хабиров. Он сообщил, что причиной появления недостоверных сведений налоговики назвали техническую ошибку. «Я считаю, что это кем-то умело продуманная дискредитация для удара по мне. Идет просто попытка очернения и клеветы», — подчеркнул Хабиров. Он пояснил, что уже год назад знал о существовании таких материалов и направил соответствующие документы в администрацию Президента России.
На совещании Радий Хабиров напомнил о возбуждении уголовного дела по факту нарушения неприкосновенности частной жизни и показаниях одного из его фигурантов о сборе компромата в отношении Главы республики. По словам Хабирова, фигуранты дела обсуждали возможность использования ложной информации о переводе денег для дискредитации Главы республики.
«Я направил заявление в следственное управление Следственного комитета России по Республике Башкортостан о возбуждении ещё одного уголовного дела – по статье «Клевета» в отношении организованной группы лиц, распространявших эти сведения в интернете», – заявил Радий Хабиров. Он подчеркнул, что считает произошедшее попыткой дискредитации не только его лично, но и института Главы Башкортостана.
В начале минувшей недели в столице Башкирии состоялось важное событие не только для республики, но и для всего отечественного фармпроизводства – в центре Уфы запустили в работу крупный производственно-складской комплекс компании «Фармстандарт-УфаВИТА». В церемонии открытия нового комплекса принял участие Радий Хабиров. Проект удалось реализовать за короткий срок – всего два года назад инициативу по строительству комплекса рассмотрели на одном из «Инвестчасов» у Главы региона. В итоге проект получил поддержку.
На территории нового комплекса стоимостью в 10 млрд рублей разместились современные производственные линии мощностью 75 миллионов упаковок продукции в год, а также лаборатории, складские и офисные помещения. В целом предприятие «Фармстандарт-УфаВИТА» производит более 230 лекарственных препаратов и является одним из крупнейших в стране.
«Фармстандарт-УфаВИТА» – настоящее предприятие XXI века, это один из лидеров фармацевтической промышленности страны, – сказал Радий Хабиров, поздравляя коллектив компании с открытием нового корпуса. – Для нас важно, что Уфа сегодня входит в число ведущих, узнаваемых в России центров отрасли. Благодаря этому в республике появляются новые компетенции, создаются престижные рабочие места с достойными условиями труда, а бюджет получает налоги».
Запуск нового производства позволит создать дополнительно 250 новых рабочих мест. На торжественной церемонии Радий Хабиров вручил госнаграды гендиректору компании и руководителю строительства комплекса.
«В непростые времена уфимский завод продолжает работать на достижение технологического суверенитета, выпускает широкую линейку лекарственных препаратов. В том числе – те, которые раньше поступали в наши аптеки только из-за рубежа и которых не производит больше никто в стране», – подчеркнул Глава Башкирии.
В Башкирии побывала команда благотворительного фонда Геннадия Тимченко во главе с гендиректором Галиной Лапоновой. Фонд провел в республике пресс-тур для представителей федеральных СМИ, во время которого журналисты побывали у нас в тех местах, где при поддержке организации реализуют инициативы для детей и подростков. В том числе знакомство с проектом «Родной край: карта открытий» в школе села Зирган Мелеузовского района, посещение молодёжных площадок в Давлеканово и в Бирске, Центра развития «Клёпа» в библиотеке села Первомайского Стерлитамакского района. Также участники пресс-тура побывали в республиканском реабилитационно-образовательном комплексе «Салют», где состоялся круглый стол.
29 сентября на встрече с гендиректором фонда Галиной Лапоновой Глава республики поблагодарил руководство Фонда за поддержку социальных инициатив наших НКО – Фонд Тимченко поддержал 50 проектов организаций Башкортостана на более чем 30 млн рублей. Он отметил, что поддержка не ограничивается только финансовой помощью. Фонд делится экспертными компетенциями и помогает тиражировать успешные практики.
«Вы являетесь мощнейшим локомотивом продвижения новых идей, спасибо вам большое. Нам очень приятно, что вы работаете на всей территории республики», – сказал Радий Хабиров, поблагодарив за поддержку талантливых детей по всей республике.
«Для меня это важная тема, потому что мы, работая на малых территориях, даём очень много инструментов и методологий работы между ведомствами. Когда мы увидели, как это реализовано на территории „Салюта“, какая эффективная коммуникация здесь происходит, мы были очень впечатлены. Это дорогого стоит», — поделилась Галина Лапонова.
На встрече обсудили дальнейшее взаимодействие по реализации совместных проектов, поддержку социальных инициатив на малых территориях, развитие некоммерческого сектора.
«Всё-таки государство определяет стратегические направления, принимает решения. Но в социальной сфере есть много особенностей и нюансов. Именно поэтому мы делегируем социально ориентированным НКО ряд полномочий для того, чтобы отвечать на актуальные запросы жителей. Как правило, это касается поддержки наиболее уязвимых слоёв», – сказал Радий Хабиров. Он подчеркнул, что в республике сформировался сильный некоммерческий сектор. «Мы тесно работаем с Фондом президентских грантов. По количеству поданных заявок мы первые в стране», – сказал Глава Башкирии.
На прошедшей неделе управление Росгвардии по Башкирии отметило 10-летие со дня образования. В честь этой даты в ГКЗ «Башкортостан» состоялось торжественное собрание. Поздравляя бойцов с юбилеем ведомства, Радий Хабиров отметил, что они являются наследниками славных воинских традиций и с честью выдерживают непростые экзамены.
«Только за последние годы в нашей республике прошли десятки крупных мероприятий всероссийского и международного масштаба с участием первых лиц государства, зарубежных гостей, ведущих политиков, учёных, деятелей культуры, детей. Вы также выезжаете в сложные служебные командировки. И каждый раз достойно выполняете свой профессиональный долг», – сказал Глава региона. Лучшим бойцам, обеспечивающим безопасность в республике, он вручил госнаграды.
Радий Хабиров подчеркнул, что республика и впредь будет оказывать полное содействие росгвардейцам в решении ответственных задач.
30 сентября в России отметили годовщину исторического воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией. Свой судьбоносный выбор – снова стать одной единой семьей – народы этих республик сделали в 2022 году. Поздравляя жителей Башкирии со знаменательной датой, Радий Хабиров отметил, что наша республика все эти годы оказывает всестороннюю поддержку братским регионам.
«Вместе мы восстанавливаем мирную жизнь, помогаем заново строить дома и дороги, ремонтировать школы, детские сады и больницы. На нашей подшефной территории, в городе Красный Луч ЛНР, мы привели в порядок более 250 жилых, социальных, инфраструктурных объектов. И продолжаем эту работу», — отметил Хабиров.
Также Глава поблагодарил волонтёров, предпринимателей и меценатов республики, которые регулярно отправляют гуманитарные грузы на Донбасс и в Новороссию. «Спасибо им за их добрые дела! И конечно, низкий поклон нашим воинам, которые с оружием в руках выполняют свой долг», — сказал Радий Хабиров.
В честь Дня воссоединения новых регионов с Россией в Башкортостане организовали цикл мероприятий. Масштабная программа включает культурные, просветительские, молодежные и патриотические акции. В том числе гастроли в Уфе Луганского театра, книжная выставка в Нацбиблиотеке, онлайн-конкурс «Заповедное единство» и викторина «Одна страна» для школьников, а также UGC-флешмоб «Мы едины и непобедимы».
1 октября в нашей стране и во всем мире отметили Международный день пожилых людей. В канун праздника в уфимском конгресс-холле «Торатау» состоялся гала-концерт республиканского фестиваля творчества людей старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь!». Уже 15 лет фестиваль остается одним из самых востребованных мероприятий среди пожилых граждан, ежегодно в нем участвуют около 2 тысяч жителей от 65 лет и старше. На юбилейном форуме, который стал праздником творчества, энергии и активного долголетия, наградили победителей фестиваля.
Также одним из самых популярных и любимых в республике является проект «Башкирское долголетие», инициированный Главой республики. В рамках этого проекта пожилые жители учатся следить за здоровьем, компьютерной и финансовой грамотности, осваивают новые навыки и путешествуют. Так, накануне Дня пожилых в аэропорту Уфы встретили наших «серебряных» туристов, прилетевших из Беларуси.
«В тот же день за новыми впечатлениями в недельный тур по этой замечательной братской стране улетела новая группа наших путешественников», – рассказал Глава Башкирии. А 1 октября сразу 7 групп активных пенсионеров «Башкирского долголетия» отправились в путешествия по нашей республике. В том числе в «Мурадымовское ущелье» – чтобы увидеть башкирских зубров. Всего участниками программы стали более 70 тысяч человек.
«От души желаю всем нашим бабушкам, дедушкам, родителям крепкого здоровья и долгих лет жизни. Спасибо вам за вашу мудрость и любовь», – поблагодарил Радий Хабиров. Он также рассказал в своих соцсетях о «серебряном» волонтере, лидере движения активного долголетия, победителе Первой национальной профессиональной премии «Женщины НКО» Ильсияр Проскуряковой.
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2 октября состоялось первое заседание депутатов горсовета Уфы шестого созыва, избранных по итогам прошедшего голосования. В работе заседания принял участие Радий Хабиров. Он поздравил депутатов с началом работы и отметил, что теперь важно оправдать доверие, оказанное горожанами.
«Надеюсь, что вы будете достойно определять развитие Уфы совместно с администрацией города в ближайшие пять лет», – сказал Хабиров. Глава республики высказал уверенность, что горсовет станет площадкой, где будут рассматриваться реальные дела и приниматься реальные решения – с опорой на мнение жителей.
Радий Хабиров подчеркнул, что перед Уфой стоит много задач. В первую очередь депутатам надо сосредоточиться на поддержке участников СВО и укреплении тыла. «Всё, чем мы занимаемся, должно рассматриваться сквозь призму главной задачи – все для победы», – отметил руководитель республики. При этом он призвал продолжить курс на развитие нашей столицы. Продолжить строительство социальных объектов и инфраструктуры. В числе таких крупных объектов Глава назвал Межвузовский кампус, открытие обновлённого парка имени Ленина. «В следующем году мы должны установить памятник Салавату Юлаеву с реконструкцией площади перед ним», – обозначил Хабиров. Также в планах – создание Южного обхода Уфы и реконструкция Затонского моста.
А в 2028 году, по указу президента России, Уфа примет саммит ШОС. Радий Хабиров призвал депутатов серьезно готовиться к этому событию мирового уровня. «Уфа должна встретить глав государств крупнейших стран мира опрятной, красивой, с соответствующей инфраструктурой, чтобы провести все необходимые мероприятия», – сказал он. Глава подчеркнул, что реализация крупных проектов должна стать стимулом для привлечения инвестиций в город.
На заседании депутаты вновь избрали Марата Васимова председателем горсовета. Одним из вице-спикеров стал участник СВО, Герой России Василь Ямалетдинов.
Глава Башкирии пожелал депутатам слаженной, конструктивной работы на благо Уфы и призвал их выстраивать постоянный диалог с жителями города.
На прошедшей неделе из Башкирии в зону спецоперации по поручению Радия Хабирова доставили 187-й гуманитарный конвой. Как сообщил на совещании Глава республики, на передовой большим спросом пользуются бронированные «Уралы», специально подготовленные для военных в Башкирии. «Наши командиры хвалили эти машины», — сказал Радий Хабиров.
Подготовкой броневиков для нужд СВО занимается уфимское предприятие «Сервис-Мастер» «Башнефтегеофизики». После модернизации «Уралы» становятся более приспособленными для сложных условий на фронте. Всего, с учётом новых партий, на фронт отправили 118 бронированных «Уралов».
Также в республике продолжают усиливать защиту наших промышленных предприятий и объектов инфраструктуры от террористических атак. Промежуточные результаты этой работы и дополнительные меры защиты обсудили 30 сентября на заседании регионального оперштаба, которое провели Глава республики Радий Хабиров и заместитель полпреда в ПФО Александр Тихонов.
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