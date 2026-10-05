В Башкирии открыли новый фармкомплекс, «серебряные» туристы улетели в тур

«Это абсолютная ложь. Я отправил специальный запрос в Управление Федеральной налоговой службы по РБ и Росфинмониторинг, то есть в финансовую разведку. И получил ответ – …сведения о переводе указанной в медиаресурсах суммы в иностранные банки не подтвердились», – заявил Радий Хабиров. Он сообщил, что причиной появления недостоверных сведений налоговики назвали техническую ошибку. «Я считаю, что это кем-то умело продуманная дискредитация для удара по мне. Идет просто попытка очернения и клеветы», — подчеркнул Хабиров. Он пояснил, что уже год назад знал о существовании таких материалов и направил соответствующие документы в администрацию Президента России.

На совещании Радий Хабиров напомнил о возбуждении уголовного дела по факту нарушения неприкосновенности частной жизни и показаниях одного из его фигурантов о сборе компромата в отношении Главы республики. По словам Хабирова, фигуранты дела обсуждали возможность использования ложной информации о переводе денег для дискредитации Главы республики.

«Я направил заявление в следственное управление Следственного комитета России по Республике Башкортостан о возбуждении ещё одного уголовного дела – по статье «Клевета» в отношении организованной группы лиц, распространявших эти сведения в интернете», – заявил Радий Хабиров. Он подчеркнул, что считает произошедшее попыткой дискредитации не только его лично, но и института Главы Башкортостана.

Про открытие нового комплекса

В начале минувшей недели в столице Башкирии состоялось важное событие не только для республики, но и для всего отечественного фармпроизводства – в центре Уфы запустили в работу крупный производ­ствен­но-складской комплекс компании «Фарм­стандарт-УфаВИТА». В церемонии открытия нового комплекса принял участие Радий Хабиров. Проект удалось реализовать за короткий срок – всего два года назад инициативу по строительству комплекса рассмотрели на одном из «Инвестчасов» у Главы региона. В итоге проект получил поддержку.