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07:45 (UTC+5), 05 Октября 2026

В Башкирии открыли новый фармкомплекс, «серебряные» туристы улетели в тур

Радий Хабиров дал старт работе нового фармкомплекса и рассказал о задачах горсовета Уфы; что впечатлило в Башкирии команду Фонда Тимченко; как в республике отметили важную дату и поздравили пожилых жителей. Всё, чем запомнилась минувшая неделя – в одном материале «Башинформа».

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Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ, сайт Главы РБ
Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ, сайт Главы РБ

Про попытку клеветы

В понедельник, 28 сентября, стало известно, что Глава Башкирии обратился с заявлением в Следком о возбуждении уголовного дела о клевете. Как рассказал Радий Хабиров на оперативном совещании, в некоторых медиаресурсах в анонимных публикациях сообщалось, что из компании «Башкиравтодор» якобы вывели 263 млн рублей и перечислили их за рубеж родственникам Хабирова.

правительство РБ стоп-кадр видео
Фото: правительство РБ | стоп-кадр видео

«Это абсолютная ложь. Я отправил специальный запрос в Управление Федеральной налоговой службы по РБ и Росфинмониторинг, то есть в финансовую разведку. И получил ответ – …сведения о переводе указанной в медиаресурсах суммы в иностранные банки не подтвердились», – заявил Радий Хабиров. Он сообщил, что причиной появления недостоверных сведений налоговики назвали техническую ошибку. «Я считаю, что это кем-то умело продуманная дискредитация для удара по мне. Идет просто попытка очернения и клеветы», — подчеркнул Хабиров. Он пояснил, что уже год назад знал о существовании таких материалов и направил соответствующие документы в администрацию Президента России.

На совещании Радий Хабиров напомнил о возбуждении уголовного дела по факту нарушения неприкосновенности частной жизни и показаниях одного из его фигурантов о сборе компромата в отношении Главы республики. По словам Хабирова, фигуранты дела обсуждали возможность использования ложной информации о переводе денег для дискредитации Главы республики.

«Я направил заявление в следственное управление Следственного комитета России по Республике Башкортостан о возбуждении ещё одного уголовного дела – по статье «Клевета» в отношении организованной группы лиц, распространявших эти сведения в интернете», – заявил Радий Хабиров. Он подчеркнул, что считает произошедшее попыткой дискредитации не только его лично, но и института Главы Башкортостана.

Про открытие нового комплекса

В начале минувшей недели в столице Башкирии состоялось важное событие не только для республики, но и для всего отечественного фармпроизводства – в центре Уфы запустили в работу крупный производ­ствен­но-складской комплекс компании «Фарм­стандарт-УфаВИТА». В церемонии открытия нового комплекса принял участие Радий Хабиров. Проект удалось реализовать за короткий срок – всего два года назад инициативу по строительству комплекса рассмотрели на одном из «Инвестчасов» у Главы региона. В итоге проект получил поддержку. 

Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ, сайт Главы РБ
Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ, сайт Главы РБ

На территории нового комплекса стоимостью в 10 млрд рублей разместились современные производственные линии мощностью 75 миллионов упаковок продукции в год, а также лаборатории, складские и офисные помещения. В целом предприятие «Фармстандарт-УфаВИТА» производит более 230 лекарственных препаратов и является одним из крупнейших в стране.

Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ, сайт Главы РБ
Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ, сайт Главы РБ

«Фармстандарт-УфаВИТА» – настоящее предприятие XXI века, это один из лидеров фармацевтической промышленности страны, – сказал Радий Хабиров, поздравляя коллектив компании с открытием нового корпуса. – Для нас важно, что Уфа сегодня входит в число ведущих, узнаваемых в России центров отрасли. Благодаря этому в республике появляются новые компетенции, создаются престижные рабочие места с достойными условиями труда, а бюджет получает налоги».

Запуск нового производства позволит создать дополнительно 250 новых рабочих мест. На торжественной церемонии Радий Хабиров вручил госнаграды гендиректору компании и руководителю строительства комплекса.

«В непростые времена уфимский завод продолжает работать на достижение технологического суверенитета, выпускает широкую линейку лекарственных препаратов. В том числе – те, которые раньше поступали в наши аптеки только из-за рубежа и которых не производит больше никто в стране», – подчеркнул Глава Башкирии.

Про сотрудничество с Фондом Тимченко

В Башкирии побывала команда благотворительного фонда Геннадия Тимченко во главе с гендиректором Галиной Лапоновой. Фонд провел в республике пресс-тур для представителей федеральных СМИ, во время которого журналисты побывали у нас в тех местах, где при поддержке организации реализуют инициативы для детей и подростков. В том числе знакомство с проектом «Родной край: карта открытий» в школе села Зирган Мелеузовского района, посещение молодёжных площадок в Давлеканово и в Бирске, Центра развития «Клёпа» в библиотеке села Первомайского Стерлитамакского района. Также участники пресс-тура побывали в республиканском реабилитационно-образовательном комплексе «Салют», где состоялся круглый стол.

соцсети Радия Хабирова официальная страница в МАХ
Фото: соцсети Радия Хабирова | официальная страница в МАХ

29 сентября на встрече с гендиректором фонда Галиной Лапоновой Глава республики поблагодарил руководство Фонда за поддержку социальных инициатив наших НКО – Фонд Тимченко поддержал 50 проектов организаций Башкортостана на более чем 30 млн рублей. Он отметил, что поддержка не ограничивается только финансовой помощью. Фонд делится экспертными компетенциями и помогает тиражировать успешные практики.

«Вы являетесь мощнейшим локомотивом продвижения новых идей, спасибо вам большое. Нам очень приятно, что вы работаете на всей территории республики», – сказал Радий Хабиров, поблагодарив за поддержку талантливых детей по всей республике.

«Для меня это важная тема, потому что мы, работая на малых территориях, даём очень много инструментов и методологий работы между ведомствами. Когда мы увидели, как это реализовано на территории „Салюта“, какая эффективная коммуникация здесь происходит, мы были очень впечатлены. Это дорогого стоит», — поделилась Галина Лапонова.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»

На встрече обсудили дальнейшее взаимодействие по реализации совместных проектов, поддержку социальных инициатив на малых территориях, развитие некоммерческого сектора.

«Всё-таки государство определяет стратегические направления, принимает решения. Но в социальной сфере есть много особенностей и нюансов. Именно поэтому мы делегируем социально ориентированным НКО ряд полномочий для того, чтобы отвечать на актуальные запросы жителей. Как правило, это касается поддержки наиболее уязвимых слоёв», – сказал Радий Хабиров. Он подчеркнул, что в республике сформировался сильный некоммерческий сектор. «Мы тесно работаем с Фондом президентских грантов. По количеству поданных заявок мы первые в стране», – сказал Глава Башкирии. 

Про юбилей Росгвардии

На прошедшей неделе управление Росгвардии по Башкирии отметило 10-летие со дня образования. В честь этой даты в ГКЗ «Башкортостан» состоялось торжественное собрание. Поздравляя  бойцов с юбилеем ведомства, Радий Хабиров отметил, что они являются наследниками славных воинских традиций и с честью выдерживают непростые экзамены.

пресс-служба Главы РБ сайт Главы РБ
Фото: пресс-служба Главы РБ | сайт Главы РБ

«Только за последние годы в нашей республике прошли десятки крупных мероприятий всероссийского и международного масштаба с участием первых лиц государства, зарубежных гостей, ведущих политиков, учёных, деятелей культуры, детей. Вы также выезжаете в сложные служебные командировки. И каждый раз достойно выполняете свой профессиональный долг», – сказал Глава региона. Лучшим бойцам, обеспечивающим безопасность в республике, он вручил госнаграды.

Радий Хабиров подчеркнул, что республика и впредь будет оказывать полное содействие росгвардейцам в решении ответственных задач. 

Про важную дату

30 сентября в России отметили годовщину исторического воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией. Свой судьбоносный выбор – снова стать одной единой семьей – народы этих республик сделали в 2022 году. Поздравляя жителей Башкирии со знаменательной датой, Радий Хабиров отметил, что наша республика все эти годы оказывает всестороннюю поддержку братским регионам.

соцсети Радия Хабирова МАХ
Фото: соцсети Радия Хабирова | МАХ

«Вместе мы восстанавливаем мирную жизнь, помогаем заново строить дома и дороги, ремонтировать школы, детские сады и больницы. На нашей подшефной территории, в городе Красный Луч ЛНР, мы привели в порядок более 250 жилых, социальных, инфраструктурных объектов. И продолжаем эту работу», — отметил Хабиров.

Также Глава поблагодарил волонтёров, предпринимателей и меценатов республики, которые регулярно отправляют гуманитарные грузы на Донбасс и в Новороссию. «Спасибо им за их добрые дела! И конечно, низкий поклон нашим воинам, которые с оружием в руках выполняют свой долг», — сказал Радий Хабиров.

В честь Дня воссоединения новых регионов с Россией в Башкортостане организовали цикл мероприятий. Масштабная программа включает культурные, просветительские, молодежные и патриотические акции. В том числе гастроли в Уфе Луганского театра, книжная выставка в Нацбиблиотеке, онлайн-конкурс «Заповедное единство» и викторина «Одна страна» для школьников, а также UGC-флешмоб «Мы едины и непобедимы».

Про День пожилых

Альфия Аглиуллина ИА «Башинформ»
Фото: Альфия Аглиуллина | ИА «Башинформ»

1 октября в нашей стране и во всем мире отметили Международный день пожилых людей. В канун праздника в уфимском конгресс-холле «Торатау» состоялся гала-концерт республиканского фестиваля творчества людей старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь!». Уже 15 лет фестиваль остается одним из самых востребованных мероприятий среди пожилых граждан, ежегодно в нем участвуют около 2 тысяч жителей от 65 лет и старше. На юбилейном форуме, который стал праздником творчества, энергии и активного долголетия, наградили победителей фестиваля.

Также одним из самых популярных и любимых в республике является проект «Башкирское долголетие», инициированный Главой республики. В рамках этого проекта пожилые жители учатся следить за здоровьем, компьютерной и финансовой грамотности, осваивают новые навыки и путешествуют. Так, накануне Дня пожилых в аэропорту Уфы встретили наших «серебряных» туристов, прилетевших из Беларуси.

«В тот же день за новыми впечатлениями в недельный тур по этой замечательной братской стране улетела новая группа наших путешественников», – рассказал Глава Башкирии. А 1 октября сразу 7 групп активных пенсионеров «Башкирского долголетия» отправились в путешествия по нашей республике. В том числе в «Мурадымовское ущелье» – чтобы увидеть башкирских зубров. Всего участниками программы стали более 70 тысяч человек.

«От души желаю всем нашим бабушкам, дедушкам, родителям крепкого здоровья и долгих лет жизни. Спасибо вам за вашу мудрость и любовь», – поблагодарил Радий Хабиров. Он также рассказал в своих соцсетях о «серебряном» волонтере, лидере движения активного долголетия, победителе Первой национальной профессиональной премии  «Женщины НКО» Ильсияр Проскуряковой.

соцсети Радия Хабирова МАХ
Фото: соцсети Радия Хабирова | МАХ

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Про новый горсовет Уфы

2 октября состоялось первое заседание депутатов горсовета Уфы шестого созыва, избранных по итогам прошедшего голосования. В работе заседания принял участие Радий Хабиров. Он поздравил депутатов с началом работы и отметил, что теперь важно оправдать доверие, оказанное горожанами.

Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ

«Надеюсь, что вы будете достойно определять развитие Уфы совместно с администрацией города в ближайшие пять лет», – сказал Хабиров. Глава республики высказал уверенность, что горсовет станет площадкой, где будут рассматриваться реальные дела и приниматься реальные решения – с опорой на мнение жителей.

Радий Хабиров подчеркнул, что перед Уфой стоит много задач. В первую очередь депутатам надо сосредоточиться на поддержке участников СВО и укреплении тыла. «Всё, чем мы занимаемся, должно рассматриваться сквозь призму главной задачи – все для победы», – отметил руководитель республики. При этом он призвал продолжить курс на развитие нашей столицы. Продолжить строительство социальных объектов и инфраструктуры. В числе таких крупных объектов Глава назвал Межвузовский кампус, открытие обновлённого парка имени Ленина. «В следующем году мы должны установить памятник Салавату Юлаеву с реконструкцией площади перед ним», – обозначил Хабиров. Также в планах – создание Южного обхода Уфы и реконструкция Затонского моста.

Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ

А в 2028 году, по указу президента России, Уфа примет саммит ШОС. Радий Хабиров призвал депутатов серьезно готовиться к этому событию мирового уровня.  «Уфа должна встретить глав государств крупнейших стран мира опрятной, красивой, с соответствующей инфраструктурой, чтобы провести все необходимые мероприятия», – сказал он. Глава подчеркнул, что реализация крупных проектов должна стать стимулом для привлечения инвестиций в город.

На заседании депутаты вновь избрали Марата Васимова председателем горсовета. Одним из вице-спикеров стал участник СВО, Герой России Василь Ямалетдинов. 

Глава Башкирии пожелал депутатам слаженной, конструктивной работы на благо Уфы и призвал их выстраивать постоянный диалог с жителями города.

Про СВО

На прошедшей неделе из Башкирии в зону спецоперации по поручению Радия Хабирова доставили 187-й гуманитарный конвой. Как сообщил на совещании Глава республики, на передовой большим спросом пользуются бронированные «Уралы», специально подготовленные для военных в Башкирии. «Наши командиры хвалили эти машины», — сказал Радий Хабиров.

соцсети председателя госкомитета РБ по ЧС Кирилла Первова МАКС
Фото: соцсети председателя госкомитета РБ по ЧС Кирилла Первова | МАКС

Подготовкой броневиков для нужд СВО занимается уфимское предприятие «Сервис-Мастер» «Башнефтегеофизики». После модернизации «Уралы» становятся более приспособленными для сложных условий на фронте. Всего, с учётом новых партий, на фронт отправили 118 бронированных «Уралов».

пресс-служба Главы РБ сайт Главы РБ
Фото: пресс-служба Главы РБ | сайт Главы РБ

Также в республике продолжают усиливать защиту наших промышленных предприятий и объектов инфраструктуры от террористических атак. Промежуточные результаты этой работы и дополнительные меры защиты обсудили 30 сентября на заседании регионального оперштаба, которое провели Глава республики Радий Хабиров и заместитель полпреда в ПФО Александр Тихонов.

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