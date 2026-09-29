Фонд Тимченко поддержал проекты в Башкирии на десятки миллионов рублей

За три года Благотворительный фонд Геннадия Тимченко поддержал в Башкирии около 50 проектов на десятки миллионов рублей. Об этом Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал на встрече с генеральным директором Фонда Галиной Лапоновой.

Руководитель республики выразил благодарность за высокую оценку региональных проектов и внимание к Башкирии. Он отметил, что при участии Фонда в городах и районах республики удалось реализовать самые разные инициативы, направленные прежде всего на развитие детей и подростков.

«С Галиной Лапоновой мы обсудили результаты этой важной работы и задачи на будущее. В Башкортостане традиционно сильный некоммерческий сектор. У нас много неравнодушных, пассионарных людей, которые по зову сердца готовы помогать другим. Считаю их нашими партнерами, которые готовы подставить плечо в уязвимой, очень чувствительной сфере социальной поддержки и защиты», — подчеркнул Радий Хабиров.