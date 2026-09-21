«Тектонические процессы»: Хабиров заявил об ОПГ в судебной системе Башкирии

«Буквально на днях у меня состоялся разговор с начальником следкома РБ Владимиром Архангельским, где он задал вопрос — буду ли я обращаться в ведомство о признании меня потерпевшим по статье уголовного кодекса о неприкосновенности частной жизни. Должность Главы республики — публичная и предполагает широкий интерес к моей персоне и частной жизни. Я здесь живу и работаю почти 8 лет, и, наверное, все обо мне известно. Я отношусь к этому ровно и спокойно. Поверьте, желающих сунуть свой сопливый грязный нос в мои личные дела достаточно много, и я не придавал этому значения. Однако на прошлой неделе задержали адвоката экс-мэра Уфы Ратмира Мавлиева, некоего Марата Самойлова, который заключил досудебное соглашение и дал ряд очень неожиданных показаний, которые вскрывают достаточно интересную картину. Протокол допроса уже фигурирует в СМИ», — прокомментировал Хабиров.

Далее руководитель республики привел вопросы следователя, показания задержанного адвоката Самойлова и данные со скриншотов его изъятого смартфона.

«Вопрос следователя: в ходе обследования вашего мобильного телефона обнаружены сообщения от контакта „Рената Гареева“ (адвокат — прим. ред.) от 9 сентября 2026 года: „Поручение от Товарища — Студенту собрать всю информацию по официальным расходам правительства Башкирии, Радия — встречи, вертолеты, тусовки. Его обслуживает целое предприятие питания, пиар-ивент, подарки для гостей и т. д.“. И сообщение от 13.09: „Поручения от Абзыя — Студенту собрать всю информацию по официальным расходам правительства РБ — встречи, вертолеты, тусовки и так далее, а также смски надо постараться собрать“.



Дело в том, что Самойлов дал свой телефон, я зачитываю скриншоты, которые являются доказательствами в возможном уголовном деле. Ответ Самойлова: «Это сообщение получено мной от Гареевой Р. Р. Студент — это Мавлиев Р.Р. (бывший мэр Уфы). Абзый, Товарищ — это председатель Верховного суда Башкирии Шайдуллин. Радий — это Глава РБ Хабиров. В мае 2026 года из общения с Мавлиевым и его отцом Мавлиевым Р.Н. я понял, что они недовольны позицией руководства республики по уголовному делу в отношении Мавлиева. 9 сентября я получил сообщение от Шайдуллина Р.Р. с поручением Мавлиеву Р.Р. осуществить сбор компрометирующей информации в отношении Главы республики Хабирова Р. Ф. После этого я пришел домой к Мавлиеву и показал ему данное сообщение на экране своего смартфона. Он мне сказал, что все понял и примет меры. Мавлиев знал что „товарищ“ и „абзый“ — это устоявшееся обозначение Шайдуллина Р.Р. в моем общении с Гареевой и Мавлиевым. Какие меры планировал Мавлиев, мне неизвестно. Повторное поручение Шайдуллина Р.Р. о сборе компрометирующих материалов в отношении Хабирова Р.Ф. я также передал Мавлиеву Р.Р., приехав к нему домой 14 сентября 2026 года. Мавлиев Р.Р. сказал „Хорошо", и "В работе“. Я понял, что он работает в этом направлении», — процитировал Хабиров материалы дела.

Как подчеркнул Хабиров, подобные факты очень серьезно говорят о тех тектонических процессах, которые происходят в Верховном суде РБ.

«Эти материалы дают мне основание предполагать, что чей-то грязный сопливый нос, в данном случае этого „Абзыя“, дал поручение собирать в отношении меня информацию. Это явный состав статьи 137 УК РФ о нарушении неприкосновенности частной жизни. Там штрафы и сроки до трех лет тюрьмы, а если это совершено группой лиц по предварительному сговору, то лишение свободы до 4 лет с лишением права занимать определенные должности.



Мы снова обращаемся к показаниям адвоката. Вот что он пишет в протоколе допроса: "В период с 28 апреля 2026 года по настоящее время я стал участником преступной группы по противодействию ходу предварительного следствия по уголовному делу в совершении ряда должностных преступлений и получении взяток в особо крупном размере. Противодействие органам следствия помимо меня осуществляли Мавлиев Р.Р., Мавлиев Р.Н., Гареева Р.Р., Шайдуллин Р.Р., Пантюшин И.С., Арслангареев Д. Т., Юсупов Р.Р., а также ряд неизвестных мне лиц. Указанная группа действовала по следующим направлениям — манипуляция общественным мнением через СМИ для создания благоприятного образа Мавлиева Р.Р. и одновременно негативного образа органов следствия и лиц, сотрудничающих со следствием, создании образа о необоснованном привлечении Мавлиева Р.Р. к уголовной ответственности и заказном характере уголовного дела, осуществление сбора компрометирующих сведений в отношении должностных лиц следственного управления СК России по РБ и лиц, сотрудничающих с органами следствия для последующего опубликования для компрометации расследования, осуществлении слежки за сотрудниками СУ, свидетелями, потерпевшими и иными участниками по уголовному делу с целью сбора сведений, оказании влияния на судебные органы республики и прокуратуру в целях принятия решений в интересах Мавлиева.



Адвокат пишет: "Известные мне роли вышеуказанных лиц были распределены следующим образом — Мавлиев Р.Р. в общем определял задачи, осуществлял через меня обмен информацией с Шайдуллиным, Пантюшиным, Мавлиевым Р. Н. Кроме того, поручал доверенным ему лицам — в основном, которых он привел в администрацию Уфы из Нефтекамска, в совершении тех или иных конкретных действий — например, найти лиц, получить документацию, выяснить информацию. Гареева (Рената) осуществляла коммуникации через меня между Мавлиевым и Шайдуллиным, передавала поручения последнего о выполнении тех или иных действий, представляющих значение для дела. Шайдуллин Р.Р. инструктировал Мавлиева Р.Р. и давал поручения о совершении конкретных дел по противодействию через Гарееву и меня. Также Шайдуллин Р.Р. обеспечивал принятие судами республики решений в пользу Мавлиева". Также адвокат пишет в своих показаниях: "Хочу отметить, что в переписках в общении отдельные лица назывались сокращенно. В частности Пантюшин — ПИС, а также возможно Сосед. Шайдуллин — Абзый, Товарищ. Анамурадов — Вертолетчик, Мавлиев Р.Р. — Мальчик, Студент".

Как отметил Глава Башкортостана, в настоящее время задержаны два сотрудника органов внутренних дел по данным делам, которые осуществляли действия в отношении свидетелей по делу Мавлиева.

«Поверьте, недоумки, которые этим занимаются, будут точно установлены. Я подал уже заявление в следственный комитет по Башкортостану о проведении проверки и в случае подтверждения фактов о возбуждении уголовного дела для расследования этих действий. Я считаю, что у нас в республике действует организованная преступная группировка. Какие цели у них, я не знаю. Меня необходимо понять в этой истории. Я не треплюсь перед вами, я выполняю свой конституционный долг. Вы понимаете, какие риски я несу. Судебная система закрыта, и мы не влазим туда. Но надо отвечать на вопросы, которые есть у людей. Я вчера разговаривал с руководством республики Татарстан и подробно информировал их по теме, которая у нас происходит с Верховным судом и нашел полное понимание. Мы сошлись во мнении, что негодяи есть в любой нации. Примите мое заявление как официальное, о совершении преступления, совершенного группой лиц, где есть „Абзы“ — председатель Верховного суда республики Шайдуллин», — пояснил Хабиров.

Глава РБ заявил, что совершение подобных действий на фоне специальной военной операции и фактически развязанных рук киевского режима против руководителей российских регионов, просто недопустимо.

«Идет специальная операция. Я ряд выдержек из документов под грифом секретно приведу: „В связи с активным уровнем террористических действий украинских спецслужб к руководителям субъектов РФ, принимающих активное участие в поддержке СВО, необходимо провести совместное заседание АТК о дополнительных мерах по усилению безопасности Главы республики, повышению режимных мероприятий на объектах пребывания его окружения. В связи с этим принят ряд решений, которые требуют повышения мер безопасности, предусматривающих минимизацию распространения персональной информации о Главе республики в интернете, смену либо временный отказ от использования личного транспорта, периодическое изменение маршрутов передвижения, недопустимость получения товаров и услуг почтовых отправлений, фактический заказ которых не осуществлялся, тщательный досмотр техзащиты личного и служебного транспорта, инструктирование должностных лиц, ведущих физическую охрану Главы республики, а также ответственных за прием посылок и почтовой корреспонденции, в том числе возможных признаках применения противником боевых, отравляющи, ядовитых и иных токсичных химвеществ, выделении выездной врачебно-сестринской бригады, своевременное оказание экстренной неотложной помощи при подготовке и проведении мероприятий с участием Главы республики“, — зачитал Хабиров.

Радий Хабиров отметил, что «это совсем не шутки».

«И вот эта группа недоумков, пытаясь собрать информацию обо мне, для того чтобы опубликовать ее и какой-то негатив создать, они могут привести к тяжелым последствиям, которые чреваты гибелью людей, в том числе членов моей семьи. Я написал заявление в следком и имею основания утверждать, что являюсь очевидной целью для наших врагов. Служба безопасности Украины в отношении меня уже давно возбудила уголовное дело», — прокомментировал Хабиров.