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18:19 (UTC+5), 21 Сентября 2026

Адвокат: «Сбор данных о главе региона — это удар по безопасности страны»

Адвокат Башкирской республиканской коллегии адвокатов Роман Петров прокомментировал «Башинформу» ситуацию с обращением Главы РБ Радия Хабирова в Следственный комитет РБ по поводу вмешательства в его частную жизнь.

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Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
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По словам Романа Петрова, речь идёт о серьёзном нарушении неприкосновенности частной жизни и незаконном сборе персональных данных. Уже установлено, что информация собиралась целенаправленно — распространение осуществить не успели.

«Минимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы. Но мы говорим о специальном субъекте — Главе региона. Если будет доказано, что сбор информации осуществляли лица с использованием служебного положения или в составе организованной группы, то это уже вторая часть статьи 137 УК РФ: до пяти лет лишения свободы плюс запрет на определённую деятельность, связанную с оборотом информации», — пояснил он.

Адвокат подчеркнул, что подобные действия приобретают особый политический характер.

«Глава республики — не просто руководитель субъекта федерации, а охраняемое лицо, активно участвующее в обеспечении специальной военной операции. В его адрес и адрес семьи поступали многочисленные угрозы со стороны противника. Любые попытки вмешательства в личную жизнь Главы сейчас играют на руку врагу», — сказал правозащитник.

Роман Петров отметил, что факт сбора незаконной информации подтверждается показаниями его коллеги Марата Самойлова.

«Они отслеживали перемещение транспорта, которым пользуется Глава РБ, и это напрямую касается безопасности государства. Даже если злоумышленники действовали без прямого указания врага, такая информация могла быть использована против интересов страны. Главное сейчас — пресечь подобную деятельность и провести тщательную проверку», — подчеркнул адвокат.

Ранее Радий Хабиров заявил об ОПГ в судебной системе Башкирии. Он отметил, что ситуация вокруг Верховного суда РБ приобрела новые масштабы.

«Буквально на днях у меня состоялся разговор с начальником следкома РБ Владимиром Архангельским, где он задал вопрос — буду ли я обращаться в ведомство о признании меня потерпевшим по статье уголовного кодекса о неприкосновенности частной жизни. Должность Главы республики — публичная и предполагает широкий интерес к моей персоне и частной жизни. Я здесь живу и работаю почти 8 лет, и, наверное, все обо мне известно. Я отношусь к этому ровно и спокойно. Поверьте, желающих сунуть свой сопливый грязный нос в мои личные дела достаточно много, и я не придавал этому значения. Однако на прошлой неделе задержали адвоката экс-мэра Уфы Ратмира Мавлиева, некоего Марата Самойлова, который заключил досудебное соглашение и дал ряд очень неожиданных показаний, которые вскрывают достаточно интересную картину. Протокол допроса уже фигурирует в СМИ», — прокомментировал Хабиров.
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