«Я люблю тебя, жизнь!»: для кого пенсия — это второе дыхание

1 октября в России отмечают День пожилых людей. В Башкирии уже пятнадцать лет подряд накануне этой даты проходит республиканский фестиваль творчества людей старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь!». Его участники — не просто зрители и не просто артисты. Это люди, которые, выйдя на пенсию, не остановились, а нашли второе дыхание: в песне, в танце, в народном творчестве, в общении друг с другом.
«Долго, достойно и дома — так должны жить люди в Башкортостане», — говорит Глава республики Радий Хабиров. Эти слова — не просто формула, а ориентир. И герои нашего материала как раз живут именно так: долго, достойно и активно. А республика старается им в этом помогать — через программу «Башкирское долголетие», центр «Именлек», поддержку ветеранских организаций и другое.
Мы собрали несколько историй участников фестиваля — из Мелеуза, Учалов, Салавата и Миякинского района. Они разные: учительница и танцующая пара, руководитель ансамбля и мастер-самоучка. Но все они об одном — возраст не помеха, если есть дело, которое зажигает.
Валентина Васильевна Редина из Мелеуза поёт в Народном хоре русской песни «Уральские самоцветы» с самого основания коллектива. В свои 78 лет она дважды в неделю ходит на репетиции и выступает на сцене.
Репетиции для Валентины Васильевны — не просто музыка, а настоящий выход в свет.
«Я занимаюсь с начала основания хора. Два раза в неделю — это нужно и собраться, и причёску сделать. Чем не выход в свет? Это же подстёгивает, заставляет готовиться и на сцену мы уже другими людьми выходим», — улыбается она.
Любовь к музыке осталась с молодости — особенно к песням о Родине, признается собеседница агентства.
«Мелеуз — город небольшой, все друг друга знают. Поэтому, когда мне позвонили участники и пригласили в коллектив, я не раздумывая согласилась, потому что петь люблю, особенно когда песня хорошая, трогает за душу. Песня — это ведь наша жизнь, она продлевает жизнь», — говорит Валентина Васильевна.
Всего в хоре около тридцати человек — бывшие воспитатели, учителя, медики. Самым старшим участникам хора — 78 лет, таких в коллективе пятеро. Они уже поставили себе цель: дожить до восьмидесяти и ещё спеть.
Судьба нашей героини складывалась непросто: муж военный, семья много ездила по стране, жила в Германии. Сама Валентина Васильевна работала и в школе, и в детском саду, и в училище, и в институте. Ее общий трудовой стаж — около сорока лет. Выйдя на пенсию, супруги решили осесть в родном Мелеузе и нисколечко об этом не пожалели. Буквально недавно мужу Валентины Васильевны исполнилось 80 лет — вместе они уже 56 лет.
«Самое главное — жить позитивной жизнью, и всё тогда будет хорошо», — уверена Валентина Редина.
Трое детей супругов живут в других городах. «Продолжай заниматься, мама. Пока есть возможность, пока есть здоровье, нужно успевать всё», — поддерживают они родного человека.
Особую благодарность Валентина Васильевна выражает руководителю хора Евгении Усовой, молодому и самому замечательному наставнику. Участницы хора слушают её, понимают, где-то подсказывают и стараются помочь.
«Когда есть такой тандем молодёжи и, как говорят, людей серебряного возраста, это очень здорово. И всё в нашем хоре получается», — заключает Валентина Васильевна Редина.
Галимжан и Денира Хилажевы из Учалинского района танцуют в фольклорном ансамбле «Әхирәттәр» («Подруги») районного Дома культуры села Учалы. 30 сентября они выступили на XV фестивале «Я люблю тебя, жизнь!» и стали обладателями Гран-при. Их история — пример того, как любовь к танцу, зародившаяся в молодости, возвращает вкус к жизни на пенсии и объединяет всю семью.
Ансамбль начинал свою работу как чисто женский фольклорный коллектив. Но участницы захотели попробовать себя в танцевальном конкурсе «Баик» — и начали звать в коллектив своих супругов.
«Мы решили поставить танец марш, который мы в молодости танцевали в клубе», — рассказывает Галимжан Габдулажанович.
Танец, который раньше исполняли под гармошку по часу, а то и по три, восстановили уже в сценической форме и получился хороший номер. С этим номером коллектив прошел первый и второй туры танцевального конкурса «Баик». А на фестивале «Я люблю тебя, жизнь!» коллектив с первого раза получил Гран-при среди танцевальных ансамблей.
Сегодня в ансамбле танцуют девять пар. Они дисциплинированные и очень ответственные. «Все наши танцовщики приходят в ансамбль, как на праздник. Им скажешь: „Ну чё, завтра придём?“ Они говорят: „Да, обязательно, давай, надо приехать“», — смеётся руководитель.
Галимжан Габдулажанович сам много лет работал в культуре и признаётся: работать с людьми серебряного возраста — особое удовольствие. Они дисциплинированные и очень ответственные.
История Галимжана и его супруги Дениры тоже началась с танца. Познакомились они на большом мероприятии — 450-летии вхождения Башкирии в состав России. Денира приехала из Зианчуринского района, Галимжан учился в сельхозинституте. Встретились — и сразу поженились.
Вернувшись после учебы домой, он организовал народный ансамбль танца и руководил им 15 лет, объездил с ним весь мир. А потом остановился… пока год назад супруга не предложила возглавить ансамбль «Әхирәттәр» и пригласить туда их бывших партнеров по танцам, таких же, как и они, пенсионеров.
Дети Хилажевых тоже танцуют — все. На районном Сабантуе этим летом они танцевали все вместе — двенадцать человек.
Надежда Фроловна Ханнанова — руководитель Народного вокального ансамбля «Надежда» из города Салавата, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан. В свои 72 года она руководит одиннадцатью участницами и уверена: песня не даёт стареть.
«Сколько фестиваль существует — столько и мы в нем участвуем. Первое место у нас постоянное», — говорит она о фестивале «Я люблю тебя, жизнь!».
История коллектива началась с квартета сестёр Мироновых — родных сестёр руководительницы. Сегодня в ансамбле одиннадцать человек, все пенсионеры, все непрофессионалы. Сама Надежда Фроловна в сфере культуры всю жизнь: тридцать лет проработала в Якутии, двадцать из них — директором.
«Мы поём разные песни — не только народные русские. Мы поём и а капелла, и под фонограммы. Живём с этим, как говорится, не с возрастом в ногу, а вперёд идём», — смеется она.
Ансамбль активно работает со школьниками: ходит по школам и учит детей современным песням.
«Нам шестьдесят-семьдесят лет, а мы для них поём современные песни. Сейчас дети очень любят репертуар Надежды Кадышевой. Ждут нас в школах. Мы с молодёжью очень дружим», — говорит Надежда Фроловна.
За плечами коллектива — выступления в Сочи, Черноморске, участие в передаче у Андрея Малахова. А совсем недавно ансамбль получил приглашение в Китай на фестиваль людей старшего поколения — участницы уже оформили загранпаспорта.
На XV фестивале ансамбль сделал подарок жюри — исполнил песню «Эльдермеш» на татарском языке в собственной стилизации.
«Наши друзья по сцене — татары, башкиры, так нас благодарили: „Какие вы молодцы, в Год единства народов вы сделали такую песню“», — с гордостью рассказывает руководитель.
«Творчество украшает нашу жизнь, делает её счастливой. Фестиваль нас поддерживает, и мы молодимся, форму держим, в бассейн, спортзал ходим», — делится Надежда Фроловна.
Виталий Николаевич Захаров из села Новые Карамалы Миякинского района — участник народного чувашского фольклорного ансамбля «Сувар». Он не только играет на чувашском народном инструменте шубыр, но и сам изготавливает его. Он единственный в районе музыкант, владеющий игрой на этом инструменте. Деятельность музыканта-самоучки отмечена дипломом «За особый вклад в развитие народного фольклора» на районном фестивале-конкурсе «Демские узоры».
Интерес к шубыру у него появился ещё в детстве — у соседа был такой инструмент, но тот держал его в мешке и не показывал.
«Мы маленькие были, он боялся, наверное, что испортим», — вспоминает Виталий Николаевич.
Потом сосед умер, а инструмент потерялся. Виталий Николаевич искал шубыр по деревням, не мог вспомнить, как тот выглядел. Помогла бывшая завклубом: подсказала ехать в деревню Кекен-Васильевка. Там нашли старый инструмент — и по его подобию мастер сделал свой.
Шубыр делается из ильма — дерева, похожего на вяз. Игровая трубка двойная: одна сторона — пять дырочек, другая — две, только низкие тона.
«Раньше шубыр всё сопровождал — и похороны, и свадьбу, и все мероприятия, пока гармонь не вытеснила его», — рассказывает Виталий Николаевич.
В том числе благодаря стараниям нашего героя чувашский шубыр внесли в каталог нематериального этнокультурного наследия народов Республики Башкортостан.
Интерес к инструменту у Виталия Николаевича был всегда. Ещё в молодости он хотел попробовать играть, смотрел, как играют другие. Но времени не было — в деревне работы хватает.
«Если честно сказать, я с молодости хотел на нём попробовать играть, тянулся к музыке», — признаётся он.
В ансамбле «Сувар» Виталий Николаевич играет с двухтысячных. Инструмент он сделал только в 2008 году и с тех пор не расстаётся с музыкой.
Сейчас дома у мастера хранится целый набор инструментов: шубыр, флейта, гармошка и даже чувашская скрипка. Кстати, скрипку он тоже сделал сам — увидел в книжке чувашские инструменты и решил попробовать. И даже научился что-то играть на ней.
Супруга Виталия Николаевича Галина Михайловна разделяет его интересы, тоже занимается в ансамбле. Они учились в одном классе, поженились в 1982 году. Вместе прожили 44 года, вырастили троих сыновей, которые подарили им восемь внуков и внучек.
Виталий Николаевич готов передавать своё мастерство, но желающих пока мало. Старший внук тоже занимался вместе с дедом, но сейчас вырос, уехал в город.
А ведь он сам в пожилом возрасте научился играть на музыкальных инструментах, хотя раньше с ними дела не имел. И не только играть — изготавливать их из дерева, быть мастером на все руки.
«По душе мне все это», — просто объясняет свое увлечение Виталий Николаевич.
Справка
Республиканский фестиваль творчества людей старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь!» проводится под эгидой министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ с 2012 года в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Семья».
На протяжении 15 лет фестиваль продолжает оставаться одним из самых востребованных мероприятий среди пожилых граждан, ежегодно охватывая не менее 2 тысяч участников в возрасте от 65 до 85 лет и старше. Для участия в заключительном мероприятии фестиваля, гала-концерте, посвящённом Дню пожилых людей, в Уфу были приглашены 38 коллективов и исполнителей из 24 муниципальных районов и городских округов республики, а также коллектив из Иркутской области.
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