«Я люблю тебя, жизнь!»: для кого пенсия — это второе дыхание

1 октября в России отмечают День пожилых людей. В Башкирии уже пятнадцать лет подряд накануне этой даты проходит республиканский фестиваль творчества людей старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь!». Его участники — не просто зрители и не просто артисты. Это люди, которые, выйдя на пенсию, не остановились, а нашли второе дыхание: в песне, в танце, в народном творчестве, в общении друг с другом.

«Долго, достойно и дома — так должны жить люди в Башкортостане», — говорит Глава республики Радий Хабиров. Эти слова — не просто формула, а ориентир. И герои нашего материала как раз живут именно так: долго, достойно и активно. А республика старается им в этом помогать — через программу «Башкирское долголетие», центр «Именлек», поддержку ветеранских организаций и другое.

Мы собрали несколько историй участников фестиваля — из Мелеуза, Учалов, Салавата и Миякинского района. Они разные: учительница и танцующая пара, руководитель ансамбля и мастер-самоучка. Но все они об одном — возраст не помеха, если есть дело, которое зажигает.

«Песня продлевает жизнь»

Валентина Васильевна Редина из Мелеуза поёт в Народном хоре русской песни «Уральские самоцветы» с самого основания коллектива. В свои 78 лет она дважды в неделю ходит на репетиции и выступает на сцене.

Репетиции для Валентины Васильевны — не просто музыка, а настоящий выход в свет.

«Я занимаюсь с начала основания хора. Два раза в неделю — это нужно и собраться, и причёску сделать. Чем не выход в свет? Это же подстёгивает, заставляет готовиться и на сцену мы уже другими людьми выходим», — улыбается она.