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08:55 (UTC+5), 01 Октября 2026

«Я люблю тебя, жизнь!»: для кого пенсия — это второе дыхание

Ко Дню пожилых людей — о тех, кто не собирается стареть.

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автор ИА «Башинформ»
Фото: автор | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

1 октября в России отмечают День пожилых людей. В Башкирии уже пятнадцать лет подряд накануне этой даты проходит республиканский фестиваль творчества людей старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь!». Его участники — не просто зрители и не просто артисты. Это люди, которые, выйдя на пенсию, не остановились, а нашли второе дыхание: в песне, в танце, в народном творчестве, в общении друг с другом.

«Долго, достойно и дома — так должны жить люди в Башкортостане», — говорит Глава республики Радий Хабиров. Эти слова — не просто формула, а ориентир. И герои нашего материала как раз живут именно так: долго, достойно и активно. А республика старается им в этом помогать — через программу «Башкирское долголетие», центр «Именлек», поддержку ветеранских организаций и другое.

Мы собрали несколько историй участников фестиваля — из Мелеуза, Учалов, Салавата и Миякинского района. Они разные: учительница и танцующая пара, руководитель ансамбля и мастер-самоучка. Но все они об одном — возраст не помеха, если есть дело, которое зажигает.

«Песня продлевает жизнь»

Валентина Васильевна Редина из Мелеуза поёт в Народном хоре русской песни «Уральские самоцветы» с самого основания коллектива. В свои 78 лет она дважды в неделю ходит на репетиции и выступает на сцене.

Репетиции для Валентины Васильевны — не просто музыка, а настоящий выход в свет.

«Я занимаюсь с начала основания хора. Два раза в неделю — это нужно и собраться, и причёску сделать. Чем не выход в свет? Это же подстёгивает, заставляет готовиться и на сцену мы уже другими людьми выходим», — улыбается она.

специально для ИА «Башинформ» хор русской песни «Уральские самоцветы»
Фото: специально для ИА «Башинформ» | хор русской песни «Уральские самоцветы»

Любовь к музыке осталась с молодости — особенно к песням о Родине, признается собеседница агентства.

«Мелеуз — город небольшой, все друг друга знают. Поэтому, когда мне позвонили участники и пригласили в коллектив, я не раздумывая согласилась, потому что петь люблю, особенно когда песня хорошая, трогает за душу. Песня — это ведь наша жизнь, она продлевает жизнь», — говорит Валентина Васильевна.

Всего в хоре около тридцати человек — бывшие воспитатели, учителя, медики. Самым старшим участникам хора — 78 лет, таких в коллективе пятеро. Они уже поставили себе цель: дожить до восьмидесяти и ещё спеть.

Судьба нашей героини складывалась непросто: муж военный, семья много ездила по стране, жила в Германии. Сама Валентина Васильевна работала и в школе, и в детском саду, и в училище, и в институте. Ее общий трудовой стаж — около сорока лет. Выйдя на пенсию, супруги решили осесть в родном Мелеузе и нисколечко об этом не пожалели. Буквально недавно мужу Валентины Васильевны исполнилось 80 лет — вместе они уже 56 лет.

«Самое главное — жить позитивной жизнью, и всё тогда будет хорошо», — уверена Валентина Редина.

Трое детей супругов живут в других городах. «Продолжай заниматься, мама. Пока есть возможность, пока есть здоровье, нужно успевать всё», — поддерживают они родного человека.

Особую благодарность Валентина Васильевна выражает руководителю хора Евгении Усовой, молодому и самому замечательному наставнику. Участницы хора слушают её, понимают, где-то подсказывают и стараются помочь.

«Когда есть такой тандем молодёжи и, как говорят, людей серебряного возраста, это очень здорово. И всё в нашем хоре получается», — заключает Валентина Васильевна Редина.

Евгения Усова хор русской песни «Уральские самоцветы»
Евгения Усова хор русской песни «Уральские самоцветы»
Евгения Усова хор русской песни «Уральские самоцветы»
Евгения Усова хор русской песни «Уральские самоцветы»
Евгения Усова хор русской песни «Уральские самоцветы»
Евгения Усова хор русской песни «Уральские самоцветы»
Евгения Усова хор русской песни «Уральские самоцветы»
Евгения Усова хор русской песни «Уральские самоцветы»
Евгения Усова хор русской песни «Уральские самоцветы»
Евгения Усова хор русской песни «Уральские самоцветы»
Евгения Усова хор русской песни «Уральские самоцветы»
Евгения Усова хор русской песни «Уральские самоцветы»
Евгения Усова хор русской песни «Уральские самоцветы»
Фото: Евгения Усова | хор русской песни «Уральские самоцветы»
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«В ритме танца»

Галимжан и Денира Хилажевы из Учалинского района танцуют в фольклорном ансамбле «Әхирәттәр» («Подруги») районного Дома культуры села Учалы. 30 сентября они выступили на XV фестивале «Я люблю тебя, жизнь!» и стали обладателями Гран-при. Их история — пример того, как любовь к танцу, зародившаяся в молодости, возвращает вкус к жизни на пенсии и объединяет всю семью.

Ансамбль начинал свою работу как чисто женский фольклорный коллектив. Но участницы захотели попробовать себя в танцевальном конкурсе «Баик» — и начали звать в коллектив своих супругов.

«Мы решили поставить танец марш, который мы в молодости танцевали в клубе», — рассказывает Галимжан Габдулажанович.

Танец, который раньше исполняли под гармошку по часу, а то и по три, восстановили уже в сценической форме и получился хороший номер. С этим номером коллектив прошел первый и второй туры танцевального конкурса «Баик». А на фестивале «Я люблю тебя, жизнь!» коллектив с первого раза получил Гран-при среди танцевальных ансамблей.

Денира Хилажева фольклорный ансамбль «Әхирәттәр»
Денира Хилажева фольклорный ансамбль «Әхирәттәр»
Денира Хилажева фольклорный ансамбль «Әхирәттәр»
Денира Хилажева фольклорный ансамбль «Әхирәттәр»
Фото: Денира Хилажева | фольклорный ансамбль «Әхирәттәр»
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Сегодня в ансамбле танцуют девять пар. Они дисциплинированные и очень ответственные. «Все наши танцовщики приходят в ансамбль, как на праздник. Им скажешь: „Ну чё, завтра придём?“ Они говорят: „Да, обязательно, давай, надо приехать“», — смеётся руководитель.

Галимжан Габдулажанович сам много лет работал в культуре и признаётся: работать с людьми серебряного возраста — особое удовольствие. Они дисциплинированные и очень ответственные.

История Галимжана и его супруги Дениры тоже началась с танца. Познакомились они на большом мероприятии — 450-летии вхождения Башкирии в состав России. Денира приехала из Зианчуринского района, Галимжан учился в сельхозинституте. Встретились — и сразу поженились.

Вернувшись после учебы домой, он организовал народный ансамбль танца и руководил им 15 лет, объездил с ним весь мир. А потом остановился… пока год назад супруга не предложила возглавить ансамбль «Әхирәттәр» и пригласить туда их бывших партнеров по танцам, таких же, как и они, пенсионеров.

Дети Хилажевых тоже танцуют — все. На районном Сабантуе этим летом они танцевали все вместе — двенадцать человек.

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Общество

«Не с возрастом в ногу, а вперёд идём»

Надежда Фроловна Ханнанова — руководитель Народного вокального ансамбля «Надежда» из города Салавата, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан. В свои 72 года она руководит одиннадцатью участницами и уверена: песня не даёт стареть.

«Сколько фестиваль существует — столько и мы в нем участвуем. Первое место у нас постоянное», — говорит она о фестивале «Я люблю тебя, жизнь!».

История коллектива началась с квартета сестёр Мироновых — родных сестёр руководительницы. Сегодня в ансамбле одиннадцать человек, все пенсионеры, все непрофессионалы. Сама Надежда Фроловна в сфере культуры всю жизнь: тридцать лет проработала в Якутии, двадцать из них — директором.

«Мы поём разные песни — не только народные русские. Мы поём и а капелла, и под фонограммы. Живём с этим, как говорится, не с возрастом в ногу, а вперёд идём», — смеется она.

Ансамбль активно работает со школьниками: ходит по школам и учит детей современным песням.

«Нам шестьдесят-семьдесят лет, а мы для них поём современные песни. Сейчас дети очень любят репертуар Надежды Кадышевой. Ждут нас в школах. Мы с молодёжью очень дружим», — говорит Надежда Фроловна.

Надежда Ханнанова Народный вокальный ансамбль «Надежда»
Надежда Ханнанова Народный вокальный ансамбль «Надежда»
Надежда Ханнанова Народный вокальный ансамбль «Надежда»
Надежда Ханнанова Народный вокальный ансамбль «Надежда»
Надежда Ханнанова Народный вокальный ансамбль «Надежда»
Надежда Ханнанова Народный вокальный ансамбль «Надежда»
Надежда Ханнанова Народный вокальный ансамбль «Надежда»
Надежда Ханнанова Народный вокальный ансамбль «Надежда»
Надежда Ханнанова Народный вокальный ансамбль «Надежда»
Фото: Надежда Ханнанова | Народный вокальный ансамбль «Надежда»
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За плечами коллектива — выступления в Сочи, Черноморске, участие в передаче у Андрея Малахова. А совсем недавно ансамбль получил приглашение в Китай на фестиваль людей старшего поколения — участницы уже оформили загранпаспорта.

На XV фестивале ансамбль сделал подарок жюри — исполнил песню «Эльдермеш» на татарском языке в собственной стилизации.

«Наши друзья по сцене — татары, башкиры, так нас благодарили: „Какие вы молодцы, в Год единства народов вы сделали такую песню“», — с гордостью рассказывает руководитель.

«Творчество украшает нашу жизнь, делает её счастливой. Фестиваль нас поддерживает, и мы молодимся, форму держим, в бассейн, спортзал ходим», — делится Надежда Фроловна.

«Воплотил юношескую мечту на пенсии»

Виталий Николаевич Захаров из села Новые Карамалы Миякинского района — участник народного чувашского фольклорного ансамбля «Сувар». Он не только играет на чувашском народном инструменте шубыр, но и сам изготавливает его. Он единственный в районе музыкант, владеющий игрой на этом инструменте. Деятельность музыканта-самоучки отмечена дипломом «За особый вклад в развитие народного фольклора» на районном фестивале-конкурсе «Демские узоры».

Интерес к шубыру у него появился ещё в детстве — у соседа был такой инструмент, но тот держал его в мешке и не показывал.

«Мы маленькие были, он боялся, наверное, что испортим», — вспоминает Виталий Николаевич.

Потом сосед умер, а инструмент потерялся. Виталий Николаевич искал шубыр по деревням, не мог вспомнить, как тот выглядел. Помогла бывшая завклубом: подсказала ехать в деревню Кекен-Васильевка. Там нашли старый инструмент — и по его подобию мастер сделал свой.

Шубыр делается из ильма — дерева, похожего на вяз. Игровая трубка двойная: одна сторона — пять дырочек, другая — две, только низкие тона.

«Раньше шубыр всё сопровождал — и похороны, и свадьбу, и все мероприятия, пока гармонь не вытеснила его», — рассказывает Виталий Николаевич.

В том числе благодаря стараниям нашего героя чувашский шубыр внесли в каталог нематериального этнокультурного наследия народов Республики Башкортостан.

Интерес к инструменту у Виталия Николаевича был всегда. Ещё в молодости он хотел попробовать играть, смотрел, как играют другие. Но времени не было — в деревне работы хватает.

«Если честно сказать, я с молодости хотел на нём попробовать играть, тянулся к музыке», — признаётся он.

В ансамбле «Сувар» Виталий Николаевич играет с двухтысячных. Инструмент он сделал только в 2008 году и с тех пор не расстаётся с музыкой.

Марина Павлова Народный чувашский фольклорный ансамбль «Сувар»
Марина Павлова Народный чувашский фольклорный ансамбль «Сувар»
Марина Павлова Народный чувашский фольклорный ансамбль «Сувар»
Марина Павлова Народный чувашский фольклорный ансамбль «Сувар»
Марина Павлова Народный чувашский фольклорный ансамбль «Сувар»
Марина Павлова Народный чувашский фольклорный ансамбль «Сувар»
Марина Павлова Народный чувашский фольклорный ансамбль «Сувар»
Марина Павлова Народный чувашский фольклорный ансамбль «Сувар»
Марина Павлова Народный чувашский фольклорный ансамбль «Сувар»
Марина Павлова Народный чувашский фольклорный ансамбль «Сувар»
Фото: Марина Павлова | Народный чувашский фольклорный ансамбль «Сувар»
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Сейчас дома у мастера хранится целый набор инструментов: шубыр, флейта, гармошка и даже чувашская скрипка. Кстати, скрипку он тоже сделал сам — увидел в книжке чувашские инструменты и решил попробовать. И даже научился что-то играть на ней.

Супруга Виталия Николаевича Галина Михайловна разделяет его интересы, тоже занимается в ансамбле. Они учились в одном классе, поженились в 1982 году. Вместе прожили 44 года, вырастили троих сыновей, которые подарили им восемь внуков и внучек.

Виталий Николаевич готов передавать своё мастерство, но желающих пока мало. Старший внук тоже занимался вместе с дедом, но сейчас вырос, уехал в город.

А ведь он сам в пожилом возрасте научился играть на музыкальных инструментах, хотя раньше с ними дела не имел. И не только играть — изготавливать их из дерева, быть мастером на все руки.

«По душе мне все это», — просто объясняет свое увлечение Виталий Николаевич.

Справка

Республиканский фестиваль творчества людей старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь!» проводится под эгидой министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ с 2012 года в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Семья».

На протяжении 15 лет фестиваль продолжает оставаться одним из самых востребованных мероприятий среди пожилых граждан, ежегодно охватывая не менее 2 тысяч участников в возрасте от 65 до 85 лет и старше. Для участия в заключительном мероприятии фестиваля, гала-концерте, посвящённом Дню пожилых людей, в Уфу были приглашены 38 коллективов и исполнителей из 24 муниципальных районов и городских округов республики, а также коллектив из Иркутской области.

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