Башкирия строит технопарк за рубежом, рассказала о спорте для СВОих

На прошедшей неделе, с 20 по 22 октября, делегация Башкортостана во главе с Радием Хабировым работала в Узбекистане. Это один из главных партнеров нашей республики, с которым мы развиваем многоплановое взаимовыгодное сотрудничество.
Так, в Самарканде, который является туристической жемчужиной этой страны, Глава Башкирии обсудил с хокимом области развитие туризма и прямого авиасообщения из Уфы. «Интерес к этому направлению у наших жителей большой», – отметил он.
Также в Самаркандской области Хабиров побывал на заводе по выпуску стройматериалов компании Cemix холдинга Lasselsberger Group. Ранее у нас в Абзелиловском районе запустили предприятие холдинга. Теперь Глава Башкирии обсудил с гендиректором компании строительство у нас ещё одного такого предприятия. По словам Хабирова, завод начнут строить, как только «ситуация с иностранными инвестициями будет поспокойнее».
Ключевым событием рабочей поездки стала закладка первого камня в строительство башкирско-узбекского индустриального технопарка «Бекабад» в Ташкентской области. Старт строительству дал Глава Башкирии вместе с хокимом области Зойиром Мирзаевым. Ранее инициативу по созданию технопарка одобрили на заседании Российско-узбекской межправительственной комиссии.
На церемонии Радий Хабиров отметил, что благодаря усилиям президентов двух наших стран есть возможности для эффективного сотрудничества и развития производственной кооперации между регионами. Управляющей организацией технопарка стала Башкирская инвестиционная управляющая компания.
«Башкортостан принял решение инвестировать серьёзные средства в это большое и хорошее дело. И мы видим перспективы в развитии "Бекабада"», – подчеркнул Радий Хабиров.
Согласно проекту в «Бекабаде» на 100 га возведут объекты с инженерной и транспортной инфраструктурой, производственные блоки, склады, а также офисы, ресторан. Башкирские резиденты намерены построить здесь заводы по производству металлоконструкций, бурильного оборудования. Для них предусмотрены льготы.
«Для Башкортостана это первый опыт, когда инвестируем достаточно серьёзные суммы на создание технопарка в другом государстве», – сказал Глава республики.
Создание совместного технопарка и другие темы Радий Хабиров обсудил также на встрече с послом России в Узбекистане Алексеем Ерховым. Они говорили об укреплении сотрудничества между регионами двух стран, развитии культурных и гуманитарных связей.
Также в Узбекистане наша делегация работала на мероприятиях, посвящённых обмену практиками в области реабилитации и паллиативной помощи. Башкортостан и Узбекистан подписали меморандум о развитии паллиативной и хосписной помощи детям с тяжёлыми заболеваниями. Стороны договорились об обмене лучшими практиками в этой сфере.
В Самарканде создается детский хоспис, концепция которого основана на опыте Башкортостана, также наши специалисты помогают узбекским коллегам с организацией работы учреждения. На стройплощадке хосписа побывала председатель попечительских советов благотворительных фондов «Территория счастья» и «Уфимский хоспис» Каринэ Хабирова. Также она приняла участие в работе Всемирного саммита и Международного конгресса по детской онкологии. На конгрессе специалисты из разных стран обсудили современные методы диагностики и лечения детей с онкологией. Представляя опыт Башкирии, Каринэ Хабирова подчеркнула уникальность нашей системы паллиативной помощи, объединившей госфинансирование, благотворительный фонд и поддержку правительства республики. Также она рассказала об опыте Уфимского хосписа, идею создания которого поддержал Глава республики.
Подводя итоги визита делегации нашей республики в Узбекистан, Радий Хабиров отметил, что главной целью рабочей поездки стало начало строительства совместного индустриального технопарка. По его словам, важно то, что в «Бекабаде» дают возможность сразу выйти на рынок Узбекистана – государства с высокими темпами развития промышленности, строительства, гуманитарной сферы.
«В целом наше сотрудничество очень многоплановое – взаимодействуем в области сельского хозяйства, туризма, культуры и спорта», – подытожил Глава Башкирии.
В эти же дни, с 21 по 23 октября, по поручению Радия Хабирова делегация Башкирии во главе с вице-премьером — министром спорта Русланом Хабибовым принимала участие в 14-м международном форуме «Россия — спортивная держава». На этот раз центром обсуждения важных тем в области физкультуры и спорта стал Красноярск. А два года назад главный спортивный форум страны с участием президента Владимира Путина прошел в нашей республике.
В своем видеообращении к участникам нынешнего форума, главной темой которого стал «Спорт: объединяя мир в эпоху перемен», Путин подчеркнул, что «такие эпохи, периоды определяют будущее, формируют условия дальнейшего развития государств и народов». По его словам, «наша страна видит будущее спорта в его максимальной доступности, в активном использовании инновационных технологий». Путин также высказался за наращивание поддержки национальных видов спорта, это «уникальный инструмент воспитания и чувства патриотизма и уважения к другим культурам, а значит, укрепления взаимопонимания между людьми», сказал он.
Делегаты из Башкирии провели на форуме рабочие встречи, приняли участие в дискуссиях и круглых столах. Так, наша делегация участвовала в чествовании лучших паралимпийцев страны по итогам 2026 года. На церемонии вице-премьер республики наградил победителя в номинации «Личным примером» – главного тренера паралимпийской сборной России по плаванию Юрия Назаренко. На прошедшем чемпионате Европы под его руководством наша паралимпийская сборная по плаванию завоевала 92 медали, из них 33 золотые. В Башкортостане адаптивной физкультурой и спортом занимаются почти 47 тысяч человек.
На сессии «Как спорт помогает восстановить активность и обрести новые цели» отметили опыт нашей республики в развитии адаптивного спорта для ветеранов СВО. Спикер сессии, 13-кратная паралимпийская чемпионка Рима Баталова подчеркнула, что в Башкортостане адаптивный и паралимпийский спорт начали развивать ещё в 1990-е годы. Сегодня накопленный опыт и инфраструктура создают основу для дальнейшего расширения возможностей, в том числе для вовлечения ветеранов СВО в адаптивный спорт, что остаётся одним из приоритетов в работе. Так, в Башкирии реализуют проект «Мужество», направленный на поддержку участников СВО. В этого году в физкультурно-массовых мероприятиях приняли участие более 2,5 тысячи человек. В сборную Башкортостана по 13 видам спорта вошли 63 ветерана СВО с инвалидностью. Ещё 18 ветеранов проходят обучение и станут тренерами.
О роли тренера в развитии спорта и воспитании чемпионов делегаты нашей республики рассказали на сессии «Время сильных». В частности, они поделились механизмами поддержки наших наставников. Это программы, которые реализуются по инициативе Главы Башкирии Радия Хабирова, «Сельский тренер», «Городской тренер», пожизненные стипендии для спортсменов и тренеров и многие другие. Как пример вице-премьер Руслан Хабибов привёл тренера Петра Буйлова, который воспитал 50 призёров и чемпионов Паралимпийских игр, а его воспитанники установили более 40 мировых рекордов. Также министр спорта Башкирии предложил провести в рамках 70-летия спортивного общества «Буревестник» эстафету студенческого спорта, начать его на Дальнем Востоке, а завершить на Красной площади в Москве. «Башкортостан здесь готов оказать содействие», — сказал он, подчеркнув, что у нас развитию студенческого спорта особое внимание уделяет Глава республики. В регионе систематически занимаются физкультурой и спортом более 67% студентов.
На международном форуме Башкирию отметили благодарностью министра спорта РФ за успешное проведение в республике соревнований Спартакиады народов России среди сильнейших спортсменов.
21 октября в Башкирии отметили молодой, но самый яркий и красивый праздник — День национального танца. Поздравляя жителей, Глава региона Радий Хабиров подчеркнул, что дату выбрали не случайно — 21 октября родился наш легендарный хореограф, основатель Государственного академического ансамбля народного танца республики Файзи Гаскаров.
«Он называл танец душой народа. И сегодня его мудрая формула выражает наше отношение к этому виду искусства», — уверен Радий Хабиров. Он отметил, что дружба разных народов, взаимное уважение к языку, культуре и традициям являются главной силой многонационального Башкортостана и всей страны. По его словам, этот праздник — хороший повод, чтобы научиться еще лучше понимать друг друга.
Новый праздник – День национального танца в республике учредили и впервые отметили в прошлом году. Указ Радия Хабирова об этом вышел 11 октября 2025 года.
В Башкирском отделении Сбербанка назначили нового управляющего. Им стал Олег Малинин. 22 октября с вновь назначенным руководителем реготделения компании встретился Глава Башкирии. Радий Хабиров пожелал Олегу Малинину успехов в работе. Также он поблагодарил Сбербанк за поддержку проектов в сфере жилищного строительства, здравоохранения, образования и инфраструктуры республики, в том числе – за содействие в обновлении парка имени Ленина. Его открыли ко Дню республики.
«Сбер – это ключевой банк в Башкортостане, мы очень слаженно работаем с вами», – подчеркнул на встрече Хабиров. Стороны обсудили ключевые направления совместной работы.
По словам вице-президента Сбербанка Патра Колтыпина, у Олега Малинина «глубокая экспертиза в работе с корпоративными клиентами. Его опыт поможет повышать конкурентоспособность Башкортостана».
Олег Малинин окончил Московский государственный университет леса. Трудовую деятельность в Сбере начал в 2000 году контролером-кассиром.
В Башкирии появится фонд помощи детям военнослужащих. С такой инициативой выступила семья погибшего на СВО командира десантно-штурмового взвода Ярослава Андрющенко. Об этом сообщил Глава Башкортостана, выразив уважение и поддержку данному решению. «Низкий поклон за эту инициативу», — отметил Радий Хабиров.
Старший лейтенант Ярослав Андрющенко погиб в августе этого года, выполняя боевое задание. Вместе с супругой они воспитывали пятерых детей. В 2025 году Андрющенко победили во всероссийском конкурсе «Семья года». А 22 октября образцовый отец и глава многодетной семьи Ярослав Андрющенко посмертно удостоен звания «Папа года — 2026». Награду Всероссийского конкурса вручили семье героя в Общественной палате страны.
«Ярославу – светлая память и вечная слава. О его близких мы обязательно позаботимся, как и обо всех, чьи отцы-герои отдали свои жизни за Родину», – отметил Глава Башкирии.
Республика продолжает оказывать помощь нашим воинам на передовой и делает все для победы. Так, на минувшей неделе бойцы МСП «Башкортостан» получили партию древесины для обустройства позиций, а также необходимые вещи и оборудование, бронированный автомобиль. Здесь, в тылу, на защиту предприятий и мирных жителей от атак БПЛА противника встали многодетный отец Марсель, командир зенитной установки отряда «БАРС» с позывным «Учитель» и многие другие. А вернувшиеся с фронта ветераны получают в Башкирии господдержку на развитие своего бизнеса. Так, участник СВО Ильдар Ялаев открыл собственный автосервис в Дюртюлинском районе.
Обо всех мерах поддержки участников СВО – читайте здесь.
Глава Башкортостана вручил орден Салавата Юлаева капитану уфимской хоккейной команды Григорию Панину. Церемония прошла 25 октября в Уфе после матча между клубами «Салават Юлаев» и «Ак Барс», который посетил Радий Хабиров. А перед началом «зелёного дерби» прошла торжественная церемония, посвящённая 1000-му матчу в КХЛ Григория Панина. Таким образом, Панин стал шестым игроком в истории лиги, который достиг этой отметки.
«Вы можете себе представить – тысяча матчей в КХЛ! И в каждом сколько эмоций и сил. Хоккей достаточно жёсткая игра, где нельзя давать слабину. Григорий прекрасно справляется со своими задачами как игрок и капитан», – сказал Радий Хабиров. Он также отметил хоккеиста за его доброту и участие. В честь юбилея хоккеисту подарили золотую клюшку, памятное джерси и торжественно подняли стяг. Президент КХЛ Алексей Морозов передал Панину памятную медаль лиги.
Глава Башкирии поблагодарил хоккеистов за зрелищную игру, несмотря на проигрыш «юлаевцев». «Немного не хватило удачи», – сказал он, отметив, что наша «команда обречена на успех».
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