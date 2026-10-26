Башкирия строит технопарк за рубежом, рассказала о спорте для СВОих

На церемонии Радий Хабиров отметил, что благодаря усилиям президентов двух наших стран есть возможности для эффективного сотрудничества и развития производственной кооперации между регионами. Управляющей организацией технопарка стала Башкирская инвестиционная управляющая компания.

«Башкортостан принял решение инвестировать серьёзные средства в это большое и хорошее дело. И мы видим перспективы в развитии "Бекабада"», – подчеркнул Радий Хабиров.

Согласно проекту в «Бекабаде» на 100 га возведут объекты с инженерной и транспортной инфраструктурой, производственные блоки, склады, а также офисы, ресторан. Башкирские резиденты намерены построить здесь заводы по производству металлоконструкций, бурильного оборудования. Для них предусмотрены льготы.

«Для Башкортостана это первый опыт, когда инвестируем достаточно серьёзные суммы на создание технопарка в другом государстве», – сказал Глава республики.

Создание совместного технопарка и другие темы Радий Хабиров обсудил также на встрече с послом России в Узбекистане Алексеем Ерховым. Они говорили об укреплении сотрудничества между регионами двух стран, развитии культурных и гуманитарных связей.

Также в Узбекистане наша делегация работала на мероприятиях, посвящённых обмену практиками в области реабилитации и паллиативной помощи. Башкортостан и Узбекистан подписали меморандум о развитии паллиативной и хосписной помощи детям с тяжёлыми заболеваниями. Стороны договорились об обмене лучшими практиками в этой сфере.