Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем национального танца

Сегодня, 21 октября, в республике отмечается День национального танца Башкортостана. Глава региона Радий Хабиров обратился к жителям со словами поздравления, подчеркнув значимость этого молодого, но яркого праздника.

«Сегодня мы отмечаем молодой, но, пожалуй, самый яркий и красивый праздник — День национального танца Башкортостана. Дату выбрали не случайно — 21 октября родился наш легендарный хореограф, основатель Государственного академического ансамбля народного танца республики Файзи Гаскаров. Он называл танец душой народа. И сегодня его мудрая формула выражает наше отношение к этому виду искусства», — написал Радий Хабиров.

Глава республики отметил, что дружба разных народов, взаимное уважение к языку, культуре, обычаям и традициям являются главной силой многонационального Башкортостана и всей страны. По его словам, сегодняшний праздник — это хороший повод, чтобы научиться еще лучше понимать друг друга.

«Всех поздравляю!» — завершил свое обращение Радий Хабиров.

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