Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем национального танца

Сегодня, 21 октября, в республике отмечается День национального танца Башкортостана. Глава региона Радий Хабиров обратился к жителям со словами поздравления, подчеркнув значимость этого молодого, но яркого праздника.
«Сегодня мы отмечаем молодой, но, пожалуй, самый яркий и красивый праздник — День национального танца Башкортостана. Дату выбрали не случайно — 21 октября родился наш легендарный хореограф, основатель Государственного академического ансамбля народного танца республики Файзи Гаскаров. Он называл танец душой народа. И сегодня его мудрая формула выражает наше отношение к этому виду искусства», — написал Радий Хабиров.
Глава республики отметил, что дружба разных народов, взаимное уважение к языку, культуре, обычаям и традициям являются главной силой многонационального Башкортостана и всей страны. По его словам, сегодняшний праздник — это хороший повод, чтобы научиться еще лучше понимать друг друга.
«Всех поздравляю!» — завершил свое обращение Радий Хабиров.
Ранее сообщалось: уфимский ансамбль «Мирас» отправится в гастрольный тур по Уралу.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.