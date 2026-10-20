Уфимский ансамбль «Мирас» отправится в гастрольный тур по Уралу

Коллектив представит зрителям концертную программу «Ритмы мира» (6+). В неё войдут песни, танцы и инструментальные мелодии разных народов. Зрители услышат звучание национальных башкирских инструментов — курая и кыл-кубыза, а также увидят образцы хореографии и сценические костюмы, отражающие многообразие этнических культур.

Название коллектива в переводе с башкирского означает «наследие», что определяет его творческую миссию: сохранение и развитие культурных традиций народов России и мира. Ансамбль создан в 1992 году и является одним из ведущих профессиональных коллективов Башкортостана.

«Подготовка к гастрольному туру — это всегда большая организационная работа для всего коллектива. Программа „Ритмы мира“ соберёт лучшие номера из репертуара ансамбля. Она динамичная, яркая и, надеюсь, запомнится зрителям и станет большим событием в культурной жизни каждого города», — отметил директор ансамбля, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Байрас Ишбердин.