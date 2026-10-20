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20:03 (UTC+5), 20 Октября 2026

Уфимский ансамбль «Мирас» отправится в гастрольный тур по Уралу

С 21 по 28 октября Уфимский ансамбль песни и танца «Мирас» выступит с концертами в восьми населённых пунктах Челябинской, Курганской и Свердловской областей.

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Ильшат Ахметов пресс-служба ФАПиТ «Мирас»
Фото: Ильшат Ахметов | пресс-служба ФАПиТ «Мирас»
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»
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Коллектив представит зрителям концертную программу «Ритмы мира» (6+). В неё войдут песни, танцы и инструментальные мелодии разных народов. Зрители услышат звучание национальных башкирских инструментов — курая и кыл-кубыза, а также увидят образцы хореографии и сценические костюмы, отражающие многообразие этнических культур.

Название коллектива в переводе с башкирского означает «наследие», что определяет его творческую миссию: сохранение и развитие культурных традиций народов России и мира. Ансамбль создан в 1992 году и является одним из ведущих профессиональных коллективов Башкортостана. 

«Подготовка к гастрольному туру — это всегда большая организационная работа для всего коллектива. Программа „Ритмы мира“ соберёт лучшие номера из репертуара ансамбля. Она динамичная, яркая и, надеюсь, запомнится зрителям и станет большим событием в культурной жизни каждого города», — отметил директор ансамбля, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Байрас Ишбердин.

Ильшат Ахметов пресс-служба ФАПиТ «Мирас»
Ильшат Ахметов пресс-служба ФАПиТ «Мирас»
Ильшат Ахметов пресс-служба ФАПиТ «Мирас»
Ильшат Ахметов пресс-служба ФАПиТ «Мирас»
Фото: Ильшат Ахметов | пресс-служба ФАПиТ «Мирас»
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В программе — вокально-хореографические композиции, хоровые произведения и сольные номера. Своё мастерство покажут ведущие солисты, среди которых кураист Мирас Узянбаев и заслуженная артистка Республики Башкортостан Залия Ганиатуллина, исполняющая композиции на кыл-кубызе. Масштабные концерты «Мираса» традиционно передают национальный колорит башкирского искусства и богатство культурного наследия народов России и мира.

Гастрольный маршрут охватит восемь населённых пунктов. Выступления пройдут 21 октября в Миньяре, 22 октября в Челябинске, 23 октября в Сафакулево, 24 октября в Альменево, 25 октября в Акбашево, 26 октября в Кургане, 27 октября в Екатеринбурге и 28 октября в Сатке.

Гастроли проходят в рамках федеральной программы «Мы — Россия» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ. Организатор — ФГБУК «Росконцерт». В этом году на участие в программе «Мы — Россия» поступило 102 заявки от национальных коллективов, однако отобрано было лишь 62. «Мирас» ежегодно подтверждает этот высокий статус, представляя культуру республики на федеральных площадках.

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