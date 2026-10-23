Михаил Дегтярёв отметил Башкирию за успешную Спартакиаду народов России

В Красноярске на XIV Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» башкирскую делегацию отметили благодарностью министра спорта РФ, председателя Олимпийского комитета России Михаила Дегтярёва. Об этом сообщил вице-премьер правительства Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов. По его словам, награда получена за успешное проведение в республике соревнований Спартакиады народов России среди сильнейших спортсменов.
В предыдущие два дня делегаты из Башкирии провели несколько рабочих встреч, приняли участие в ряде панельных дискуссий и круглых столов. В частности, Руслан Хабибов выступил на сессии «Время сильных». Главной темой выступления стала роль тренера в развитии спорта и воспитании чемпионов.
«Сегодня заключительный день форума. Планируем принять участие в ряде деловых сессий и в пленарном заседании форума под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко», — сказал Руслан Хабибов.
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