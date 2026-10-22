Руслан Хабибов рассказал в Красноярске о роли тренеров в развитии спорта

Спорт является государственной задачей, а тренер — основой всей спортивной системы. Об этом сегодня в Красноярске на полях XIV Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» заявил вице-премьер правительства Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов.

Как ранее сообщал «Башинформ», он принял участие в работе сессии «Время сильных». Главной темой выступления стала роль тренера в развитии спорта и воспитании чемпионов.

«Республика Башкортостан гордится своими олимпийскими и паралимпийскими чемпионами. Но за каждым большим результатом стоит наставник, который помогает спортсмену раскрыть свой потенциал и пройти путь к вершине», — отметил Руслан Хабибов.

В качестве примера он привёл Петра Буйлова, который воспитал 50 призёров и чемпионов Паралимпийских игр, а его воспитанники установили более 40 мировых рекордов.

Говоря о том, как внимание к потребностям спортсменов может менять спортивную инфраструктуру, Руслан Хабибов рассказал историю, произошедшую в 2018 году на форуме «Россия — спортивная держава» в Ульяновске. Тогда юная гимнастка Дарья Крутько обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой построить поролоновую яму для тренировок. Глава государства дал соответствующее поручение. Впоследствии в республике построили Центр гимнастики Башкортостана.