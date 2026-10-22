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16:23 (UTC+5), 22 Октября 2026

Руслан Хабибов рассказал в Красноярске о роли тренеров в развитии спорта

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
Журналист
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Спорт является государственной задачей, а тренер — основой всей спортивной системы. Об этом сегодня в Красноярске на полях XIV Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» заявил вице-премьер правительства Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов.

Как ранее сообщал «Башинформ», он принял участие в работе сессии «Время сильных». Главной темой выступления стала роль тренера в развитии спорта и воспитании чемпионов.

«Республика Башкортостан гордится своими олимпийскими и паралимпийскими чемпионами. Но за каждым большим результатом стоит наставник, который помогает спортсмену раскрыть свой потенциал и пройти путь к вершине», — отметил Руслан Хабибов.

В качестве примера он привёл Петра Буйлова, который воспитал 50 призёров и чемпионов Паралимпийских игр, а его воспитанники установили более 40 мировых рекордов.

Говоря о том, как внимание к потребностям спортсменов может менять спортивную инфраструктуру, Руслан Хабибов рассказал историю, произошедшую в 2018 году на форуме «Россия — спортивная держава» в Ульяновске. Тогда юная гимнастка Дарья Крутько обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой построить поролоновую яму для тренировок. Глава государства дал соответствующее поручение. Впоследствии в республике построили Центр гимнастики Башкортостана.

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Руслан Хабибов также напомнил слова Главы Башкирии Радия Хабирова, прозвучавшие на недавнем диалоге «Выбор сильных» в Уфе. Руководитель республики подчеркнул, что многим своим жизненным достижениям обязан спорту, который научил его дисциплине, умению держать удар, уважению к сопернику и ответственности за команду. При этом Радий Хабиров особо отметил роль своего тренера и наставника Александра Николаевича Григорьева, которому он безмерно благодарен.

Трёхкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Карелин, который тоже принял участие в сессии, подчеркнул, что преданность тренеру и уважение к памяти старших помогают сохранять собственные ценности и связь между поколениями.

«Каждый из нас связывает с тренером самое главное — благодарность. Только способность быть благодарными памяти наших старших позволяет нам оставаться самими собой», — отметил Александр Карелин.

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