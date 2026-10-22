В Красноярске изучили опыт развития тренерских школ и династий в Башкирии

Сегодня делегация Башкирии выступила на деловой сессии «Время сильных» XIV Международного форума «Россия — спортивная держава» в Красноярске, в которой также приняли участие трёхкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Карелин, президент федерации самбо Кипра Мариос Андреу, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, помощник президента Международной федерации самбо Асаи Нобуюки. Модератором сессии выступил генеральный секретарь Федерации спортивной борьбы России Георгий Брюсов.
«Обсуждали, как растить тренерские школы и династии и как сделать так, чтобы они становились настоящими становыми хребтами российских победных традиций. Мы в свою очередь поделились механизмами поддержки наших уважаемых наставников в Башкортостане. Это многочисленные программы, которые реализуются по инициативе Главы республики Радия Фаритовича — „Сельский тренер“, „Городской тренер“, пожизненные стипендии для спортсменов и тренеров и многие другие», — сообщил Руслан Хабибов.
Напомним, делегация Башкирии во главе с заместителем премьер-министра правительства республики — министром спорта Русланом Хабибовым принимает участие в XIV Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава». Он проходит в Красноярске с 21 по 23 октября и станет центром обсуждения ключевых тем в области физической культуры, профессионального и массового спорта.
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