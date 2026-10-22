В Красноярске изучили опыт развития тренерских школ и династий в Башкирии

«Обсуждали, как растить тренерские школы и династии и как сделать так, чтобы они становились настоящими становыми хребтами российских победных традиций. Мы в свою очередь поделились механизмами поддержки наших уважаемых наставников в Башкортостане. Это многочисленные программы, которые реализуются по инициативе Главы республики Радия Фаритовича — „Сельский тренер“, „Городской тренер“, пожизненные стипендии для спортсменов и тренеров и многие другие», — сообщил Руслан Хабибов.