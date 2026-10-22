Среда, 4 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Спорт
15:38 (UTC+5), 22 Октября 2026

В Красноярске изучили опыт развития тренерских школ и династий в Башкирии

Башкирия является ключевым спортивным регионом России и этот статус — прямое отражение колоссального труда тренеров республики, которые составляют фундамент всей спортивной отрасли. Об этом заявил вице-премьер правительства Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов.

Добавить в предпочтительные источники Google
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
Журналист
Прослушать статью:

Сегодня делегация Башкирии выступила на деловой сессии «Время сильных» XIV Международного форума «Россия — спортивная держава» в Красноярске, в которой также приняли участие трёхкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Карелин, президент федерации самбо Кипра Мариос Андреу, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, помощник президента Международной федерации самбо Асаи Нобуюки. Модератором сессии выступил генеральный секретарь Федерации спортивной борьбы России Георгий Брюсов.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»

«Обсуждали, как растить тренерские школы и династии и как сделать так, чтобы они становились настоящими становыми хребтами российских победных традиций. Мы в свою очередь поделились механизмами поддержки наших уважаемых наставников в Башкортостане. Это многочисленные программы, которые реализуются по инициативе Главы республики Радия Фаритовича — „Сельский тренер“, „Городской тренер“, пожизненные стипендии для спортсменов и тренеров и многие другие», — сообщил Руслан Хабибов.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»

Напомним, делегация Башкирии во главе с заместителем премьер-министра правительства республики — министром спорта Русланом Хабибовым принимает участие в XIV Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава». Он проходит в Красноярске с 21 по 23 октября и станет центром обсуждения ключевых тем в области физической культуры, профессионального и массового спорта.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru