Делегация из Башкирии отправилась на форум «Россия – спортивная держава»

Спорт объединяет

2026 год для России был продуктивен – многие наши спортсмены вернулись на чемпионаты и первенства мира и Европы, выступив под государственным флагом. Национальный спорт возвращает свои позиции на мировой арене. И задача теперь стоит амбициозная: не просто вернуться, а выстроить конструктивный диалог и основательно закрепиться на всех международных площадках. Именно поэтому главная тема форума в 2026 году звучит как «Спорт: объединяя мир в эпоху перемен». В планах – около 50 деловых мероприятий с участием более 120 спикеров и модераторов дискуссий.

Башкирия – организатор больших форумов

Делегации из Башкирии есть что сказать и показать коллегам. На карте страны республика – не только родина сильнейших атлетов и олимпийских кадров. Это сильный и успешный организатор, за плечами которого проведение больших соревнований мирового и федерального образца. Так, в 2024 году республика держала ответ за организацию в Уфе аналогичного мероприятия – форума «Россия – спортивная держава». Провела более 40 мероприятий и приняла более 5000 участников. Центральным событием «РСД – 2024» стало заседание Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта, которое лично провел глава государства Владимир Путин. К слову, именно тогда и там кандидатуру министра спорта России Михаила Дегтярева предложили на пост президента Олимпийского комитета России.