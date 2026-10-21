Делегация из Башкирии отправилась на форум «Россия – спортивная держава»

2026 год для России был продуктивен – многие наши спортсмены вернулись на чемпионаты и первенства мира и Европы, выступив под государственным флагом. Национальный спорт возвращает свои позиции на мировой арене. И задача теперь стоит амбициозная: не просто вернуться, а выстроить конструктивный диалог и основательно закрепиться на всех международных площадках. Именно поэтому главная тема форума в 2026 году звучит как «Спорт: объединяя мир в эпоху перемен». В планах – около 50 деловых мероприятий с участием более 120 спикеров и модераторов дискуссий.
Делегации из Башкирии есть что сказать и показать коллегам. На карте страны республика – не только родина сильнейших атлетов и олимпийских кадров. Это сильный и успешный организатор, за плечами которого проведение больших соревнований мирового и федерального образца. Так, в 2024 году республика держала ответ за организацию в Уфе аналогичного мероприятия – форума «Россия – спортивная держава». Провела более 40 мероприятий и приняла более 5000 участников. Центральным событием «РСД – 2024» стало заседание Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта, которое лично провел глава государства Владимир Путин. К слову, именно тогда и там кандидатуру министра спорта России Михаила Дегтярева предложили на пост президента Олимпийского комитета России.
Глава Башкирии Радий Хабиров сам в прошлом борец, поэтому развитие спорта для него не просто галочка в отчетах, а вопрос принципа. В республике активно строят спортивную инфраструктуру, поддерживают команды и даже развивают собственное производство формы и снаряжения.
«Спорт — одно из важнейших направлений государственной политики нашей республики. Мы уделяем ему большое внимание. В целом спортивная инфраструктура Башкортостана очень хорошо развита, у нас много сильных команд и атлетов в различных дисциплинах. Развиваем индустрию производства спортивного оборудования, формы и экипировки, – отмечал Радий Хабиров в Самаре на прошлогоднем форуме «Россия – спортивная держава». Тогда же он обозначил следующий вектор развития спорта в регионе: строительство Центра настольного тенниса, Центра прогресса бокса, легкоатлетического манежа и второй очереди комплекса сооружений для гребного слалома.
По темпам строительства и количеству спортивных объектов республика входит в число лидеров в стране. За последние пять лет здесь введено более 1400 новых сооружений, от крупных комплексов до локальных спортивных площадок. Во время проведения в Уфе форума «Россия – спортивная держава» главными «звездами» новостей стали новые объекты: мощный комплекс для гребного слалома и долгожданный Центр фехтования. Официальную часть форума провели также в новом Дворце борьбы. Каждая новая точка показала и доказала в тот момент, что Башкортостан готов принимать деловые съезды, турниры и спортивные сборы любого уровня и охвата.
17 октября 2024 года в Центре фехтования побывал президент России Владимир Путин. Тогда он лично осмотрел площадки, пообщался со спортсменами. Сегодня центр активно работает и успешно принимает региональные и федеральные соревнования. Отлично показал свои возможности в августе этого года, во время больших поединков по фехтованию в рамках Спартакиады народов России.
А началась история этого комплекса еще в 2021 году. Тогда Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с нашими олимпийцами Аделиной Загидуллиной и Тимуром Сафиным. Спортсмены поделились мечтой о современном центре, и глава региона дал зеленый свет. На данный момент у башкирских фехтовальщиков есть все, чтобы тренироваться и побеждать на уровне самых престижных мировых арен.
В те же дни Уфа получила еще один грандиозный спортивный объект – комплекс для гребного слалома. Главная гордость и «фишка», что объект круглогодичный. Он расположен у озера Тёплого, куда стекается вода с ТЭЦ, поэтому канал никогда не замерзает. Специальные гидротехнические установки создают мощные потоки воды, имитируя бурные горные реки. Как говорят сами спортсмены, это идеальные условия для тренировок. И да, на летней Спартакиаде народов России 2026 участники со всей страны высоко оценили новую спортивную «жемчужину» Уфы, способную взрастить чемпионов не только республиканского, но и международного уровня.
В Уфе с визитами и выступлениями все чаще бывают прославленные борцы. Это стало возможным благодаря запуску Центра спортивной подготовки Республики Башкортостан «Дворец борьбы», который и принял два года назад заседание Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта с участием Путина. За это время во дворце прошло множество крупных спортивных состязаний, включая турнир «Единство» по греко-римской борьбе с отбором на чемпионат Европы и, конечно, главные соревнования страны – Спартакиаду народов России среди сильнейших спортсменов.
«Для нас крайне важно было оставить после форума то, что будет работать на людей долгие годы. И сегодня мы видим результат этой работы. Сегодня здесь тренируются тысячи детей и взрослых, проходят всероссийские и международные соревнования, тренировочные сборы у сборных команд России. Башкортостан принимает крупнейшие турниры по борьбе, фехтованию, гребному слалому и другим видам спорта, а наши ребята получают возможность расти и добиваться высоких результатов, не выезжая за пределы родной республики», – констатирует министр спорта Башкирии Руслан Хабибов.
Наличие крупных спортивных объектов международного уровня во многом повлияло на выбор федерального центра провести турниры Спартакиады народов России в Башкирии. Этот выбор подчеркивает авторитет республики и ее высокие организаторские возможности. Напомним, в августе-сентябре 2026 года на территории региона развернулся настоящий спортивный марафон, который собрал спортсменов всей страны сразу в шести дисциплинах: фехтование, гребной слалом, плавание на открытой воде, велоспорт, триатлон и спортивная борьба. Охват спортсменов, тренеров, судей, не считая зрительских трибун, составил более 1500 человек.
Системная работа по развитию спортивной инфраструктуры, безусловно, дает свои результаты. Наши ребята на Спартакиаде народов выиграли пять золотых, три серебряные и пять бронзовых медалей. Не отстают от профессионалов и простые жители Башкирии: 2,4 миллиона (!) из них систематически занимаются спортом. Этот показатель также выводит республику на лидирующие позиции по стране.
И в этот раз Башкирия едет на форум тоже не просто поучаствовать. Делегация региона намерена показать свои результаты и перенять лучшие практики, чтобы наши спортсмены и жители становились еще сильнее и здоровее. По поручению Главы РБ, возглавит официальную группу заместитель премьер-министра правительства – министр спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов.
Как он отметил «Башинформу» в эксклюзивном интервью, делегация примет участие в торжественной церемонии открытия павильона «Дом спорта», XXI торжественной церемонии награждения премией Паралимпийского комитета России, а также в акции «Забег Единства».
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