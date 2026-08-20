Спортивный край: как Башкирия стала центром Спартакиады народов России

Башкирия сильна спортивными традициями. Спорт здесь объединяет сотни тысяч людей разных профессий и возрастов. В 2025 году доля занимающихся спортом в республике превысила 64%. Поэтому неслучайно, что за последние семь лет Башкирию два раза признавали самым спортивным регионом России (в 2019 и 2025 годах). Ни одному другому субъекту страны еще не удалось достигнуть этого показателя.

Опорный спортивный регион

Башкирия часто проводит крупные соревнования. В эти дни Уфа вновь превратилась в спортивную столицу страны — уже третью неделю в городе проходит Спартакиада народов России. Как отметил ранее Глава Башкирии Радий Хабиров, для проведения турнира такого уровня в регионе имеется прочная база — за последние пять лет в Уфе появились объекты международного уровня — Дворец борьбы, комплекс сооружений для гребного слалома и Центр фехтования.

«В эти дни наша республика принимает крупнейшие соревнования — Спартакиаду народов России. У нас есть спортивная инфраструктура, чтобы проводить турниры самого высокого уровня — и фехтование, и слалом, и борьба. И, конечно же, наши спортсмены показывают высокие результаты», — подчеркнул Радий Хабиров на оперативном совещании правительства республики в ЦУРе.

Решение проводить основную часть Спартакиады в Башкирии — это признание высокого статуса региона и его организационных возможностей. Республика принимает турнир по шести видам спорта: фехтованию, гребному слалому, плаванию на открытой воде, триатлону и спортивной борьбе. В соревнованиях участвуют 1500 человек, включая спортсменов, тренеров, специалистов и судей.

Глава минспорта России Михаил Дегтярёв также дал высокую оценку управленческой команде региона за развитие спорта. Министр уверен, что достижения, безусловно, связаны с проведением в Башкирии большого числа различных мероприятий — форумов, фестивалей и соревнований.

«В этом году Башкортостан примет более двух десятков спортивных мероприятий в рамках нашего единого календарного плана», — сказал Михаил Дегтярёв и добавил, что в числе крупных мероприятий — Спартакиада народов России.

По словам вице-премьера правительства Башкирии — министра спорта Руслана Хабибова, республика провела колоссальную работу перед Спартакиадой. Спартакиада народов России — одно из ключевых событий национального спортивного календаря и главный внутренний старт на пути к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе, отметил он.

«Для нас большая честь принимать соревнования такого уровня, — заявил вице-премьер. — Мы постарались создать все необходимые условия, чтобы участники могли показать свои лучшие результаты, а зрители стали свидетелями яркой и бескомпромиссной борьбы. Приглашаю жителей и гостей республики поддержать спортсменов и вместе стать частью большого спортивного праздника».