Спортивный край: как Башкирия стала центром Спартакиады народов России

Башкирия сильна спортивными традициями. Спорт здесь объединяет сотни тысяч людей разных профессий и возрастов. В 2025 году доля занимающихся спортом в республике превысила 64%. Поэтому неслучайно, что за последние семь лет Башкирию два раза признавали самым спортивным регионом России (в 2019 и 2025 годах). Ни одному другому субъекту страны еще не удалось достигнуть этого показателя.
Башкирия часто проводит крупные соревнования. В эти дни Уфа вновь превратилась в спортивную столицу страны — уже третью неделю в городе проходит Спартакиада народов России. Как отметил ранее Глава Башкирии Радий Хабиров, для проведения турнира такого уровня в регионе имеется прочная база — за последние пять лет в Уфе появились объекты международного уровня — Дворец борьбы, комплекс сооружений для гребного слалома и Центр фехтования.
«В эти дни наша республика принимает крупнейшие соревнования — Спартакиаду народов России. У нас есть спортивная инфраструктура, чтобы проводить турниры самого высокого уровня — и фехтование, и слалом, и борьба. И, конечно же, наши спортсмены показывают высокие результаты», — подчеркнул Радий Хабиров на оперативном совещании правительства республики в ЦУРе.
Решение проводить основную часть Спартакиады в Башкирии — это признание высокого статуса региона и его организационных возможностей. Республика принимает турнир по шести видам спорта: фехтованию, гребному слалому, плаванию на открытой воде, триатлону и спортивной борьбе. В соревнованиях участвуют 1500 человек, включая спортсменов, тренеров, специалистов и судей.
Глава минспорта России Михаил Дегтярёв также дал высокую оценку управленческой команде региона за развитие спорта. Министр уверен, что достижения, безусловно, связаны с проведением в Башкирии большого числа различных мероприятий — форумов, фестивалей и соревнований.
«В этом году Башкортостан примет более двух десятков спортивных мероприятий в рамках нашего единого календарного плана», — сказал Михаил Дегтярёв и добавил, что в числе крупных мероприятий — Спартакиада народов России.
По словам вице-премьера правительства Башкирии — министра спорта Руслана Хабибова, республика провела колоссальную работу перед Спартакиадой. Спартакиада народов России — одно из ключевых событий национального спортивного календаря и главный внутренний старт на пути к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе, отметил он.
«Для нас большая честь принимать соревнования такого уровня, — заявил вице-премьер. — Мы постарались создать все необходимые условия, чтобы участники могли показать свои лучшие результаты, а зрители стали свидетелями яркой и бескомпромиссной борьбы. Приглашаю жителей и гостей республики поддержать спортсменов и вместе стать частью большого спортивного праздника».
На родных аренах башкирские спортсмены уже показывают блестящие результаты. Кузницей медалей для наших спортсменов стал уфимский Центр фехтования. Встреча сразу двух команд Башкирии в финале командных соревнований по рапире, пожалуй, является самым громким результатом всего турнира. В финале сильнее оказалась вторая команда Башкортостана. Обладателями «золота» стали Владислав Журавлёв, Амир Фахретдинов, Ростислав Хамдамов и Давлат Хайретдинов. «Серебро» досталось Егору Баранникову, Искандеру Булатову, Валерию Корнилову и Тимуру Сафину. В личном первенстве по рапире бронзовые медали завоевали Егор Баранников и Аделина Загидуллина.
Триумфальной также стала победа участницы Олимпийских игр Алсу Миназовой в гребном слаломе. В первый день соревнований в уфимском комплексе гребного слалома спортсменка завоевала серебряную медаль в соревнованиях на каноэ, во второй день Алсу показала лучшее время и взяла «золото» в заезде байдарок‑одиночек. Миназова является первой спортсменкой в истории российского гребного слалома, выступившей на Олимпийских играх, и вновь доказала, что она № 1 в этом виде спорта.
«С другой стороны, огромная гордость, что у меня на родине проходят соревнования такого уровня. Не зря наша республика считается самым спортивным регионом нашей страны. Далеко не каждый субъект может похвастаться такой спортивной инфраструктурой. С открытием комплекса гребного слалома видно, как наши спортсмены сразу же на ступеньку выше стали. Они очень сильно подросли и начали показывать результаты. Таких комплексов в нашей стране всего три. В нём можно тренироваться даже зимой за счёт того, что поступает тёплая вода и канал не замерзает. Поэтому к нам приезжают спортсмены со всей страны, чему мы безумно рады. От имени всего сообщества гребного слалома страны выражаем благодарность Главе нашей республики за то, что у нас появился этот чудесный объект», — подчеркнула Алсу Миназова в разговоре с корреспондентом «Башинформа».
Настоящим подарком для болельщиков стала победа боксера из Белорецка Бекхана Исраилова. Его золотая медаль стала первой для Башкирии на Спартакиаде народов России. Также бронзовым призером престижного турнира стал уфимский боксер Иван Тихонов. Всего башкирские атлеты завоевали 9 медалей и занимают восьмое место в общем зачете турнира.
Главная цель Спартакиады — популяризация здорового образа жизни среди жителей огромной державы. Соревнования стали настоящим праздником для тысяч уфимцев. В первый же день турнир по триатлону на гребном канале посетили более 5500 человек. И каждый день желающих увидеть высококлассные соревнования становится больше.
«Очень классные, зрелищные соревнования. Мы с удовольствием посмотрели триатлон, сложный, но очень интересный вид спорта. На гребном канале созданы условия и для болельщиков. Всей семьей болели за наших землячек Алсу Миназову в слаломе, Аделину Загидуллину в фехтовании. Рады за наших спортсменов. Во времена пандемии и из-за ограничений по политическим соображениям они не могли выступать на мировой арене, теперь ждем от них побед на Олимпиаде», — сказала болельщица Гузель Бикметова из Уфы.
«Спартакиада народов России действительно уникальное мероприятие, она оставила самые положительные впечатления. Высокий уровень организации, сильная спортивная атмосфера и большое количество участников из разных регионов страны. Особенно приятно, что Башкортостан становится площадкой для проведения таких масштабных спортивных событий. Спасибо организаторам и всем участникам за настоящий праздник спорта», — отметил аспирант БГПУ имени Акмуллы Азамат Тухватуллин.
Впереди Башкирию ждет турнир по спортивной борьбе — с 7 по 13 сентября в уфимском Дворце борьбы будут состязаться сильнейшие борцы страны. Несомненно, республика и эти соревнования проведет на высоком уровне. Такую оценку дал Башкирии генеральный секретарь Федерации спортивной борьбы РФ Георгий Брюсов в разговоре с корреспондентом «Башинформа».
«Выбор Уфы как одной из площадок Спартакиады народов России абсолютно логичен и оправдан, потому что Башкирия является одним из лидеров российского спорта как по количеству проведенных международных и всероссийских турниров, так и по уровню обеспечения объектами самого высокого материально-технического и организационного уровня.
Уфа по праву считается одним из центров мировой спортивной борьбы. Этот вид спорта — частый и желанный гость в спортивной семье Башкортостана. Это и учебно-тренировочные сборы, и соревнования международного уровня, которые принимает республика. Первенство мира по спортивной борьбе, которое прошло в Уфе в 2021 году, до сих пор является образцом проведения крупнейших турниров по борьбе.
Также мы помним уникальные Сурдлимпийские игры, которые, несмотря на санкционное давление, собрали большое число стран по самым разным видам спорта, в том числе и по борьбе. Такого уровня Игры еще не проводились в мире.
Поэтому я уверен, что предстоящая Спартакиада народов России пройдет в Уфе на самом высоком уровне и даст возможность спортсменам подготовиться к ближайшим крупнейшим стартам на международной арене», — сказал Георгий Брюсов.
Спартакиада народов России продлится до 4 октября. Впереди — новые открытия, рекорды, победы. Эти соревнования увидят тысячи мальчишек и девочек, в их памяти от турнира останутся теплые эмоции и воспоминания, вдохновляющие заниматься спортом и стремиться к высоким достижениям.
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