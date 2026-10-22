Делегаты Башкирии поделятся в Красноярске опытом поддержки спортсменов

Он отметил, что программа форума в Красноярске насыщенная и интересная. По словам Руслана Хабибова, представители республики поделятся с коллегами опытом региона по поддержке спортивных федераций.
«Сегодня начинаются панельные дискуссии, круглые столы. Мы примем участие в ряде секций. Прежде всего, это секция „Время сильных“, которую проводит федерация борьбы совместно с Александром Александровичем Карелиным. Поговорим о том, какие вызовы сегодня стоят перед спортивной отраслью, перед регионами, перед нашими тренерами и спортсменами. Ну и поделимся опытом, как мы сегодня поддерживаем наши спортивные федерации.
Также поговорим за круглым столом о студенческом спорте, потому что сегодня в Республике Башкортостан студенчеству уделяется особое внимание. В наших вузах и ссузах обучаются более 200 тысяч студентов, поэтому, конечно, поговорим о создании для них условий, чтобы они систематически занимались спортом. Это задача, которую перед нами поставил Глава республики. И конечно, будет очень много встреч. Буквально через несколько минут откроется большой стенд „Дом спорта“ министерства спорта Российской Федерации. Будут подведены итоги очень большой работы по Спартакиаде народов России», — сказал Руслан Хабибов.
Напомним, делегация Башкирии во главе с заместителем премьер-министра правительства республики — министром спорта Русланом Хабибовым принимает участие на XIV Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава». Он проходит в Красноярске с 21 по 23 октября и станет центром обсуждения ключевых тем в области физической культуры, профессионального и массового спорта.
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