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10:42 (UTC+5), 22 Октября 2026

Делегаты Башкирии поделятся в Красноярске опытом поддержки спортсменов

Делегация Башкирии на полях Международного форума «Россия — спортивная держава» в Красноярске примет участие в обсуждении актуальных вопросов и задач в спортивной отрасли страны. Об этом заявил вице-премьер правительства республики — министр спорта Руслан Хабибов.

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
Журналист
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Он отметил, что программа форума в Красноярске насыщенная и интересная. По словам Руслана Хабибова, представители республики поделятся с коллегами опытом региона по поддержке спортивных федераций.

«Сегодня начинаются панельные дискуссии, круглые столы. Мы примем участие в ряде секций. Прежде всего, это секция „Время сильных“, которую проводит федерация борьбы совместно с Александром Александровичем Карелиным. Поговорим о том, какие вызовы сегодня стоят перед спортивной отраслью, перед регионами, перед нашими тренерами и спортсменами. Ну и поделимся опытом, как мы сегодня поддерживаем наши спортивные федерации.

Также поговорим за круглым столом о студенческом спорте, потому что сегодня в Республике Башкортостан студенчеству уделяется особое внимание. В наших вузах и ссузах обучаются более 200 тысяч студентов, поэтому, конечно, поговорим о создании для них условий, чтобы они систематически занимались спортом. Это задача, которую перед нами поставил Глава республики. И конечно, будет очень много встреч. Буквально через несколько минут откроется большой стенд „Дом спорта“ министерства спорта Российской Федерации. Будут подведены итоги очень большой работы по Спартакиаде народов России», — сказал Руслан Хабибов.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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Делегация Башкирии начала работу на форуме «Россия – спортивная держава»
Спорт

Напомним, делегация Башкирии во главе с заместителем премьер-министра правительства республики — министром спорта Русланом Хабибовым принимает участие на XIV Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава». Он проходит в Красноярске с 21 по 23 октября и станет центром обсуждения ключевых тем в области физической культуры, профессионального и массового спорта.

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