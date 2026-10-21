Делегация Башкирии начала работу на форуме «Россия – спортивная держава»

По поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова ее возглавляет заместитель премьер-министра правительства РБ – министр спорта Руслан Хабибов. С 21 по 24 октября здесь проходит XIV Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава».
Сегодня по приглашению президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова делегация республики приняла участие в торжественной церемонии чествования лучших паралимпийцев страны «Возвращение в жизнь» по итогам 2026 года.
– Для Башкортостана тема адаптивного спорта очень близка, и мы постоянно работаем над ее развитием. Отмечу, на сегодняшний день адаптивной физической культурой и спортом у нас занимаются почти 47 тысяч человек, – отметил Руслан Хабибов.
Также Руслан Хабибов заявил, что Паралимпийский комитет всегда может рассчитывать на поддержку республики.
Мероприятие является специальным событием международного форума «Россия – спортивная держава» и проходит при поддержке министерства спорта РФ, Российского спортивного фонда и правительства Красноярского края.
В рамках церемонии вице-премьер республики наградил победителя в номинации «Личным примером» – главного тренера паралимпийской сборной России по плаванию и старшего тренера сборной команды по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Юрия Назаренко.
На чемпионате Европы 2026 года под его руководством паралимпийская сборная России по плаванию завоевала 92 медали: 33 золотые, 39 серебряных и 20 бронзовых, став победителем общекомандного зачёта.
Деловая программа Международного спортивного форума стартует 22 октября. В рамках нее предусмотрен ряд рабочих встреч с руководством министерства спорта России, а также участие в пленарном заседании.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.