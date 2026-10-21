Делегация Башкирии начала работу на форуме «Россия – спортивная держава»

По поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова ее возглавляет заместитель премьер-министра правительства РБ – министр спорта Руслан Хабибов. С 21 по 24 октября здесь проходит XIV Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава».

Сегодня по приглашению президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова делегация республики приняла участие в торжественной церемонии чествования лучших паралимпийцев страны «Возвращение в жизнь» по итогам 2026 года.

– Для Башкортостана тема адаптивного спорта очень близка, и мы постоянно работаем над ее развитием. Отмечу, на сегодняшний день адаптивной физической культурой и спортом у нас занимаются почти 47 тысяч человек, – отметил Руслан Хабибов.

Также Руслан Хабибов заявил, что Паралимпийский комитет всегда может рассчитывать на поддержку республики.

Мероприятие является специальным событием международного форума «Россия – спортивная держава» и проходит при поддержке министерства спорта РФ, Российского спортивного фонда и правительства Красноярского края.

В рамках церемонии вице-премьер республики наградил победителя в номинации «Личным примером» – главного тренера паралимпийской сборной России по плаванию и старшего тренера сборной команды по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Юрия Назаренко.

На чемпионате Европы 2026 года под его руководством паралимпийская сборная России по плаванию завоевала 92 медали: 33 золотые, 39 серебряных и 20 бронзовых, став победителем общекомандного зачёта.

Деловая программа Международного спортивного форума стартует 22 октября. В рамках нее предусмотрен ряд рабочих встреч с руководством министерства спорта России, а также участие в пленарном заседании.