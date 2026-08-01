Как прошел первый день Спартакиады народов России в Уфе - фоторепортаж

Сегодня, 1 августа, в Башкирии дан старт II Всероссийской спартакиаде народов России среди сильнейших спортсменов.

Церемония открытия соревнований состоялась на озере Тёплом в Уфе. Рано утром начались состязания по триатлону на классической олимпийской дистанции: заплыв на 1,5 км, велогонка на 40 км и бег на 10 км. Соревнования прошли на улицах микрорайона Инорс и вдоль береговой линии. Первой чемпионкой Спартакиады стала москвичка Диана Исакова. Серебряным призёром — Валентина Рясова из Волгоградской области, бронзу взяла Яна Ченская из Москвы. Среди мужчин в триатлоне победил Михаил Бастраков (Москва), вторым стал Денис Колобродов (Волгоградская область), третьим — Павел Сорокин (Санкт-Петербург).

Также 1 августа состоялись соревнования по велосипедному спорту. Гонки прошли в Чишминском районе — на трассе Уфа — Чишмы в районе населённых пунктов Кляшево, Арово и Кара-Якупово. Спортсменам предстояло преодолеть дистанцию 25 км в рамках индивидуальной гонки. В женских стартах золото завоевала Анастасия Самсонова (Санкт-Петербург) — 36:25. На 2 месте Тамара Дронова (Москва) — 36:27, на 3 — Дарья Фомина (Самарская область) — 36:42.

Среди мужчин с результатом 31 минута 35,8 секунды первенствовал Савва Новиков. Вторым стал Кирилл Миллер (31.46,9), третьим - Виктор Бугаенко (32.14,8).

Спартакиада народов России — главный национальный отбор к Олимпийским играм 2028 года. Соревнования по поручению президента РФ проходят в семи регионах страны, включая Башкортостан, и продлятся до середины октября. В программе — 44 вида спорта. Помимо велоспорта и триатлона, в Башкирии пройдут турниры по спортивной борьбе, гребному слалому, плаванию и фехтованию.