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18:38 (UTC+5), 01 Августа 2026

Как прошел первый день Спартакиады народов России в Уфе - фоторепортаж

Первыми в борьбу за медали вступили триатлонисты и велосипедисты.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Анастасия Другова
Прослушать статью:
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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Сегодня, 1 августа, в Башкирии дан старт II Всероссийской спартакиаде народов России среди сильнейших спортсменов.

Церемония открытия соревнований состоялась на озере Тёплом в Уфе. Рано утром начались состязания по триатлону на классической олимпийской дистанции: заплыв на 1,5 км, велогонка на 40 км и бег на 10 км. Соревнования прошли на улицах микрорайона Инорс и вдоль береговой линии. Первой чемпионкой Спартакиады стала москвичка Диана Исакова. Серебряным призёром — Валентина Рясова из Волгоградской области, бронзу взяла Яна Ченская из Москвы. Среди мужчин в триатлоне победил Михаил Бастраков (Москва), вторым стал Денис Колобродов (Волгоградская область), третьим — Павел Сорокин (Санкт-Петербург).

Также 1 августа состоялись соревнования по велосипедному спорту. Гонки прошли в Чишминском районе — на трассе Уфа — Чишмы в районе населённых пунктов Кляшево, Арово и Кара-Якупово. Спортсменам предстояло преодолеть дистанцию 25 км в рамках индивидуальной гонки. В женских стартах золото завоевала Анастасия Самсонова (Санкт-Петербург) — 36:25. На 2 месте Тамара Дронова (Москва) — 36:27, на 3 —  Дарья Фомина (Самарская область) — 36:42.

Среди мужчин с результатом 31 минута 35,8 секунды первенствовал Савва Новиков. Вторым стал Кирилл Миллер (31.46,9), третьим - Виктор Бугаенко (32.14,8).

Спартакиада народов России — главный национальный отбор к Олимпийским играм 2028 года. Соревнования по поручению президента РФ проходят в семи регионах страны, включая Башкортостан, и продлятся до середины октября. В программе — 44 вида спорта. Помимо велоспорта и триатлона, в Башкирии пройдут турниры по спортивной борьбе, гребному слалому, плаванию и фехтованию.

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