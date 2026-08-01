В Башкирии началась Спартакиада народов России

Велогонки проходят на трассе Чишминского района, соревнования по триатлону – на озере Теплом в Уфе. В целом август и сентябрь станут спортивным временем года и пройдут под знаком шести видов спорта: велосипедного, триатлона, спортивной борьбы, гребного слалома, плавания и фехтования. Все это время в башкирской столице будут усиленно бегать, ехать, плавать и плыть, бороться на ковре и шпагах и в принципе активно заниматься спортом, который всегда и заслуженно был гордостью России.

Напомним, что II Спартакиада народов России по поручению президента РФ Владимира Путина проходит в Башкирии и еще шести регионах страны: в Калининградской, Самарской, Свердловской, Омской, Челябинской областях и в Республике Татарстан. По сути, это главный национальный отбор к Олимпийским играм‑2028 в США. По словам министра спорта России, председателя ОКР Михаила Дегтярева, атлеты, которые хорошо выступят на спартакиаде, получат дополнительное финансирование из Российского спортивного фонда.