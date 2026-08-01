В Башкирии началась Спартакиада народов России

Велогонки проходят на трассе Чишминского района, соревнования по триатлону – на озере Теплом в Уфе. В целом август и сентябрь станут спортивным временем года и пройдут под знаком шести видов спорта: велосипедного, триатлона, спортивной борьбы, гребного слалома, плавания и фехтования. Все это время в башкирской столице будут усиленно бегать, ехать, плавать и плыть, бороться на ковре и шпагах и в принципе активно заниматься спортом, который всегда и заслуженно был гордостью России.
Напомним, что II Спартакиада народов России по поручению президента РФ Владимира Путина проходит в Башкирии и еще шести регионах страны: в Калининградской, Самарской, Свердловской, Омской, Челябинской областях и в Республике Татарстан. По сути, это главный национальный отбор к Олимпийским играм‑2028 в США. По словам министра спорта России, председателя ОКР Михаила Дегтярева, атлеты, которые хорошо выступят на спартакиаде, получат дополнительное финансирование из Российского спортивного фонда.
Открывая в Башкирии старт масштабной подготовки к Спартакиаде народов России и контролируя ее ход, Глава региона Радий Хабиров неоднократно подчеркивал важность этого мероприятия для республики и необходимость провести все работы на самом высоком уровне.
Ранее эти соревнования назывались Спартакиадой сильнейших спортсменов, но в связи с объявлением президентом РФ 2026 года Годом единства народов России были переименованы в Спартакиаду народов России сильнейших спортсменов. Национальные соревнования, собирающие в одной локации лучших из лучших атлетов со всей страны, - яркий пример патриотического сплочения. И, по сути, являются маленькой государственной Олимпиадой, когда в пределах одной страны сильнейшие спортсмены борются за звание сильнейших в кубе. Немного олимпийского флера событию придает и логотип мероприятия, напоминая и волшебный семицветик (какая Олимпиада без чудес и сенсаций!), и знаменитые разноцветные олимпийские кольца, олицетворяющие встречу спортсменов и болельщиков со всех сторон. Так, спорт, считавшийся когда-то «вне политики», сегодня становится мощной силой объединения. Он связывает соотечественников и одновременно несет в себе идею сплоченности, единства народов и государств.
Напомним, что Международный олимпийский комитет снял ограничения с атлетов из России, вернув россиянам возможность выступать на мировой арене под национальным флагом. Но даже если правила игры снова поменяются, как заявила «Башинформу» известная слаломистка, уроженка Башкирии, участница Олимпийских игр в Токио Алсу Миназова, у спортсменов России достаточно крепости духа держаться твердо и идти вперед, несмотря ни на что:
- Мы уже устойчивы к таким ситуациям, продолжаем готовиться [к Олимпиаде] по плану.
Но вернемся в Уфу и констатируем, что в ближайшие два месяца она станет центром зрелищных и волнительных спортивных схваток федерального масштаба.
Велосипедный спорт
Именно велогонщики 1 августа первыми вступили в борьбу за медали, открыв программу соревнований в Уфе. В надежде попасть в ближайший резерв национальной сборной сюда съехались сильнейшие велоспортсмены страны.
На спортивной карте страны Башкирия не только провайдер сильнейших атлетов и олимпийских кадров. Это еще достаточно сильный организатор, за плечами которого успешное проведение больших соревнований мирового и федерального образца. Как подчеркнул директор СШОР по велоспорту РБ Ильшат Биккулов, проведение спартакиадных велогонок в Уфе потребовало безупречной подготовки. Поэтому далеко до начала турнира была начата и проведена большая комплексная работа, в основе которой лежал принцип безопасности каждого участка велотрассы.
Спортивная борьба
Фанаты спортивной борьбы ожидают увидеть в Уфе великих прославленных борцов, а на своих коврах – диалог сильнейших характеров. Это стало возможным успешному запуску в Уфе Центра спортивной подготовки Республики Башкортостан «Дворец борьбы», который по праву сделал башкирскую столицу одним из центров мировой спортивной борьбы.
Федерация спортивной борьбы Башкирии, актив Дворца борьбы имеет большой опыт в организации масштабных спортивных соревнований, включая первенство мира среди юниоров. Поэтому местные атлеты спортивно растут в хороших условиях.
Фехтование
С появлением в Уфе современного Центра фехтования, одного из лучших спортивных комплексов в стране, сюда часто стекаются сильнейшие рапиристы России – для тренировок и участия в федеральных турнирах. Участие в спартакиаде для кого-то из них станет путевкой на Олимпиаду в Лос-Анджелесе. Конечно, Уфа надеется, что это будут и местные спортсмены. Ведь башкирская школа фехтования – настоящая кузница олимпийских кадров. В числе выпускников СШОР по фехтованию РБ - олимпийские чемпионы Аделина Загидуллина и Тимур Сафин, призер Паралимпийских игр Никита Нагаев.
Фехтование по праву считается одним из самых эффектных и утонченных видов спорта. Несмотря на высокую инфраструктурную оснащенность уфимского Центра фехтования, здесь постоянно работают над повышением уровня зрелищности. Так, перед Спартакиадой народов России качественно дооснастили зону финальных поединков.
- Мы приобрели дополнительное профессиональное освещение над помостом, где проходят финальные бои. Это необходимо для качественной профессиональной съемки и создания антуража, достойного крупных финалов, - отметила директор Центра спортивной подготовки по фехтованию Башкирии Лира Грушина.
Гребной слалом
Соревнования по гребному слалому будут проходить в современном канале для гребного слалома, который был построен к 450-летию Уфы. Это довольно сложное гидротехническое сооружение, сообщающееся водой с озером Теплым. Благодаря теплой воде, этот комплекс круглогодичный, и также является тренировочной базой для башкирских и российских спортсменов.
На серии предыдущих тренировок именитые слаломисты России остались очень довольны функционалом уфимского искусственного гребного комплекса, особо отметив уровень подготовки трассы. Сомнений, что на этот раз будет иначе, безусловно, нет.
- Такие крупные мероприятия, как Спартакиада, помогают нам ломать барьеры между профессиональным спортом и массовым зрителем, показывать, что гребной слалом доступен и увлекателен, - считает замдиректора по спортивной подготовке СШОР по гребле на байдарках и каноэ Башкирии Ирина Огуречникова.
Плавание (открытая вода)
Всероссийские соревнования по плаванию на открытой воде Уфа примет впервые. Пройдут они также на озере Теплом. Береговую линию уже реконструировали. Теперь выход из воды - плавный и безопасный. Отдельное внимание организаторы уделили болельщикам. Каждый из них с удобством сможет наблюдать за самыми напряженными моментами заплывов.
А зрительское напряжение тут будет априори. Ведь в отличие от закрытых заплывов здесь все намного сложнее. На результат влияет сама природа, то ветер, то волны, то течение. А еще нет привычной для бассейна разметки – от пловцов ожидают предельной концентрации и ориентировки в пространстве.
- На старт выйдут по 30 мужчин и женщин - сильнейшие пловцы России. Конкуренция ожидается очень большая, нас ждут захватывающие заплывы, - сказал исполнительный директор Федерации плавания Башкортостана, спортивный судья всероссийской категории Рустем Каримов.
Триатлон
Триатлон - достаточно сложный вид спорта. К атлету он предъявляет особые требования: на скорость покорить воду, дорогу и дистанцию. И самая большая сложность, пожалуй, не столько в преодолении каждого этапа, сколько способность не сбиться, мгновенно перестроиться между ними.
С точки зрения организации мультиспортивная гонка также несет свои сложности – нужно тщательно подготовить сразу три трассы: воду, шоссе и беговые дорожки. Это усложняет проведение стартов, и тем ценнее для Башкирии, выбранной местом проведения Спартакиады по триатлону.
Выбор регионов для проведения Спартакиады диктуется, прежде всего, наличием современной спортивной инфраструктуры. И ключевым фактором стало появление в Башкирии уникальных объектов, возведенных по инициативе Главы республики Радия Хабирова. Именно эти профессиональные площадки: Дворец борьбы, Центр фехтования и современный комплекс для гребного слалома примут участников спортивных соревнований, - напомнил председатель Федерации любительского триатлона Башкирии Антон Калентьев.
Как видим, выбор площадок для Спартакиады – не случайность, а продуманное решение центра, где главным аргументом выступает развитая спортивная инфраструктура. В этом смысле Башкирия стала особенно привлекательной. За последние лет пять в результате продуманной государственной политики ее инфраструктура пополнилась масштабными спортивными комплексами международного уровня, готовыми принять большой спорт.
Как констатировал заместитель премьер-министра правительства Башкирии - министр спорта Руслан Хабибов, республика успешно завершила подготовку к турниру:
- Для нас большая честь принимать соревнования такого уровня. Мы постарались создать все необходимые условия, чтобы участники могли показать свои лучшие результаты, а зрители стали свидетелями яркой и бескомпромиссной борьбы. Приглашаю жителей и гостей республики поддержать спортсменов и вместе стать частью большого спортивного праздника.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.