Уфа впервые примет всероссийские соревнования по плаванию на открытой воде

Башкирия вновь стала «спортивным сердцем» России. Уже завтра, 1 августа, на Спартакиаде народов России стартуют первые соревнования по триатлону и велоспорту. А 15 августа озеро Тёплое в Уфе станет ареной для сильнейших пловцов страны в дисциплине «плавание на открытой воде». Этот турнир станет шестым по счету в спортивной семье Спартакиады, проходящей в августе и сентябре в республике. Как Федерация плавания Башкирии встречает элиту российского спорта и как идет подготовка к этому необычному и сложному виду состязаний? Об этом в беседе корреспонденту «Башинформа» рассказал исполнительный директор Федерации Рустем Каримов.

— Рустем Азатович, в первую очередь можете прояснить, чем отличаются соревнования на открытой воде от турниров по плаванию в бассейне?

— Плавание на открытой воде — это дисциплина, которая относится к виду спорта плавания. В турнире по плаванию на открытой воде огромную роль играет психологический момент. В бассейне вода прозрачна и имеет одну температуру, разметка на дне держит траекторию движения атлета. Открытая вода забирает почти все эти опоры одновременно. Этот вид считается особо сложной дисциплиной, поскольку спортсмен должен следить за ориентированием на воде, преодолевать естественные препятствия — ветер, течение водоемов, волны, бороться с соперниками за удобную позицию. Соревнования на открытой воде проводятся при температуре воды от 16 до 31 градуса. Дистанции составляют 3, 5 и 10 километров, а в бассейнах самая длинная дистанция — 1500 метров.

— Как сейчас идёт подготовка к турниру, какие объекты будут задействованы?

— Соревнования по плаванию на открытой воде у нас будут проходить на озере Тёплом. Сегодня совместно с городской администрацией готовим берег, где стартуют соревнования. Проведена реконструкция береговой линии озера Теплое для обеспечения пологого выхода из воды. Подготовлена и реализована специальная программа, благодаря которой зрители могут в удобстве следить за соревнованиями. Теперь ждем поставки инструментария, оборудования для проведения турнира.

Кроме того, в Федерации плавания республики сегодня готовим судейскую бригаду, в составе которой 25 человек, из них 10 человек из нашего региона. В этом направлении, надеемся, мы сработаем хорошо.

— Сколько спортсменов будут участвовать на турнире? На ваш взгляд, сможет ли проведение соревнований элитного уровня привести к массовому развитию этого необычного и сложного вида спорта?

— На старт выйдут по тридцать мужчин и женщин — сильнейшие пловцы России. Интересно, что к началу Спартакиады они вернутся прямиком с чемпионата Европы по плаванию на открытой воде, который стартует в начале августа. Также сейчас наша юношеская команда вернулась из Венгрии, где девочки завоевали медали на дистанции 5 км. Поэтому конкуренция ожидается очень большая, нас ждут захватывающие заплывы.

Именно для этого Башкирия и стремится проводить турниры всероссийского и международного уровня. Задача — министерства спорта региона и нашей Федерации — заинтересовать и привлечь как можно больше молодых ребят в этот олимпийский вид спорта. Для нас самое главное то, что это спортивное событие даст мощный импульс для тренерских кадров и для детей, которые занимаются спортом, чтобы попробовать окунуться в этом направлении.

— Какие приоритеты у Федерации плавания Башкирии сегодня, помимо подготовки к Спартакиаде?

— Сегодня приоритеты нашей федерации направлены на развитие плавания в закрытых помещениях: за последние пять лет у нас открылось очень много спортивных объектов, создаются частные спортивные школы, клубы, основное направление которых — это обучение плаванию и систематические занятия. Что касается плавания на открытой воде, я думаю, у нас впереди будут победы. В этом году впервые за 15 лет наши молодые спортсмены выступили на первенстве России. Мы уверены в их потенциале и будем всячески стараться развивать в дальнейшем это направление.